20% рынка наружной рекламы хотят отдать малому бизнесу

В целях оказания поддержки малому и среднему предпринимательству

В ГД внесен законопроект о закреплении 20% рынка наружной рекламы за субъектами малого и среднего предпринимательства, сообщает РИА Новости.



Правительство России внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий 20% рынка наружной рекламы за субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в среду. Законопроект предлагает "установить обязательную долю рекламных площадей, которые должны быть выставлены на торги, участниками которых будут только субъекты малого и среднего предпринимательства (не менее 20% для всех субъектов РФ)".



Отмечалось также, что это позволит создать условия для повышения прозрачности ведения предпринимательской деятельности, оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в сфере распространения наружной рекламы, развития бизнеса на уровне субъектов РФ и муниципальных образований.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.