Банк "Восточный" с московским капиталом

Банк «Восточный» и Юниаструм банк вернулись к идее объединения

Владельцы «Восточного экспресс банка» (Благовещенск) и Юниаструм банка (Москва) венулись к идее создания на базе двух кредитных организаций более мощного игрока, которому по силу войти в ТОП-40 российских банков. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», акционеры «Восточного» на внеочередном собрании 7 ноября повторно рассмотрят вопрос о присоединении московского банка, контролирующим акционером которого выступает Артем АВЕТИСЯН.

Эксперты отмечают, что сделка может оказаться позитивной, только если оба банка смогут реализовать некий синергетический эффект (за счет наращивания доходов и/или существенного сокращения расходов), который позволит объединенному банку выйти на безубыточность.

Председатель правления «Восточного» Алексей КОРДИЧЕВ ранее говорил, что объединение поможет ежегодно экономить на затратах около 3 млрд рублей. Существенным плюсом для дальневосточного банка, специализирующегося на рознице, может стать наличие у «Юниаструма» клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса.

Со второй попытки

Предыдущее собрание акционеров «Восточного» по вопросу объединения, назначенное на 26 сентября, было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.

В случае положительного решения о реорганизации акционеры «Восточного» также рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала банка на сумму 3,212 млрд рублей путем размещения допэмиссии акций. Всего может быть размещено 321 млрд 235 млн 714 тыс. 154 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля каждая.

Предполагается, что в акции допэмиссии будут конвертированы доли уставного капитала ООО «КБ «Юниаструм банк». Коэффициент конвертации равен 0,629890622896881.

В настоящее время уставный капитал банка «Восточный» составляет 6 млрд 421 млн 528 тыс. 490,88 рубля. Таким образом, после присоединения московского банка уставный капитал кредитной организации может возрасти в 1,5 раза.

Досье "Золотого Рога": Согласно данным на сайте «Восточного», инвестфонд Baring Vostok через Evison Holdings Limited владел 55,7058% в уставном капитале банка, Юниаструм банк - 24,994%. Еще 8,155% принадлежали Russia Partners Capital III LLC через компанию Troyte Investments Limited. Алексей Кордичев владел 1,5985%, Александр ТАРАНОВ - 1,4242%, Григорий ЖДАНОВ и Марина УШАКОВА владели по 2,8299% акций банка. Миноритариям принадлежало 2,4627% акций.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о присоединении Юниаструм банка к банку «Восточный». В результате этой сделки кипрская Boc Russia (Holdings) Limited Артема Аветисяна, контролирующая Юниаструм банк, получит право распоряжаться 40,01% голосующих акций банка «Восточный».

В конце сентября «Коммерсантъ» сообщил, что проект объединения временно заморожен. Причины - качество активов обоих банков и неочевидность эффекта от синергии их бизнеса. Кроме того, по информации издания, нет согласия между сторонами о структуре собственников в будущем объединенном банке.

Основной владелец Юниаструм банка Артем Аветисян уже предлагал создать на базе четырех кредитных организаций - государственного МСП банка и частных Юниаструм банка, «Восточного банка» и Кредит Европа банка - опорную кредитную организацию для малого и среднего предпринимательства. Идея появления нового специализированного банка была одобрена первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ на состоявшемся у него совещании 3 октября.

АТБ за пределы региона пока не смотрит

Процесс перефокусировки в настоящее время проходит и другой крупный дальневосточный банк - Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, Благовещенск). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 19 октября Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных акций АТБ на 128,8 млн рублей.

Банк размещает путем закрытой подписки в пользу АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО) 1 квдрлн 150 трлн обыкновенных акций номиналом 0,000000112 рубля каждая. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал банка может вырасти на 22,3%. Решение о проведении допэмиссии было принято на внеочередном собрании акционеров АТБ 12 августа. Форма оплаты размещаемых акций - денежные средства.

В настоящее время уставный капитал АТБ составляет 577,39 млн рублей. Он разделен на 5 квдрлн 155 трлн 290 млрд 941 млн 388 тыс. 853 обыкновенные и 250 тыс. привилегированных акций номиналом 0,000000112 рубля каждая.

Досье "Золотого Рога": АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО, 100% акций принадлежат правительству Сахалинской области) создано в конце 2015 года. В феврале 2016 года Минвостокразвития РФ заявило о передаче КРСО под управление Фонда развития Дальнего Востока. Фонду переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРСО», на счетах которого скопилось 50,2 млрд рублей, полученных от реализации нефтегазовых шельфовых проектов. Основными акционерами Азиатско-Тихоокеанского банка через ООО «ППФИН Регион» (владеет 59,17% капитала) являются Андрей ВДОВИН, Алексей МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО. East Capital принадлежит 17,91%, Techsun Enterprises Limited - 8,41%, International Finance Corporation (IFC) - 6,71%.

АТБ в 2016 году планирует увеличить корпоративный кредитный портфель до резервов по РСБУ на 23,1% - до 59 млрд рублей, розничный - на 15,5% - до 50,8 млрд рублей. Общий кредитный портфель АТБ на 1 октября 2016 года превысил 89,3 млрд рублей, из которых 53,8% (48 млрд рублей) пришлось на кредиты физлицам.

Заместитель председателя правления АТБ Вячеслав АНДРЮШКИН отметил, что одним из основных фокусов стратегии развития банка до 2018 года является оптимизация сети с целью повышения эффективности, а также развитие удаленных каналов обслуживания. Также в планах банка расширять регионы присутствия, в частности, за счет приобретения других игроков или их кредитных портфелей, однако пока конкретных переговоров на этот счет не ведется.

«Наш интерес - это выход на новую территорию. Как правило, мы надеемся расширяться не за счет прямого вхождения, а за счет (как и было уже в истории банка) приобретения, поглощения других банков, которые на интересующих нас территориях присутствуют, и за счет того, чтобы получать клиентские портфели тех банков, которые так или иначе прекратили существование», - пояснил Вячеслав Андрюшкин.

По его словам, АТБ пока не планирует выходить на рынок Центральной или Западной России. «По поводу стратегии выхода в регионы, я думаю, что это точно сейчас не центральная и не западная часть России. Мы по-прежнему фокусируем все наше внимание на территории до Красноярска, Екатеринбурга, то есть Восточной Сибири», - сказал зампред АТБ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.