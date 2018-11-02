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Во Владивостоке оштрафовали предпринимателей за мусор возле магазинов
За нарушение правил благоустройства ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы. Десятки протоколов об административных правонарушениях были рассмотрены на этой неделе комиссиями краевого центра.
Среди правонарушителей оказались и несколько торговых объектов, которые складировали мусор на прилегающих территориях. Так, только в Советском районе на этой неделе за данное правонарушение были оштрафованы сразу два объекта торговли, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Магазин ООО «Волна» на улице Русской, 40в привлек внимание проверяющих грязной прилегающей территорией. Им теперь предстоит не только оперативно навести порядок, но и заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Другой магазин - ООО «Сладкоежка», расположенный на улице Бородинской, 47б, заплатит штраф в шесть тысяч рублей за то, что складировал мусор и коробки из-под продуктов прямо на клумбе.
«Собственники и арендаторы зданий и территорий Владивостока обязаны содержать подведомственные объекты в чистоте. Не допускается сброс и складирование мусора и тары из-под продуктов, запрещается расклеивать объявления не в специально отведенных для этих целей местах. Если фасад исписали вандалы, то необходимо срочно закрасить граффити. За непринятие этих мер ответственных штрафуют и обязуют оперативно навести порядок», - пояснили в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.
Отметим, что согласно статье 7.21 краевого закона № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» за мусор на прилегающих территориях, складирование тары рядом с торговыми точками физическим лицам придётся заплатить от одной до трёх тысяч рублей, а должностным лицам - от пяти до десяти тысяч рублей.
Фото из архива
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