Достраивать "Хаятты" вызвались Арабские Эмираты и сербы

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с делегацией Сбербанка. Глава региона пригласил банк участвовать в реализации инвестпроектов.

Затронули тему строительства позорно известных уже, пожалуй, и много где в мире приморских «Хаяттов». Андрей Тарасенко акцентировал, что инвестор, который займется достройкой гостиничных комплексов, будет работать именно со Сбербанком. «С инвесторами оговаривали, чтобы все инвестирование шло через банк. Первая задача будет - открыть счет в Сбербанке. Интересанты есть: компании из ОАЭ, сербы», - отметил он. Главу региона заверили, что Сбербанк готов поддерживать этот приобретший скандальную известность проект и далее.

Евгений СИДОРОВ.