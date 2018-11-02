Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Составлен свежий рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
Свежий рейтинг полон не только интересных цифр, таблиц, графиков, тенденций, прогнозов, мнений, выводов, но и откровенных сенсаций
В октябрьском номере межрегионального делового журнала «Дальневосточный капитал» опубликованы результаты проекта «100 крупнейших компаний Дальнего Востока». Проект имеет давнюю историю – нынешнее исследование уже 14-е. Рейтинг весьма популярен не только в российских деловых кругах. Его результатами пользуются представители властей, иностранные инвесторы и даже ученые.
Полная версия «100 крупнейших компаний Дальнего Востока» опубликована в бумажной версии журнала, который можно купить в киосках и в других торговых учреждениях, а также заказать в редакции. А вот электронная версия обнародована на сайтах dvkapital.ru и zrpress.ru в усеченном виде. Итак…
В залах ВЭФ-2018 пахло деньгами. Большими деньгами. И не только потому, что здесь собралось столько миллиардеров из списка «Форбс», что их состояния хватило бы купить оптом не только остров Русский, который в четвертый раз собрал сильных и влиятельных. А если прибавить активы 340 иностранных компаний, посетивших Восточный форум, то и на весь Дальний Восток хватит. Или не хватит? Сколько стоит Дальний Восток, и когда Россия начнет прирастать его богатствами?
Так, сколько стоит. В валовом внутреннем продукте России доля Дальневосточного экономического региона все более расплывчата. Поскольку данные Росстата по валовому региональному продукту за 2017 год еще не опубликованы, то воспользуемся исследованиями международной консалтинговой компании Deloitte, которая недавно открыла офис во Владивостоке и зачастую выступает консультантом инвесторов мира…
Досье "Золотого Рога": Напоминаем, что место в Рейтинге эффективности бизнеса ДВ является интегральным показателем. Методика оценки эффективности бизнеса была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем БЛИНОВЫМ при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области 14 лет назад. Для составления Рейтинга берутся реальные цифры следующих аспектов финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности за год, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки - каждый из 5 показателей ранжируется в единицах от 1 до 100 баллов. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 удельного коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и дает единый критерий оценки эффективности бизнеса без скидок на конъюнктуру рынка.
Заказать и купить pdf-версию рейтинга можно по телефону 8-423-245-04-85 или по электронной почте priem@zrpress.ru. Стоимость электронной версии - 1500 рублей.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Составлен свежий рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Тепло и забота газовиков - детям Приморья
- Подкормят процентами
- Приморье отметило юбилей дружбы с провинцией Канвондо
- Приморью апгрейдили стратегию
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- К чему должен быть готов новичок на Форекс?
- Миражи порта Зарубино
- Формат ГЧП становится модным
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
Новости раздела
- Составлен свежий рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Африканская чума вышла на границу Приморья
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Японцы готовы участвовать в создании рыбного рынка во Владивостоке
- Тепло и забота газовиков - детям Приморья
- Подкормят процентами
- Приморье отметило юбилей дружбы с провинцией Канвондо
- Приморью апгрейдили стратегию
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Накормить и одеть задешево
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости