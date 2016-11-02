Sberbank CIB представил новый аналитический продукт Sberbank Investment Research – обзор рынка финансовых технологий (финтех), в котором речь идет о влиянии инновационных технологий на банковский сектор и анализируется развитие финансовой отрасли в России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По мнению аналитиков Sberbank СIB, за последние несколько лет финансовые технологии уже существенно повлияли на преобразование мировой банковской отрасли. По итогам прошлого года совокупные инвестиции в акции финтех-компаний достигли 25 млрд долл. В России внедрение финансовых технологий в основном обеспечивают ведущие банки страны, которые на этом направлении в некоторых аспектах уже опережают многие западные аналоги, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Глобально одними из наиболее интересных областей для финтех-стартапов стали P2P и онлайн-кредитование (в том числе онлайн-ипотека). Также важным рынком является сегмент платежей и переводов, который привлек значительный объем инвестиций в финтех (25% совокупных вложений за последние пять лет). Ведущие социальные медиа и интернет-компании вряд ли стремятся полностью заменить собой банки, но платежи являются естественным продолжением их бизнеса, и борьба за прямой выход на клиента становится все жестче, отмечают аналитики Sberbank СIB.

Развитие цифровых каналов неизбежно приводит к снижению необходимости физического присутствия банков, которые испытывают значительное давление из-за необходимости сокращать расходы и увеличивать прибыльность своего бизнеса.

В России 75% взрослого населения обслуживаются в банках, что говорит о наличии у российских банков потенциала для привлечения новых клиентов. По обеспечению физической банковской инфраструктурой (отделениями и банкоматами) Россия находится в числе лидеров. Так, например, на 1 000 взрослых приходится 1,7 банкомата. Использование пластиковых карт существенно выросло за последние несколько лет: сегодня каждый взрослый россиянин в среднем имеет по две пластиковые карты. Из них, однако, на кредитные карты приходится только 12%, что говорит о наличии существенного потенциала роста. Однако с недавним приходом Apple Pay в Россию мобильные платежи могут начать создавать конкуренцию пластиковым картам в ближайшие годы.

Старший вице-президент, и.о. руководителя Sberbank СIB Игорь Буланцев заявил: «Мы видим свою задачу в том, чтобы активно стимулировать внедрение в России прорывных технологий. Сбербанк нацелен на то, чтобы сформировать такой интерфейс взаимодействия с клиентами, который создаст основы конкурентности на ближайшие несколько лет. Сейчас наш корпоративно-инвестиционный блок уделяет особое внимание инновационным продуктам для клиентов FinLine и Sberbank Markets, которые работают на будущее».

Платформа дистанционного банковского обслуживания финансовых институтов FinLine впервые была предложена клиентам в конце марта текущего года, и на сегодняшний день к ней подключено уже более 70 кредитных организаций – клиентов Sberbank CIB, среди которых есть несколько нерезидентов. В следующем году планируется перевести на данное решение всех респондентов Sberbank CIB, расположенных в РФ. Система электронной торговли различными активами Sberbank Markets дает клиентам возможность воспользоваться всеми преимуществами Sberbank CIB как одного из ключевых маркет-мейкеров на валютном рынке и получить доступ к ликвидности Сбербанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.