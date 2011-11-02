70% малых предприятий и каждый третий индивидуальный предприниматель Приморского края работают во Владивостоке

Во II квартале 2011 года приморским статистикам предстоит обследовать 90 тысяч субъектов малого бизнеса, в том числе 52 тысячи – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, 38 тысяч – малых предприятий.

Больше всего респондентов расположено во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. При этом во Владивостоке осуществляют деятельность 70% малых предприятий и каждый третий индивидуальный предприниматель Приморского края, в Находке – 8 и 10%, в Уссурийске – 6 и 11%, соответственно.

Основной вид деятельности, которым занимаются малые предприятия – это торговля (43% от общего числа малых предприятий), 18% предприятий - операциями с недвижимым имуществом и арендой, по 10% респондентов относятся к виду деятельности «транспорт и связь» и «строительство», около 8% - занимаются промышленным производством. У индивидуальных предпринимателей те же приоритеты.

В каких видах экономической деятельности фактически осуществляют предпринимательскую деятельность субъекты малого бизнеса, даст ответ сплошное обследование. Ждать осталось не долго. Срок представления отчетов в адрес органов статистики не позднее 1 апреля 2011 года.