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В Приморье выполняли поручение Путина
Горбуша, камбала, навага и кальмар появятся в магазинах Приморья по социальным ценам. Соглашения о сотрудничестве между рыбохозяйственными компаниями и предприятиями торговли подписали в четверг, 1 ноября. В мероприятии принял участие врио Губернатора края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Подписание состоялось в присутствии представителя Президента России Виталия Крючкова и заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука.
Теперь горбуша, камбала, навага, сельдь, минтай, кальмар, а также рыбные консервы будут поставляться в торговые сети напрямую от производителя. Рыбу и рыбную продукцию по социальным ценам приморцы смогут приобрести в супермаркетах «РЕМИ», «Самбери», «Фреш 25», «ОК», «Парус», «Мой Март» и «Рыбный островок».
Олег Кожемяко подчеркнул, что на прилавках появится рыба по доступной цене, прежде всего для малообеспеченного населения. На продукции с надписью «Социальная программа «Приморская рыба» будет указана цена производителя и цена реализации.
«Снижение цен и защита социально незащищенных граждан – это наша прямая обязанность, и мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях. Бизнес должен быть социально ориентирован, но не в ущерб себе. Торговая наценка позволяет содержать магазин, платить зарплату и налоги», – обозначил руководитель края.
Глава Приморья добавил, что магазинам нужно применять лучшие мировые практики и продавать продукцию порционно с упаковкой на месте.
«У жителей края должна быть возможность приобретать рыбу в нарезке, что дешевле и удобней в приготовлении. Это позволит населению потреблять больше рыбы по доступной цене, увеличить ваши объемы продаж», – обозначил Олег Кожемяко.
Напомним, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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