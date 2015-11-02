"Рыбных рантье" схватят за хвост

После жестких указаний президента в Приморье взялись реанимировать идею рыбного кластера

Президент России Владимир ПУТИН провел заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию рыбохозяйственного комплекса. Отрасль ждет серьезная модернизация, перемены коснутся инфраструктуры, флота, правил квотирования, не исключается и введение протекционистских мер. В Госсовете приняли участие главы «морских» регионов Дальнего Востока, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По словам главы государства, главная цель - значительно увеличить долю российской продукции на внутреннем рынке. Россия стабильно занимает 5-6-е место в мире по добыче рыбы, но на российских прилавках доля отечественной продукции невелика.

Вокруг да около квот

- Причин здесь много. К примеру, оформление судна с уловом в зарубежных портах осуществляется за несколько часов, а в российских - в течение суток. Правда, несколько лет назад было еще дольше, но хоть до этого добрались, хотя то, что есть сегодня, тоже долго. Правительству нужно, конечно, проанализировать эту ситуацию и принять срочные дополнительные меры, - сказал Владимир Путин.

Действующий исторический принцип распределения квот на вылов и льготная ставка 15% на использование биоресурсов привели к росту бизнеса рыбопромышленников, но это не укрепило продовольственной безопасности страны, сообщают «Известия».

- Помню, как мне говорили тогда, что нужно перейти на исторический способ выдачи квот и как мы все после этого возрадуемся, как всем будет хорошо. Действительно, есть такие люди, которым очень хорошо. Теперь нужно распределить это «очень хорошо» на все население страны, - заметил президент, добавив, что затягивать с решением уже нельзя.

Предложения по развитию отрасли внес губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

Он возглавлял рабочую группу, которая вела подготовку к заседанию совещательного органа при президенте России. Поступило более 400 различных предложений от представителей рыбацкого сообщества. Заседания рабочей группы проходили в Москве, на Камчатке, Сахалине, во Владивостоке.

В своем выступлении перед участниками президиума Госсовета Олег Кожемяко отметил, что рыбная отрасль приносит в казну более 15 миллиардов рублей налогов и свыше 2,5 миллиарда долларов валютной выручки. После заседания Государственного совета в Астрахани в 2007 году, когда были сформулированы долгосрочные правила работы отрасли, на четверть вырос вылов водных биологических ресурсов, объем инвестиций - вдвое. Только на Дальнем Востоке построено более 20 крупных рыбоперерабатывающих заводов. Труд рыбака вновь стал престижным для молодежи, подчеркнул Олег Кожемяко.

Вместе с тем многие проблемы отрасли требуют решений на государственном уровне. Глава островного региона предложил с целью создания условий для привлечения инвестиций увеличить срок закрепления квот на добычу водных биологических ресурсов за пользователями до 15 лет.

Еще одно предложение, которое озвучил сахалинский губернатор, - выделить до 20 процентов квот на инвестиционные цели: для закупки новых судов, построенных на отечественных верфях, развития береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры.

- Необходимо проработать детально механизм распределения квот государственной поддержки, - сказал Олег Кожемяко. - Он должен быть публичным, прозрачным и понятным рыбацкому сообществу.

Большая проблема - рыба и морепродукты: добытые российскими предприятиями, идут на экспорт в виде сырья. В итоге другие страны получают выгоды от переработки уловов. Поэтому, чтобы увеличить долю поставок на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимо применять дифференцированный подход к ставкам сбора за водные биоресурсы. Следует уменьшать ставку для тех, кто поставляет продукцию высокой переработки, и повышать ее для тех, кто торгует сырцом.

Олег Кожемяко также затронул тему так называемых рыбных рантье, когда выделенная квота, не освоенная собственными предприятиями, флотом, перепродается другим рыбакам. Для их ликвидации необходимо увеличить норму освоения квот на добычу водных биоресурсов с 50 процентов до 70. Эти предложения сахалинского губернатора поддержал президент.

- Понятно, что бизнес заточен на получение прибыли и работает там, где ему выгодно, - сказал Владимир Путин. - Однако ни нашу страну, ни ее граждан абсолютно не устраивает, когда ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке определяются зарубежными поставщиками и ретейлерами, когда в рыбной отрасли расплодились разного рода рантье, использующие наши биоресурсы, и когда почти 70 процентов доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья.

Но самая важная проблема - недоступность рыбы для социально незащищенных слоев населения. Розничная цена, как правило, в 3-4 раза выше, чем непосредственно у производителей.

- При поставке продукции от производителя к продавцу идет использование серых схем ухода от налогов, - раскрыл механизм безудержного роста цен Олег Кожемяко. - Большинство рыбаков работает без НДС по системе единого сельскохозяйственного налога, торговые сети, напротив, предпочитают работать с НДС. В этой ситуации и появляются посредники, фирмы-однодневки, которые дешево берут у рыбаков и дорого продают сетям, а через несколько дней исчезают вместе с НДС и со своей немалой маржой. В результате государство теряет налоги, а потребитель получает продукцию по баснословной цене.

Глава островного региона предложил отменить единый сельскохозяйственный налог для рыболовецких компаний, оставив его только для малого бизнеса и для градообразующих предприятий. Это позволит уйти от посредников с серыми схемами, а рыбопромышленникам - заключать прямые договоры с торговыми сетями.

В этих условиях важен опыт, накопленный в Сахалинской области. Например, биржевая и аукционная торговля, которая позволяет напрямую связать рыбака с продавцом. В островном регионе уже реализуется проект рыбной биржи с использованием электронных торгов. Его операторы - правительство области и Сбербанк России. На следующем этапе предстоит создать логистический центр в порту Корсаков. Сбить цены на некоторые виды рыбопродукции помогла областная программа «Доступная рыба». Она предусматривает ограничение торговой наценки на рыбопродукцию.

- Товаропроводящая сеть накручивает не более восьми процентов на опте и не более 15 процентов в рознице, то есть не более 23 процентов без учета транспортной доставки, - сказал губернатор. - Этот механизм позволил магазинам, работающим по программе, снизить стоимость минтая на Сахалине со 160 до 80 рублей за килограмм.

Этот опыт, считает Олег Кожемяко, необходимо применять и в других регионах России.

Проблемы рыболовецкого флота коснулся руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. За последние годы построено всего 16 судов. Шестаков предложил выделять дополнительные квоты на вылов (до 20%) тем, кто инвестирует в строительство траулеров с современными фабриками на российских верфях.

ФАС узрел сговор

Федеральная антимонопольная служба видит проблему в картелях.

- Произошло что-то особенное. Рыба всегда была дешевле. Сейчас цены на рыбу и мясо сопоставимы. Это отрасль картелей. Вскрыли минтаевый картель, норвежский, вьетнамский. Что делали эти так называемые ассоциации? Регулировали вывоз рыбы, чтобы в Россию завести поменьше, чтобы цена была повыше. Возглавляли все иностранные граждане, соотечественники бывшие, - рассказал глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ.

Он обратил внимание на необходимость доступа к рыбохозяйственному реестру, где идет движение квот, - пока доступ так и не дали, несмотря на официальные запросы ведомства.

Глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ считает, что нужно менять старые вагоны, чтобы рыба в центральные регионы приходила хорошего качества. Министр также предложил протекционистскую меру - сократить госзакупки иностранной рыбы.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин пытался объяснить президенту, что некоторые вещи менять не следует. Владимир Путин не сразу понял парламентария, попросив уточнить конкретные моменты. В итоге президенту удалось выяснить, что депутат хочет оставить все как есть для малого бизнеса.

- Вы, пожалуйста, когда сюда приходите, готовьтесь. То, что вы просите, уже есть, - ответил глава государства.

В конце совещания президент обратился к законодателям и попросил при принятии законов по развитию рыбохозяйственного комплекса исходить из интересов отрасли и населения и «закрывать люки», которыми пользуются лоббисты.

В Приморье реанимируют идею рыбного кластера

Между тем глава Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил, что в ходе совещания был затронут вопрос создания рыбоперерабатывающего кластера. В его реализации заинтересованы Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство.

«Данный вопрос на заседании президиума Государственного совета поднял министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он недавно приезжал в Приморье, лично осматривал места предполагаемого размещения объектов кластера. И безусловно, он убедился в необходимости реализации проекта», - отметил губернатор.

Кроме того, создание кластера укладывается и в концепцию прозвучавшего на заседании предложения о направлении частных средств на развитие береговой рыбопереработки.

«Относительно реализации проекта предстоит принять очень много решений, прежде всего по финансированию, в том числе частным инвестициям», - добавил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья напомнил, что в настоящее время, в соответствии с поручением президента Российской Федерации о создании на Дальнем Востоке рыбопромышленного кластера, администрация Приморского края разработала проект концепции и технико-экономическое обоснование проекта, подготовлено инвестиционное предложение.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.