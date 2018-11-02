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Во Владивостоке оштрафовали предпринимателей за мусор возле магазинов

02 Ноября 2018, 10:32 | Приморье

За нарушение правил благоустройства ответственным лицам теперь предстоит заплатить штрафы. Десятки протоколов об административных правонарушениях были рассмотрены на этой неделе комиссиями краевого центра.

Среди правонарушителей оказались и несколько торговых объектов, которые складировали мусор на прилегающих территориях. Так, только в Советском районе на этой неделе за данное правонарушение были оштрафованы сразу два объекта торговли, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Магазин ООО «Волна» на улице Русской, 40в привлек внимание проверяющих грязной прилегающей территорией. Им теперь предстоит не только оперативно навести порядок, но и заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Другой магазин - ООО «Сладкоежка», расположенный на улице Бородинской, 47б, заплатит штраф в шесть тысяч рублей за то, что складировал мусор и коробки из-под продуктов прямо на клумбе.

«Собственники и арендаторы зданий и территорий Владивостока обязаны содержать подведомственные объекты в чистоте. Не допускается сброс и складирование мусора и тары из-под продуктов, запрещается расклеивать объявления не в специально отведенных для этих целей местах. Если фасад исписали вандалы, то необходимо срочно закрасить граффити. За непринятие этих мер ответственных штрафуют и обязуют оперативно навести порядок», - пояснили в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.

Отметим, что согласно статье 7.21 краевого закона № 44-КЗ  «Об административных правонарушениях» за мусор на прилегающих территориях, складирование тары рядом с торговыми точками физическим лицам придётся заплатить от одной до трёх тысяч рублей, а должностным лицам - от пяти до десяти тысяч рублей.

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: штрафы  бизнес  жкх 



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