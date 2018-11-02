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Во Владивосток доставили десять новых праздничных елок

02 Ноября 2018, 13:48 | Приморье

Главную новогоднюю красавицу на центральной площади Владивостока начнут устанавливать в середине ноября

В этом году районы Владивостока украсят 10 новых новогодних елей - все они уже прибыли в краевой центр с завода в городе Коломне Московской области. Работы по установке зеленых красавиц начнутся в середине ноября и завершатся до 1 декабря, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, предыдущие искусственные ели эксплуатировались много лет, в связи с чем пришли в негодность. Решение о закупке новых елей было принято еще два года назад. Денежные средства были выделены из бюджета города.

Новые новогодние ёлки появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в микрорайоне Снеговая Падь, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова. К слову, на Попове в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место: согласно результатам опроса местных жителей, новогодняя ель появится в районе дома № 14 по улице Бассейной.

Работы по установке главной новогодней красавицы на центральной площади Владивостока также запланированы на середину ноября.

Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках – на центральной площади города и набережной Спортивной гавани.

Предполагается, что на центральной площади города развернется новогодняя ярмарка. Как отмечают специалисты, примеры таких зимних ярмарок можно наблюдать во многих крупных городах мира.

На второй площадке, которой станет набережная Спортивной гавани, построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гулянья, будут установлены ледяные горки, состоятся праздничные выступления артистов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: новый год  праздник 



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