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Примтеплоэнерго оштрафовали на 57 тыс. рублей
В Яковлевском районе Приморского края за самовольное занятия земельного участка оштрафовали Примтеплоэнерго, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой Яковлевского района проведена проверка исполнения земельного законодательства при эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго» здания и земельного участка, находящего в краевой собственности по адресу: Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1.
Прокурорской проверкой установлено, что предприятием используется прилегающий к зданию по вышеуказанному адресу земельный участок в отсутствие каких-либо прав на него. По фактам выявленных нарушений прокурором Яковлевского района руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение которого приняты меры по оформлению надлежащим образом правоустанавливающих документов на занимаемый земельный участок.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ, самовольное занятие земельного участка, по результатам рассмотрения которого КГУП «Примтеплоэнерго» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 57 тыс. рублей.
Фактическое устранение нарушений закона поставлено в прокуратуре района на контроль.
Иван КРЫШАН.
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