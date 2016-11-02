Компания "Eskadra Management" возводит в столице Приморья современный жилой комплекс

ЖК «Театральный» - умное пространство современной жизни

Передовой подход к строительству городского жилья добрался до Владивостока: smart-квартиры в 24-этажном жилом комплексе «Театральный» - качественное, функциональное и комфортное жилье по доступным ценам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Современный жилой комплекс вырастет на улице Фастовская, 29, неподалеку от Приморской сцены Мариинского театра. Близость к важному культурному объекту города легла в основу выбора имени для ЖК «Театральный».

«SMART»: достойное пространство для достойной жизни

До недавнего времени среднестатистическому жителю Владивостока, желающему приобрести достойное жилье «по карману», выбирать было не из чего: отжившие свое типовые малогабаритные «хрущевки» и «гостинки» - не самый достойный вариант для инвестиций, которые может позволить себе современная приморская семья со средним достатком. Квартиры в стиле «SMART» - другое дело.

«SMART» - это передовой подход к организации пространства городской квартиры, зародившийся в США. При таком подходе каждый квадратный метр жилой площади используется с максимальной эффективностью: благодаря грамотному зонированию пространства и оптимальным дизайнерским решениям на средней площади квартиры в комплексе «Театральный» – 30 кв. м – лаконично уместятся гостиная, спальня, кухня, прихожая с ванной комнатой и даже гардеробная. Но самое главное, хозяин такой квартиры не почувствует себя стесненным: свободного пространства хватит для работы, творчества, отдыха и даже приема гостей.

Как отмечают специалисты «Eskadra Management», на каждом этаже жилого комплекса «Театральный» спроектирован ряд типовых квартир площадью от 28 до 32 кв. метров. Кроме них на всех этажах расположатся по две просторные квартиры с панорамным остеклением площадью 41 и 76 кв. метров.

Дизайн-проект квартиры в доме каждому покупателю предоставляется бесплатно.

5 причин совершить «SMART-покупку»

Деловая газета «Золотой Рог» проанализировала проект ЖК «Театральный» на сайте застройщика (http://teatr-dom.info/). Сделать это удалось без труда, ведь сайт очень удобен для визуального восприятия: здесь можно оперативно ознакомиться с ценовым диапазоном квартир и даже забронировать одну из них.

5 преимуществ будущего дома в ЖК «Театральный»:

Подземный паркинг

В жилом комплексе расположится независимый 3-уровневый подземный паркинг на 115 машино-мест, с которого можно будет попасть в квартиру через лифт, не выходя на улицу. Для дома в самом автомобилизированном городе России собственная парковка – одно из самых важных преимуществ.

Всё под рукой

Весь первый этаж жилого комплекса «Театральный» будет отведен под нежилые помещения: салон красоты, мини-маркет, кафе, фитнес-студию и сервис бытовых услуг. Ходить далеко не придется! Кроме того, в районе Чуркин, который с появлением моста превратился практически в центр города, уже сейчас есть большой выбор школ и детских садов. В шаговой доступности от ЖК «Театральный» находятся ТЦ «Черемушки», ТЦ «Зеленый остров», бизнес-центр City Hall, детский центр «Чайка», Краевой диагностический центр, а также медицинский центр Falck.

Живописные виды

Самым захватывающим бонусом к покупке квартиры в ЖК «Театральный» станет обустроенная прогулочная зона на крыше комплекса: зеленые насаждения, лавочки, детская площадка и волнующий вид на город с высоты 24-этажного здания. Застройщик обещает также, что, в какой бы части жилого комплекса ни находилась квартира, из нее будет открываться живописный панорамный вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор Восточный, а также на мосты «Русский» и «Золотой». Вид на бухту Золотой Рог откроется даже из панорамно остекленного лифта, который также установят в доме!

Потенциал микрорайона

За короткое время в микрорайоне Чуркин успели вырасти Приморская сцена Мариинского театра, крупный торговый центр «Черемушки», а благодаря Золотому мосту Чуркин превратился практически в центр города. Отсюда легко добираться как до главной улицы Владивостока, Светланской, так и до острова Русского, где расположился современный кампус ДВФУ. Кроме того, микрорайон Чуркин отличается высокой степенью экологичности: отделенный от загазованного центра города заливом Золотой Рог, он позволяет своим жителям дышать свежим воздухом.

Доступная цена

Цены на квартиры в ЖК «Театральный» начинаются от 72 тыс. рублей за кв. м. Новую квартиру в одном из самых благополучных районов города можно приобрести всего за 2,200 млн рублей! Кроме того, строительная компания предлагает потенциальным покупателям максимально выгодные условия покупки квартиры в жилом комплексе.

Полную информацию расскажут в отделе продаж компании, который находится по адресу: Пограничная, 4. Офис работает в будние дни, но звонки по телефону +7 (423) 265-33-80 принимаются в любое время.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.