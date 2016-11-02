Рынок недвижимости в Приморье готов к любым катаклизмам

Скорейшая кадастровая переоценка сыграет на руку собственникам объектов недвижимости, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В России обсуждается вопрос отмены моратория на кадастровую переоценку недвижимости, который, по закону Госдумы, принятому этим летом, должен был действовать до 2020 года. Полагалось, что до этого времени рыночная переоценка недвижимости в целях налогообложения будет приостановлена. С 2015 года в России планировали применять в качестве налоговой базы кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества, действующую на 1 января 2014 года.

По мнению региональных властей, кадастровая стоимость недвижимости, из которой в данный момент исчисляется налог, слишком низка для того, чтобы регионы могли собирать необходимую налоговую базу. Именно поэтому в России предлагают ускорить процесс переоценки недвижимости, который должен приблизить ее кадастровую стоимость к более высокой, рыночной. Таким образом налог для собственников недвижимого имущества в большинстве регионов России может вырасти в 5 раз – ровно настолько кадастровая стоимость недвижимости, рассчитанная в 2014 году, отстает от рыночной стоимости объектов.

Как утверждают эксперты, наш регион всегда отличался обратной ситуацией: в Приморье кадастровая стоимость недвижимости зачастую оказывается выше ее рыночной стоимости. А потому скорейшая переоценка, скорее всего, сыграет на руку собственникам объектов недвижимости.

- Если переход на новую оценку будет резким, без суеты на рынке недвижимости не обойдется, - комментирует Анастасия МАЛЬЦЕВА, руководитель Юридического бюро недвижимости «Юрком-ДВ». – Но мне кажется, что это – единственный серьезный минус. Вполне вероятно, что собственники сами начнут проявлять инициативу и обращаться к государственным оценщикам, чтобы кадастровая переоценка прошла как можно скорее. Дело в том, что для собственников недвижимости в нашем регионе такая переоценка будет выгодна: кадастровая стоимость объектов недвижимости, из которой исчисляется налог, в нашем регионе требует серьезных доработок. В моей практике часто встречается ситуация, когда кадастровая стоимость завышена относительно рыночной, это влияет на расчет налоговой базы и, в конечном итоге, бьет по карману людей.

По мнению вице-президента Российской гильдии риэлторов Александра БОРДЮГА, рынок недвижимости в Приморье готов к любым катаклизмам.

- Пережить возможно все, но другой вопрос, какие будут последствия, - комментирует Александр Бордюг. – В 2014 году, когда в последний раз произошла кадастровая переоценка стоимости недвижимости, в Приморье земельные участки в течение полугода в большом количестве были выставлены на продажу, либо возвращены государству обратно. Более 20 таких участков в 2014 году продать так и не удалось: они были никому не нужны. Почему? Потому что их кадастровая стоимость оказалась слишком высокой, как и налог, который в 2015 году стали исчислять исходя из кадастровой стоимости. Если по новым расчетам кадастровая стоимость объектов недвижимости в Приморье станет еще выше, объекты снова «посыпятся» на продажу. Целесообразно для начала разработать объективный инструмент кадастровой оценки, который свел бы погрешности в исчислениях к минимуму, и которого в данный момент в России нет. Кадастровые оценки не должны проходить под давлением каких-либо сторон, будь они заинтересованы в повышении налоговых сборов или в чем-то другом.

По мнению президента Дальневосточной гильдии риэлторов Владимира КАПЛИНСКОГО, бояться нечего: собственник всегда имеет право оспорить оценку и пересмотреть ее в свою пользу.

- Главное, чтобы механизм оспаривания был четким, - комментирует Каплинский. – Многие собственники также беспокоятся, что переоценку объектов недвижимости по новому закону будут осуществлять государственные оценщики, и делать это в пользу государства, заинтересованного в увеличении налоговых сборов. Но переживать по этому поводу, думаю, не стоит. Дело в том, что и коммерческие оценщики в свое время дискредитировали себя: некоторые из них оценивали объекты недвижимости необъективно, то есть выше их реальной стоимости, стараясь угодить определенному заказчику, то есть какому-либо субъекту Федерации. Из-за этого в России всегда был большой объем судебных разбирательств, спровоцированных жалобами собственников, - суды были перегружены, много дел о стоимости было пересмотрено. Государству не нужно обилие подобных процессов в судах.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.