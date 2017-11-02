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Достраивать "Хаятты" вызвались Арабские Эмираты и сербы
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с делегацией Сбербанка. Глава региона пригласил банк участвовать в реализации инвестпроектов.
Затронули тему строительства позорно известных уже, пожалуй, и много где в мире приморских «Хаяттов». Андрей Тарасенко акцентировал, что инвестор, который займется достройкой гостиничных комплексов, будет работать именно со Сбербанком. «С инвесторами оговаривали, чтобы все инвестирование шло через банк. Первая задача будет - открыть счет в Сбербанке. Интересанты есть: компании из ОАЭ, сербы», - отметил он. Главу региона заверили, что Сбербанк готов поддерживать этот приобретший скандальную известность проект и далее.
Евгений СИДОРОВ.
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