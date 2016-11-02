www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 60.14 р.
EUR: 69.36 р. 10 CNY: 93.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Большинство жителей Владивостока не хотят работать с родственниками в одной компании

02 Ноября 2016, 17:54 | Приморье

Главными противниками семейственности на работе являются представители топ-менеджмента

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Владивостока с целью выяснить, как соискатели относятся к работе с членами своих семей и другими родственниками в одной компании, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Оказалось, что почти половине (43%) респондентов хотя бы раз приходилось работать в одной компании со своими родственниками, чаще всего с родителями (38%), супругами (24%) и братьями/ сестрами (21%).  Интересно, что чаще всего работали с родственниками представители топ-менеджмента и рабочего персонала, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе HeadHunter.

При этом, половина опрошенных соискателей (52%) заявили, что работать с родственниками в одной компании хотя и можно, но лучше этого избегать. Ещё 14% выступили категорически против такой практики. А каждый третий не видит в этом ничего плохого. Главными противниками такой практики являются представители топ-менеджмента и сферы управления персоналом.

Почему с родственниками работать не стоит? Основной причиной соискатели назвали возможность испортить отношения с близкими (61%). Также, по мнению 54%, это может отрицательно повлиять на эффективность работы, а каждый третий опасается ухудшения отношений с коллегами.

Несмотря на негативное отношение многих к самому факту работы с родственниками, большинство согласились бы предложить им работу в той же компании, где работают сами (69%). Больше всего таких людей набралось среди рабочего персонала.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 15–25сентября 2016 года среди 312 сотрудников компаний.

Досье "Золотого Рога":  HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 400 тыс. актуальных вакансий и 22 млн резюме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: кадровый вопрос 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews