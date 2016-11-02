Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке
Во Владивостоке по адресу ул. Океанский проспект, д. 98А начал свою работу дополнительный офис «Тихоокеанский» банка ВТБ24. Новая точка продаж расположена в одном из наиболее оживленных районов города и сможет ежедневно принимать более 500 человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Дополнительный офис ВТБ24 «Тихоокеанский» является шестым офисом ВТБ24 в городе и пятнадцатым в Приморском крае. В нем клиенты могут получить различные банковские услуги: оформить депозиты, потребительские кредиты наличными, банковские дебетовые и кредитные карты и денежные переводы, воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием. Кроме того, посетители имеют возможность получить необходимую информацию об интернет-банке «ВТБ24-Онлайн», подключить его, проконсультироваться о программе поощрения клиентов «Коллекция», узнать, где и как воспользоваться накопленными баллами, а также произвести валютно-обменные операции.
Квалифицированные специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых ВТБ24, помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе «Тихоокеанский» можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов - рефинансированием кредитов сторонних банков. Данное предложение позволяет объединить до 6 банковских займов в один в ВТБ24, уменьшить ежемесячный платеж за счет более низкой процентной ставки, снизить финансовую нагрузку на клиента и в итоге сэкономить семейный бюджет.
Также в новом офисе можно оформить кредитную карту. ВТБ24 разработал уникальную линейку, отвечающую практически любым пожеланиям клиентов. Например, для любителей путешествий банк предлагает «Карту мира». Расплачиваясь ей, клиенты накапливают мили, которые в дальнейшем могут обменять на авиабилеты, в том числе для полета за границу. Такие карты, как «Автокарта ВТБ24», «Карта впечатлений ВТБ 24», «Карта CASH BACK», позволяют вернуть до 5% от покупок на ваш счет при оплате покупок в определенной категории (рестораны и кафе, кинотеатры/театры, АЗС и т.п.) и 1% за любые покупки вне категории. Льготный период, который дает возможность беспроцентного пользования картой, - до 50 дней. Наиболее ходовой лимит карты – 100 тыс. рублей.
Дизайн дополнительного офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. Просторная касса обеспечивает безопасность и конфиденциальность проводимых операций.
Новое отделение ВТБ24 имеет зону круглосуточного самообслуживания, в которой расположены два банкомата с функцией приема и выдачи наличных денежных средств. Через них клиенты могут оплачивать услуги сотовой связи, ЖКХ, осуществлять переводы с карты на карту и другие операции.
«Наши клиенты — это ответственные, образованные, целеустремленные люди, работники учреждений бюджетной сферы и крупных предприятий. И мы стремимся соответствовать их требованиям. В данном офисе созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня. Я уверен, что они будут удовлетворены качеством предоставляемых услуг и что новый офис придется им по нраву», - отметил управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.
Офис «Тихоокеанский» работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. Суббота, воскресенье - выходные. Расположен по адресу: Океанский проспект, д. 98А.
Более подробную информацию можно получить по телефону центра клиентского обслуживания ВТБ24: 8-800-100-24-24. Реклама.
Новости тематики
- ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке
- Sberbank CIB представил новый аналитический продукт Sberbank Investment Research
- Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк
- Банк "Восточный" с московским капиталом
- Сбербанк запустил проект "Мой бизнес"
- Сбербанк проведёт серию мероприятий онлайн, посвящённых машинному обучению и анализу данных
- ООО СК "Сбербанк страхование" расширяет возможности оформления договоров ипотечного страхования
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Вклады уходят в онлайн
- Сбербанк анонсировал запуск глобальной платформы торгового финансирования
Новости раздела
- 20% рынка наружной рекламы хотят отдать малому бизнесу
- Большинство жителей Владивостока не хотят работать с родственниками в одной компании
- ВТБ24 открыл новый офис во Владивостоке
- Sberbank CIB представил новый аналитический продукт Sberbank Investment Research
- Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк
- Компания "Eskadra Management" возводит в столице Приморья современный жилой комплекс
- На Дальнем Востоке ТОРы отдают под японский контроль
- Банк "Восточный" с московским капиталом
- Примтеплоэнерго оштрафовали на 57 тыс. рублей
- В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены фермеры, о которых не знали ни краевые, ни местные власти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо
- Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио
- Претендентов на дальневосточный гектар интересуют в основном пригороды Владивостока и Хасанский район
- По России разносится "вирус Итурупа", который не поддается лечению
- Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года
- Мы лишь учимся жить в ладу с собой
- Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска