Приморье завалили подозрительно дешевым молоком

Получая максимальную прибыль при минимальных затратах, производители из других регионов заставляют полки магазинов Приморья

Манящее изобилие молочной продукции на прилавках торговых сетей и придомовых магазинов играет с приморцами злую шутку: у каждого из нас есть риск нарваться на продукт, похожий на любимое молоко или йогурт только названием. Как отмечают эксперты, все чаще и чаще рядом с известными и проверенными временем местными и федеральными брендами появляются «гости» из соседних и дальних регионов, завлекающие доступной ценой, но «забывающие» упомянуть, из чего на самом деле состоит тот или иной вид молочки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Достоверных данных о масштабах фальсификации нет, но то, что они растут, - видно невооруженным взглядом. Органы контроля честно говорят, что есть регионы, в которых фальсификация действительно стала прибыльным бизнесом. При этом проблему фальсификата молочной продукции добросовестные производители не связывают с дефицитом молока: в тех же соседних Хабаровском крае и Амурской области молока предостаточно, но предприятия с тамошней «пропиской» с завидной регулярностью появляются в сводках приморских контролирующих органов. «Использование растительных жиров - это лишь способ снизить цену, а распространен он из-за отсутствия адекватного наказания», - утверждают молочники.

Эксперты отмечают, что проблема идентификации молочных товаров приобрела особую актуальность в связи с обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их состав компонентов из растительного сырья (растительных масел, соевых белков и других), увеличения числа видов и разновидностей кисломолочных продуктов.

Целью фальсификации является получение дополнительной прибыли за счет снижения себестоимости продукции в результате замены качественного сырья менее ценным.

«Большинство современных методов фальсификации, так или иначе, сводятся к изменениям технологии, использованию дешевого сырья и последующему доведению физико-химических показателей до установленных нормативной документацией требований. Наряду с намеренным введением потребителя в заблуждение относительно свойств и происхождения продукции, снижения пищевой и биологической ценности, производство и реализация фальсифицированной продукции способствует также недобросовестной конкуренции на продовольственном рынке, в результате чего добросовестные изготовители оказываются в невыгодном положении», - отмечает Россельхознадзор.

Наиболее часто для фальсификации продуктов из коровьего молока используют добавки дешевых растительных жиров: пальмового, пальмоядрового, кокосового и соевого. Эти жиры используют по отдельности и в различных сочетаниях.

Для каждого жира характерен свой набор и соотношение жирных кислот. Для кокосового и пальмоядрового жиров характерно высокое содержание лауриновой кислоты, для соевого - линолевой, для пальмового - пальмитиновой и олеиновой кислот. В то же время, в отличие от молочного жира, во всех растительных жирах отсутствует масляная кислота, а в жирах, за исключением кокосового, практически отсутствуют и другие низкомолекулярные кислоты, включая миристиновую.

Широкое применение нашли и так называемые заменители молочного жира, представляющие смесь растительных жиров, подвергнутых модификации. При этом температура плавления заменителей молочного жира должна быть схожей с молочным жиром, что обеспечивает им необходимые пластичные свойства и способствует расширению возможности фальсификации.

«Чаще всего вместо цельного натурального молока производители представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для изготовления кисломолочной продукции. Происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным. Поскольку в натуральном молоке содержание жира может достигать 4,5 и даже 6,0%, то подмена его нормализованным 2,5%-м молоком дает солидный доход фальсификатору», - отмечают в Россельхознадзоре.

Сметану чаще всего разбавляют водой, кефиром, обезжиренным творогом, вводят в состав растительное масло, соевый белок, низкокачественные молочные компоненты, крахмал, стабилизаторы, вкусовые добавки.

Нежеланные гости на наших полках

Мониторинг качества молочной продукции, проводимый Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, свидетельствует, что в 2016 году на потребительском рынке края наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям (массовая доля жира, массовая доля белка) и показателям фальсификации (замена молочного жира растительными жирами).

В структуре исследованных проб, не соответствующих нормативным требованиям по физико-химическим показателям, наибольший удельный вес составили сгущенное молоко, масло сливочное, молоко питьевое и сыр таких предприятий-изготовителей, как ООО «Кипринский молочный завод», ООО «Кипарис», ООО «Молпродукт», ОАО «ВБД», ООО «Кузбассконсервмолоко», «Рогачевский молочно-консервный комбинат», ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат», ООО «Оникс», ОАО «Хладокомбинат» (Благовещенск, торговая марка «Фермерское подворье») и ЗАО «Переяславский молочный завод» (Хабаровск, торговые марки «ZORKA» и «Лазовское»), сообщает Роспотребнадзор (http://25.rospotrebnadzor.ru/).

В структуре исследованных проб, не соответствующих по показателям фальсификации, наибольший удельный вес составили масло сливочное, сыр, сметана, молоко сгущенное предприятий-изготовителей ООО «Оникс», ООО «Злата», ООО «Экопродукт», ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «Брасовские сыры», ООО «Кипарис», ООО «Молпродукт», ООО «МариМолоко».

Как видим, в числе выявленных нарушителей нет торговых марок с приморской пропиской. «Наши производители бьются за качество, дорожа репутацией, завоеванной десятилетиями. При этом их коллеги все чаще берут на вооружение тактику ценового демпинга, оккупируя полки торговых сетей и рынков», - говорит представитель одной из местных торговых компаний.

Отметим, что контролирующие органы наших соседей по региону тоже не дремлют. Так, мэрия Благовещенска не так давно опубликовала свой «черный список», в который попали производители Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Еврейской автономной области. По информации амурского управления Роспотребнадзора, в образцах молочной продукции производителей из этих регионов молочный жир был заменен жирами растительного происхождения.

Как с этим бороться

По закону, несоответствующая требованиям продукция должна быть изъята из продажи, а производитель может быть наказан штрафом. При этом забракованной считается лишь молочная продукция, выпущенная под конкретной маркой определенной партией (определенной жирности и упаковки) и завезенная в данную торговую точку. А это партии в несколько килограммов или литров. Чуть большие объемы снимаются с полок торговых сетей.

Увы, но на практике ни на одном молочном комбинате, который был уличен в выпуске продукции, не соответствующей по показателям, производство ни разу не останавливалось. Хотя грозные указания и предписания выписываются регулярно.

Сегодня статьи УК, наказывающие за производство и продажу фальсификата, практически не работают. Проблема в том, что власти того региона, откуда поступает такая продукция, в принципе не заинтересованы бороться за качество собственного производителя.

«Руководителям этих территорий куда важнее налоги и рабочие места, чем проблемы качества, тем более если продукция подобного рода поставляется за пределы их региона, - говорит представитель одного из приморских производителей. – Вот выявил, к примеру, приморский Роспотребнадзор партию несоответствующей требованиям продукции, задокументировал все в соответствии с законодательством и отправил информацию в адрес своих коллег по месту производства. Местный Роспотребнадзор, как правило, на обращение реагирует, но к моменту появления контролеров на заводе вся продукция по странному стечению обстоятельств оказывается качественной. Бывает, конечно, выписываются и штрафы. Но это, как правило, «для отчетности». Сами посудите, что такое штраф, пускай даже в 200-300 тыс. рублей, для современного предприятия, которое выпускает по 100 тыс. упаковок молока в сутки? На каждом литре фальсификата зарабатывается от 15 до 20 рублей, а то и больше. В итоге штраф отбивается уже в первой половине рабочего дня. А наши «родные» магазины, если товарно-сопроводительные документы и срок годности в порядке, вообще никак за некачественную продукцию не в ответе».

«У розничных сетей достаточно эффективные службы качества. Но, во-первых, никакая торговая сеть не может да и не должна контролировать качество всех поступающих к ней товаров. Для этого есть специальные государственные органы. А во-вторых, и это нужно сказать открыто, некоторые торговые операторы настолько заинтересованы в снижении цен для привлечения покупателей, что сами стимулируют поставщика к производству низкокачественных продуктов», - говорит замруководителя ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий ВОСТРИКОВ.

Экспертное мнение: розничные сети зачастую провоцируют предпринимателей на производство подделок, заказывая заведомо подозрительную продукцию, потому что люди ее покупают. Как только сети перестанут заказывать фальсификат, его перестанут производить.

Но чтобы это произошло, должна быть культура потребления. Покупателю нужно научиться не обманывать самого себя: или брать дорогой, но качественный продукт, или дешевый, но на котором производитель честно указал, что использовал заменители животного жира и стабилизаторы.

И еще один момент: эксперты призывают потребителей покупать молочные продукты известных приморских марок, качество которых не вызывает сомнений.

Досье "Золотого Рога": По данным Роспотребнадзора, в последнее время 80% всех уведомлений о фальсификации пищевых товаров приходится на молочные продукты. Только за восемь месяцев 2016 года в службу поступило более 1,7 тыс. сигналов о выявлении фальсификата в продаже. При этом четверть подобной продукции использовалась в дошкольных учреждениях и других социально ориентированных организациях. Подделкой считается замена компонентов продукции и умалчивание об этом факте. Подобная манипуляция при производстве значительно снижает себестоимость конечной продукции. Доля проб, которые не соответствовали нормам в 2015 году, составила 6,4%, в 2014 году - 6,1%. По оценкам Россельхознадзора, количество фальсификата в молочной продукции доходит до 30% в текущем году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.