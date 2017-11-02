Количество банкротов в Приморье утроилось

Количество приморских граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Такие выводы сделала деловая газета «Золотой Рог», проанализировав данные отчетов арбитражных управляющих, раскрытых на Федресурсе.

Так, если за первые шесть месяцев 2016 года банкротами в Приморье были признаны 68 граждан и предпринимателей, то в 2017 году за тот же период показатель уже достиг 200 тысяч. Для сравнения: за весь 2015 год, по тем же данным, банкротами в Приморье стали всего четыре гражданина.

Тенденция роста количества банкротов актуальна не только в Приморье, но и во всей России: по данным Федресурса, 13 225 граждан страны были признаны банкротами за шесть месяцев 2017 года, и этот показатель на 79% выше аналогичного показателя в прошлом году. Как отмечают эксперты Федресурса, кредиторам выгоднее признать заемщиков банкротами и реализовать их имущества, чем ожидать погашения долга в рамках реструктуризации. По их мнению, решения о банкротстве граждан будут выноситься российскими судами чаще, причем граждане охотно идут на процедуру признания себя несостоятельными.

Как подсчитали в Объединенном кредитном бюро, сейчас в России насчитывается 660 тыс. потенциально несостоятельных граждан, суммы долга у которых начинаются от 500 тыс. рублей и просрочены более 90 дней хотя бы по одному кредиту. Это составляет 1,4% от всех заемщиков с открытыми счетами. При этом с начала работы института банкротства физлиц в России около 34 тыс. россиян были объявлены несостоятельными. Это количество составляет 5% от общего числа потенциальных банкротов.

По тем же подсчетам, общая сумма задолженности потенциальных банкротов (физических лиц и индивидуальных предпринимателей) в России на 1 сентября 2017 года составила 28,93 млрд рублей. Это на 87% больше, чем аналогичный показатель на тот же период 2016 года. По статитстике Национального центра банкротств, средняя сумма, с которой россияне выходят на процедуру банкротства, колеблется от 1 млн до 5,5 млн рублей.

Крупный крах

Процедуры банкротств в отношении крупных предприятий Приморья обычно проходят громко. Напомним, что в Приморском крае задолженность по заработной плате составляет 644 млн рублей, по данным на сентябрь этого года, озвученным на межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений в администрации Приморского края. Приморье стало лидером списка российских регионов-должников: еще бы, приморский показатель составляет 13,3% от общей суммы долга российских предприятий перед сотрудниками. В основном портфель долга в Приморье обеспечивают крупные предприятия-банкроты, в том числе «Радиоприбор», «Промышленная группа «Новик», «25-й центральный автомобильный ремонтный завод».

Который год продолжается неоднозначная процедура банкротства и в отношении дальнегорского градообразующего предприятия АО «Горно-химическая компания «Бор»: по последним данным, Арбитражный суд Приморского края продлил конкурсное производство в отношении ГХК «Бор» до ноября 2017 года. А вот второе градообразующее предприятие Дальнегорска - АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», по последним данным, в очередной раз вышло из процедуры банкротства в этом году: кредиторы компании пошли на подписание мирного соглашения.

Приморский производитель газобетонных блоков - ООО «А-Силбет» в поселке Раздольное - также может стать банкротом. Компания оказалась неспособной выплатить кредитору займ в размере 60 млн руб., взятых под 12% годовых. Деньги планировалось направить на развитие производства. Продукция компании, по её же данным, использовалась при строительстве таких объектов, как кампус ДВФУ, а также жилых домов в Снеговой Пади во Владивостоке.

Кстати, по данным Федресурса, наибольшее количество банкротов - предпринимателей России сосредоточены в сфере сельского хозяйства (6438 фермерских хозяйств за первую половину 2017 года были признаны банкротами с последующим открытием конкурсных производств). В сфере строительства банкротами были признаны 56 застройщиков.

Преднамеренное разорение

Как отметил директор в НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ, тренд на банкротство - следствие неисполненных обязательств и судебных решений по результатам кризисных 2015-2016 годов.

- Моя юридическая компания именно в 2017 году активно начала как подавать на банкротство должников, так и защищать своих клиентов в процессах о банкротстве - отметил Вадим Лепский. - Причём стоит отметить, что часть физических лиц-банкротов - это индивидуальные предприниматели и участники юридических лиц, занимавших деньги под бизнес на своё имя. Банкротство может быть спасительным манёвром для физических лиц и для малого бизнеса. Но что касается бизнеса, то этот момент может быть крайне неприятным для тех контрагентов, которые не являются кредиторами, ведь арбитражный управляющий имеет право оспаривать сделки, совершенные не позднее чем за три года до начала процедуры банкротства, и требовать возврата всего полученного банкротом по сделкам обратно в конкурсную массу.

Что же касается банкротства крупных организаций, уверен Лепский, то здесь часто приходится сталкиваться с тщательно завуалированным преднамеренным банкротством.

- Если же рассматривать влияние банкротств на экономику региона, в нашем случае - Приморья, то все, что я могу сказать по этому поводу как не экономист: при банкротстве крупных предприятий часто списываются бюджетные и муниципальные деньги. Плюс ко всему - кто такие банкроты? Это лица, которые не в состоянии отвечать по своим обязательствам, что означает непредсказуемые убытки для любого участника хозяйственного оборота. Растёт общая неуверенность, растут риски. Ничего хорошего этот тренд не означает, - подытожил Вадим Лепский.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.