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Президент компании Toyota Engineering Corporation научил приморских бизнесменов управлять бизнесом по-японски
Предприниматели г. Находки (Приморский край) приняли участие в обучающем семинаре на тему «Повышение производительности труда и контроль качества выпускаемой продукции». Лекцию для приморских бизнесменов прочитал президент компании Toyota Engineering Corporation Тосио ХОРИКИРИ.
Бесплатный семинар организовал «Японский центр во Владивостоке» при содействии администрации Находки на базе филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Открыл семинар первый заместитель главы города Борис ГЛАДКИХ. Он пожелал участниками продуктивной работы и поблагодарил Японский центр за сотрудничество. По мнению замглавы, такие семинары очень полезны и помогают организовывать производство грамотно, используя современные методы и технологии.
Пятый год находкинских предпринимателей учат тонкостям ведения бизнеса, и каждый раз выбирается наиболее актуальная для встреч тема. В этом году семинар посвятили вопросам повышения производительности труда и контроля качества продукции. Лекцию прочитал президент компании Toyota Engineering Corporation Тосио ХОРИКИРИ.
Слушателями стали 45 человек – руководители и менеджеры предприятий города. Тосио ХОРИКИРИ рассказал находкинским бизнесменам о принципах и методах «бережливого производства», которое применяется в его компании. Участники семинара проанализировали организацию производственной деятельности собственных компаний, сравнили особенности управленческих систем на предприятиях Японии и России. По итогам семинара всем слушателям вручили сертификаты от компании Toyota Engineering Corporation.
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