На Дальнем Востоке ТОРы отдают под японский контроль

Японская консалтинговая компания «Исследовательский институт Номура» (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group) получила второй крупный контракт на Дальнем Востоке. При этом чиновников не смущает тот факт, что проект Дальневосточного рыбного кластера, за разработку которого Приморье заплатило Московскому филиалу института 28 млн рублей, оказался не реализован на практике, а к его разработчикам эксперты предъявили массу претензий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На прошлой неделе АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания дальневосточных ТОР и Свободного порта Владивосток) заключило договор с Nomura Research Institute, в соответствии с которым японцы разработают планы перспективного развития для девяти дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) из тринадцати существующих. Сумма контракта не разглашается.

Как пояснил гендиректор АО «КРДВ» Денис ТИХОНОВ, речь идет о разработке документов, определяющих основные направления развития и этапы реализации проекта создания и развития ТОР.

«Разработка планов для всех ТОР ведется параллельно и будет закончена к началу следующего года. Для того, чтобы Дальний Восток развивался, мы используем лучший мировой опыт и практики. Мы уверены, что опыт компании «Номура», который они применят при составлении перспективных планов развития, поспособствует привлечению японских инвестиций на Дальний Восток», - сказал глава КРДВ.

Он уточнил, что развитие ТОР требует тщательного планирования и принятия стратегических решений, включая изучение профиля целевых резидентов, портфеля услуг для резидентов и необходимых инфраструктурных проектов.

В соответствии с устоявшейся российской практикой в сфере формирования других территорий со специальным статусом, основным инструментом планирования является план перспективного развития территории, и разработка такого плана является необходимой задачей для каждой ТОР.

Планы будут разработаны для ТОР «Камчатка» (Камчатский край), «Белогорск», «Приамурская» (обе – Амурская область), «Беринговский» (Чукотский АО), ТОР «Кангалассы» (Якутия), «Горный воздух», «Южный» (обе – Сахалинская область), «Михайловский» и «Большой Камень» (обе – Приморский край).

В рамках исследования будет дана оценка текущей социально-экономической ситуации в субъектах размещения ТОР, будет проведены анализ и структурирование существующего понимания по деятельности и возможностям дальнейшего развития ТОР. Часть задач касается управления территориями опережающего развития: разработки предложений по механизмам управления и создания финансово-экономической модели ТОР.

Отдельное направление работы связано с изучением инвесторов. Будет определен профиль целевых резидентов ТОР, планируется оценить экономический эффект от их деятельности и окупаемость государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР.

«Перспективный план будет отражать отличительные особенности ТОР в сравнении с аналогичными в Российской Федерации, подчеркивать уникальность ТОР и ее конкурентные преимущества, показывать наличие делового спроса (заинтересованности) у потенциальных инвесторов в создаваемой ТОР, а также рыночного спроса на выпускаемую или планируемую к выпуску продукцию», - отмечает Минвостокразвития.

NRI - ведущий японский аналитический центр по вопросам экономики, основан в 1965 году. Подразделения института оказывают консультационные услуги правительственным и частным предприятиям в области промышленной политики и территориального развития. Институт оказывает поддержку японским и азиатским предприятиям в развитии их бизнеса на российском рынке, а также российским клиентам - в деле улучшения инвестиционного климата в стране и повышения жизнеспособности инвестиционных проектов. Проекты, в которых участвовал NRI, - прибрежный городской центр Токио, проект «Манхэттен» в районе Маруноути, город медицинской промышленности Кобэ (медицинский кластер), «морской Рай Хаккэйдзима» (парк развлечений), выставочный комплекс в Аити и другие объекты в Японии, Корее, Тайване, Китае. Институт, в частности, проводил исследования Транссибирской магистрали с точки зрения глобальной торговли, снижения сроков доставки грузов в Европу из Азии.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.