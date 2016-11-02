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В Приморье в ходе сельхозпереписи найдены "черные" фермеры
Сельскохозяйственные угодья в крестьянско-фермерских хозяйствах Приморья увеличились в 2,3 раза, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Приморскстат в ходе сельхозпереписи отыскал организации, о которых не знали ни департамент сельского хозяйства края, ни администрации муниципальных образований
618 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Приморье приходится на 318 сельхозорганизаций, еще 220 тыс. га - на 1530 крестьянско-фермерских хозяйств, таковы первые итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи в крае, озвученные на заседании межведомственной комиссии по ее подготовке и проведению.
О том, что оказалось самым сложным в ходе этого обследования, как воспринимали его респонденты, насколько картина отличается от той, что зафиксирована сельхозпереписью 2006 года, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.
- Виктор Федорович, приморские статистики с поставленной перед ними задачей справились?
- Уверен, что да. Основная задача этой переписи – оценить состояние сельскохозяйственной отрасли страны с учетом личных подсобных хозяйств, и Приморье с ней справилось. Результаты еще формируются. Пока мы можем подвести итоги только в части распределения земель по типам сельхозпроизводителей. Но и на основании этой информации можно делать определенные выводы.
- Что оказалось самым сложным – собственно процесс обследования или подготовка к нему?
- Трудностей хватало на всех этапах, начиная с подготовительного, когда было очень важно правильно составить списки объектов переписи. Самый главный держатель информации о владельцах сельхозугодий – Росреестр – нам, конечно, помог, но честно предупредил: информация не актуализирована, так как инвентаризация земли в стране, а значит, и в крае, проводилась давно. Поэтому данные, с которыми мы подошли к началу обследования, отличались от тех, с которыми его завершили.
- Расхождения в сторону увеличения или уменьшения показателей?
- По-разному. Число обследованных нами сельхозорганизаций, например, почти в два раза ниже указанного в Росреестре (318 против 581), а вот площадь земельных угодий крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, напротив, в 1,6 раза больше – без малого 220 тыс. га. Разница в меньшую сторону обусловлена вовсе не тем, что мы кого-то не нашли, а тем, что эти предприятия либо уже не работают, либо сменили род деятельности и избавились от земли. В то же время мы нашли организации, о которых не знали ни департамент сельского хозяйства края, ни администрации муниципальных образований!
- А отличия от итогов сельхозпереписи-2006 глобальные?
- Сельскохозяйственные угодья в крестьянско-фермерских хозяйствах по сравнению с 2006 годом увеличились в 2,3 раза. Перераспределение земель по категориям производителей налицо: крупные сельхозорганизации разваливаются, им на смену приходят более мелкие. Это не только приморская тенденция, она типична для всей страны, что подтверждают коллеги из других регионов. И край, и страна сейчас выживают в основном за счет фермеров и индивидуальных предпринимателей. К слову, это очень печально с точки зрения формирования текущей статистики сельского хозяйства, потому что основная часть отчетности распределяется на крупных и средних сельхозпроизводителей, субъекты малого предпринимательства отчитываются по выборке, и большой вопрос – попадет в эту выборку индивидуал или нет. То есть объективность картины страдает.
- Как восприняли сельхозперепись респонденты?
- В целом хорошо. 108-й Федеральный закон предусматривает административную ответственность за неучастие в переписи для юридических лиц, но мы этой нормой не воспользовались ни разу. Хотя однажды были близки к этому. Один из респондентов еще весной, в ходе переписи малого бизнеса, предоставил нам пустой отчет, заявив, что не ведет никакой деятельности. Во время сельхозпереписи он наотрез отказался дать сведения нашему переписчику, а сам уехал продавать излишки сельхозпродукции во Владивосток. Мы составили акт об отказе от участия в переписи, переписчица приехала к нему вместе с участковым, и только тогда он согласился ответить на ее вопросы. Причем был крайне удивлен, узнав, что от него, на самом деле, требовалось буквально пять цифр. Для чего было препятствовать?
В Артемовском городском округе пришлось однажды обратиться в прокуратуру, чтобы найти истинного хозяина сельхозугодий: все кивали друг на друга. Как только та подключилась, истина моментально была установлена, а отчет предоставлен.
В целом отказов зарегистрировано всего 1,5%. Изначально их было больше, но надо отдать должное профессионализму наших переписчиков – у них хватало такта и терпения, возвращаясь не раз, уговорить респондента, донеся до него важность обследования.
- Знаю, что была проблема с набором переписчиков, как ее решили?
- Мы очень рассчитывали на студентов, но они составили всего 13% от принятых на работу переписчиков: мы не смогли их заинтересовать финансово. Еще 18% - представители сельских и поселковых администраций, пользующиеся определенным уважением и авторитетом на местах. И, наконец, 33% - пенсионеры, самая надежная и ответственная категория переписчиков.
Всего к переписи в качестве инструкторов и переписчиков было привлечено 532 человека. Нашим переписчикам можно посочувствовать: на них иногда выливалось столько негатива в виде бесконечных претензий - к власти, мировому сообществу и тому подобное. Но они все это выдержали.
Кстати, по итогам работы мы распространили среди переписчиков анкеты, где они отвечали в том числе на вопрос, какое мнение сложилось у респондентов от переписи. Так вот, 87% оценили, что обследуемые положительно отнеслись к обследованию и правдиво ответили на вопросы.
- У респондентов была возможность отчитаться в электронном виде, многие ею воспользовались?
- Всего 5% от общего числа, как правило крупные сельхозорганизации. Остальным, видимо, проще было отчитаться «по старинке».
Первый том с предварительными итогами сельхозпереписи по России будет готов в октябре 2017-го, второй - с данными по регионам - в ноябре того же года. Окончательные результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи будут представлены в восьми томах и опубликованы в 2018 году.
В ходе сельхозпереписи в Приморье было обследовано 184 694 объекта, включая 318 сельхозорганизаций (из них 216 - микропредприятия), 1 530 фермерских хозяйств, 113 958 личных подсобных хозяйств в сельских поселениях и 53 629 - в городах края, а также 1 365 некоммерческих объединений граждан, в которых переписано 13 894 участка.
Татьяна ОРЛОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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