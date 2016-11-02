Большинство жителей Владивостока не хотят работать с родственниками в одной компании

Главными противниками семейственности на работе являются представители топ-менеджмента

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Владивостока с целью выяснить, как соискатели относятся к работе с членами своих семей и другими родственниками в одной компании, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Оказалось, что почти половине (43%) респондентов хотя бы раз приходилось работать в одной компании со своими родственниками, чаще всего с родителями (38%), супругами (24%) и братьями/ сестрами (21%). Интересно, что чаще всего работали с родственниками представители топ-менеджмента и рабочего персонала, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе HeadHunter.

При этом, половина опрошенных соискателей (52%) заявили, что работать с родственниками в одной компании хотя и можно, но лучше этого избегать. Ещё 14% выступили категорически против такой практики. А каждый третий не видит в этом ничего плохого. Главными противниками такой практики являются представители топ-менеджмента и сферы управления персоналом.

Почему с родственниками работать не стоит? Основной причиной соискатели назвали возможность испортить отношения с близкими (61%). Также, по мнению 54%, это может отрицательно повлиять на эффективность работы, а каждый третий опасается ухудшения отношений с коллегами.

Несмотря на негативное отношение многих к самому факту работы с родственниками, большинство согласились бы предложить им работу в той же компании, где работают сами (69%). Больше всего таких людей набралось среди рабочего персонала.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 15–25сентября 2016 года среди 312 сотрудников компаний.

Досье "Золотого Рога": HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 400 тыс. актуальных вакансий и 22 млн резюме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.