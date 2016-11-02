Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке ТОРы отдают под японский контроль
Японская консалтинговая компания «Исследовательский институт Номура» (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group) получила второй крупный контракт на Дальнем Востоке. При этом чиновников не смущает тот факт, что проект Дальневосточного рыбного кластера, за разработку которого Приморье заплатило Московскому филиалу института 28 млн рублей, оказался не реализован на практике, а к его разработчикам эксперты предъявили массу претензий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На прошлой неделе АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания дальневосточных ТОР и Свободного порта Владивосток) заключило договор с Nomura Research Institute, в соответствии с которым японцы разработают планы перспективного развития для девяти дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) из тринадцати существующих. Сумма контракта не разглашается.
Как пояснил гендиректор АО «КРДВ» Денис ТИХОНОВ, речь идет о разработке документов, определяющих основные направления развития и этапы реализации проекта создания и развития ТОР.
«Разработка планов для всех ТОР ведется параллельно и будет закончена к началу следующего года. Для того, чтобы Дальний Восток развивался, мы используем лучший мировой опыт и практики. Мы уверены, что опыт компании «Номура», который они применят при составлении перспективных планов развития, поспособствует привлечению японских инвестиций на Дальний Восток», - сказал глава КРДВ.
Он уточнил, что развитие ТОР требует тщательного планирования и принятия стратегических решений, включая изучение профиля целевых резидентов, портфеля услуг для резидентов и необходимых инфраструктурных проектов.
В соответствии с устоявшейся российской практикой в сфере формирования других территорий со специальным статусом, основным инструментом планирования является план перспективного развития территории, и разработка такого плана является необходимой задачей для каждой ТОР.
Планы будут разработаны для ТОР «Камчатка» (Камчатский край), «Белогорск», «Приамурская» (обе – Амурская область), «Беринговский» (Чукотский АО), ТОР «Кангалассы» (Якутия), «Горный воздух», «Южный» (обе – Сахалинская область), «Михайловский» и «Большой Камень» (обе – Приморский край).
В рамках исследования будет дана оценка текущей социально-экономической ситуации в субъектах размещения ТОР, будет проведены анализ и структурирование существующего понимания по деятельности и возможностям дальнейшего развития ТОР. Часть задач касается управления территориями опережающего развития: разработки предложений по механизмам управления и создания финансово-экономической модели ТОР.
Отдельное направление работы связано с изучением инвесторов. Будет определен профиль целевых резидентов ТОР, планируется оценить экономический эффект от их деятельности и окупаемость государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР.
«Перспективный план будет отражать отличительные особенности ТОР в сравнении с аналогичными в Российской Федерации, подчеркивать уникальность ТОР и ее конкурентные преимущества, показывать наличие делового спроса (заинтересованности) у потенциальных инвесторов в создаваемой ТОР, а также рыночного спроса на выпускаемую или планируемую к выпуску продукцию», - отмечает Минвостокразвития.
NRI - ведущий японский аналитический центр по вопросам экономики, основан в 1965 году. Подразделения института оказывают консультационные услуги правительственным и частным предприятиям в области промышленной политики и территориального развития. Институт оказывает поддержку японским и азиатским предприятиям в развитии их бизнеса на российском рынке, а также российским клиентам - в деле улучшения инвестиционного климата в стране и повышения жизнеспособности инвестиционных проектов. Проекты, в которых участвовал NRI, - прибрежный городской центр Токио, проект «Манхэттен» в районе Маруноути, город медицинской промышленности Кобэ (медицинский кластер), «морской Рай Хаккэйдзима» (парк развлечений), выставочный комплекс в Аити и другие объекты в Японии, Корее, Тайване, Китае. Институт, в частности, проводил исследования Транссибирской магистрали с точки зрения глобальной торговли, снижения сроков доставки грузов в Европу из Азии.
Олег КЛИМЕНКО.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке ТОРы отдают под японский контроль
- Рынок недвижимости в Приморье готов к любым катаклизмам
- Почему молочка не может быть подозрительно дешевой
- Во Владивостоке на компанию завели уголовное дело за невыплату зарплаты
- Сбербанк проведет ярмарку недвижимости во Владивостоке
- Не лезь на пираMMMиду
- В Приморье ЧОПы держат оборону
- Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска
- В Приморье из незаконного оборота изъяли 40,5 тыс. литров контрафактного алкоголя
- Интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока повышается
Новости раздела
- Призы за добрые дела дарит Дальневосточный Сбербанк
- Компания "Eskadra Management" возводит в столице Приморья современный жилой комплекс
- На Дальнем Востоке ТОРы отдают под японский контроль
- Банк "Восточный" с московским капиталом
- Примтеплоэнерго оштрафовали на 57 тыс. рублей
- В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены фермеры, о которых не знали ни краевые, ни местные власти
- На 2 млрд рублей снижена кадастровая стоимость 217 объектов недвижимости в Приморье
- Рынок недвижимости в Приморье готов к любым катаклизмам
- Почему молочка не может быть подозрительно дешевой
- Приморцы погрузили сенат в аквакультуру
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо
- Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио
- Претендентов на дальневосточный гектар интересуют в основном пригороды Владивостока и Хасанский район
- По России разносится "вирус Итурупа", который не поддается лечению
- Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года
- Мы лишь учимся жить в ладу с собой
- Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска