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Свободный порт привлекает туристов
Распространение режима Свободного порта Владивосток увеличит поток туристов из стран АТР, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.
«У российского Дальнего Востока удачное географическое положение. Вокруг находятся государства - крупные генераторы трансграничных туристских потоков в мире - Китай, Япония, Республика Корея. Дальневосточные регионы не только близки, но и интересны для туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом распространение режима Свободного порта Владивосток на международные аэропорты Дальнего Востока сделает макрорегион еще привлекательнее и доступнее для путешественников из-за рубежа», - отметил Олег Сафонов.
В ряде регионов уже началась масштабная реконструкция аэропортов, что также будет способствовать повышению туристской привлекательности макрорегиона. «Развитие транспортной системы Дальнего Востока является одной из ключевых задач с точки зрения реализации его возможностей как места отдыха и путешествий российских и иностранных граждан. Модернизация аэропортовой инфраструктуры, расширение сети авиамаршрутов и создание условий для приема самолетов всех классов будет способствовать повышению транспортной доступности, увеличению объемов авиаперевозок и, в конечном счете, снижению доли, которую составляют авиабилеты структуре стоимости турпоездки в дальневосточные регионы страны», - уточнил глава Ростуризма.
По итогам заседания Госсовета во Владивостоке Президент России Владимир ПУТИН дал поручение сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Восемь аэропортов Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Поручение должно быть выполнено до конца этого года. Благодаря расширению механизма применения электронной визы Дальний Восток станет значительно привлекательнее и доступнее как для туристов, так и для инвесторов. Сейчас этот режим успешно реализован в Приморье: иностранцы могут прилетать в аэропорт «Кневичи» во Владивостоке.
Реализация поручения главы государства обеспечит возможность иностранным гражданам прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке - по электронной визе.
Юрий РОГОВ.
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