На 2 млрд рублей снижена кадастровая стоимость 217 объектов недвижимости в Приморье

Во Владивостоке власть и бизнес обсудили возможные поправки к закону о «дальневосточном гектаре»

Закон о «дальневосточном гектаре» называют социальной инициативой правительства, поскольку ожидается, что его реализация привлечет новых переселенцев на Дальний Восток.

Как известно, закон предполагает предоставление бесплатного гектара земли в 9 субъектах ДФО, причем выбрать участок любой гражданин может самостоятельно, используя для этого специально созданную информационную систему. По данным ВЦИОМ, получением участка на Дальнем Востоке заинтересовалось 20% россиян. На сегодняшний день уже подано около 7,5 тыс. заявок, около 7 тыс. находятся на рассмотрении, и 339 участков - на стадии заключения договора. Почти 250 участков уже отдано в пользование.

Закон принимался достаточно быстро, при этом опыта применения подобного закона не было до этого ни в России, ни в мире, отметил на заседании бизнес-клуба «Диалоги», где обсуждались вопросы его реализации, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ. И уже на первом этапе стало понятно, каким образом этот закон нужно дорабатывать. Сейчас эта работа идет интенсивно, уже 36 поправок подготовлены. В соответствии с законом была создана федеральная информационная система, работа над которой идет параллельно с созданием публичной кадастровой карты.

На сегодняшний день в Ханкайском районе, выбранном в качестве пилотного, уже 90 человек являются обладателями участков земли в соответствии с законом о дальневосточном гектаре. Наиболее востребованными территориями после первого октября оказались южные районы Приморья: Хасанский, Шкотовский, Надеждинский районы. По Надеждинскому району уже прошла первая регистрация права.

Как сообщили представители Росреестра, сегодня действует на территории Приморского края довольно большое количество уполномоченных органов, куда можно обратиться за получением участка. К ним относятся органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселений. Районные администрации занимаются теми территориями, которые не относятся к населенным пунктам. В отношении участков так называемой агломерации уполномоченным органом является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Кроме того, уполномоченным органом является также и департамент лесного хозяйства, предоставляющий участки из лесного фонда.

В то же время Росреестр фактически закрыл свои пункты приема документов. Сегодня на территории края создана система многофункциональных центров (МФЦ), которая принимает более 60% заявлений, еще 30% заявлений приходится на кадастровую палату. Но, как известно, в кадастровой палате тоже постепенно сворачивают свои окна приема. Основную нагрузку будут принимать МФЦ.

Среди вопросов, прозвучавших на заседании бизнес-клуба «Диалоги» со стороны руководителей предприятий, были такие, которые касались соблюдения условий территориального планирования, зонирования при выборе участка, условия соседства участков, а также условий выкупа гектара, контроля за его использованием в течение 5 лет и стоимости выкупа. По словам представителей Росреестра, на сегодняшний день ФЗ-119 (о дальневосточном гектаре) на эти вопросы не отвечает в полной мере, ясность должны внести предложенные поправки. Определенный ответ прозвучал только на вопрос о стоимости выкупа: право собственности предоставляется бесплатно по истечении 5 лет использования участка.

Вместе с началом реализации закона о дальневосточном гектаре произошли и изменения в правилах кадастровой оценки земли. На конец 2015 года была утверждена государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов Приморского края, земель сельхозназначения. И уже в этом году были случаи оспаривания этой новой стоимости. В комиссию Росреестра в общей сложности поступило 165 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости, в которых указано 217 объектов. Из них было принято 86 положительных решений, то есть была установлена рыночная стоимость по ним. Суммарная стоимость объектов, по которым подавались заявления о ее снижении, составляла 8,5 млрд руб. После рассмотрения заявлений эта стоимость уменьшилась до 6,5 млрд руб.

С 1 января 2017 года вступает в законную силу федеральный закон о государственной кадастровой оценке недвижимости, который, по сути, говорит о том, что определение кадастровой оценки отдано государству. При каждом субъекте РФ должно быть создано бюджетное учреждение, которое обяжут каждые 3-5 лет проводить очередную оценку по объектам капитального строительства, земельным участкам. Приятной новостью стало сообщение о том, что в Приморском крае по всем земельным участкам, относящимся к землям населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, водного фонда, особо охраняемым территориям и землям промышленности возвращается прошлая кадастровая оценка, которая действовала на 1 января 2014 года. И только в случае, если действующая сейчас оценка оказалась ниже предыдущей, т.е. действовавшей на 1 января 2014 года, будут сохранены показатели последней кадастровой оценки.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.