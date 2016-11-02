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20% рынка наружной рекламы хотят отдать малому бизнесу

02 Ноября 2016, 18:32 | Приморье

В целях оказания поддержки малому и среднему предпринимательству

В ГД внесен законопроект о закреплении 20% рынка наружной рекламы за субъектами малого и среднего предпринимательства, сообщает РИА Новости.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий 20% рынка наружной рекламы за субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в среду. Законопроект предлагает "установить обязательную долю рекламных площадей, которые должны быть выставлены на торги, участниками которых будут только субъекты малого и среднего предпринимательства (не менее 20% для всех субъектов РФ)".

Отмечалось также, что это позволит создать условия для повышения прозрачности ведения предпринимательской деятельности, оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в сфере распространения наружной рекламы, развития бизнеса на уровне субъектов РФ и муниципальных образований.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: реклама  малый бизнес 



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