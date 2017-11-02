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Свободный порт привлекает туристов

02 Ноября 2017, 09:00 | Приморье

Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.

«У российского Дальнего Востока удачное географическое положение. Вокруг находятся государства - крупные генераторы трансграничных туристских потоков в мире - Китай, Япония, Республика Корея. Дальневосточные регионы не только близки, но и интересны для туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом распространение режима Свободного порта Владивосток на международные аэропорты Дальнего Востока сделает макрорегион еще привлекательнее и доступнее для путешественников из-за рубежа», - отметил Олег Сафонов.

В ряде регионов уже началась масштабная реконструкция аэропортов, что также будет способствовать повышению туристской привлекательности макрорегиона.  «Развитие транспортной системы Дальнего Востока является одной из ключевых задач с точки зрения реализации его возможностей как места отдыха и путешествий российских и иностранных граждан. Модернизация аэропортовой инфраструктуры, расширение сети авиамаршрутов и создание условий для приема самолетов всех классов будет способствовать повышению транспортной доступности, увеличению объемов авиаперевозок и, в конечном счете, снижению доли, которую составляют авиабилеты структуре стоимости турпоездки в дальневосточные регионы страны», - уточнил глава Ростуризма.

По итогам заседания Госсовета во Владивостоке Президент России Владимир ПУТИН дал поручение сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Восемь аэропортов Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Поручение должно быть выполнено до конца этого года. Благодаря расширению механизма применения электронной визы Дальний Восток станет значительно привлекательнее и доступнее как для туристов, так и для инвесторов. Сейчас этот режим успешно реализован в Приморье: иностранцы могут прилетать в аэропорт «Кневичи» во Владивостоке.

Реализация поручения главы государства обеспечит возможность иностранным гражданам прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке - по электронной визе.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: свободный порт владивосток 



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