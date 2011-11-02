Посткризисный синдром: растущие индексы

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности Приморья в 2010 году вырос на 16,5%

Cтруктурные изменения в экономике

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Приморского края на 1 января 2011 года учтено 65,5 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2,5%, муниципальной - 4%, частной собственности – 86,4%.

Подавляющее большинство организаций края (80%) являются коммерческими структурами, самая распространенная форма - общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 76%.

В городских округах сосредоточено 90% предприятий, в муниципальных районах - 10%.

С начала года зарегистрировано 6 796 организаций, ликвидировано – 2 473.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 55 тыс. человек, на которых поступили сведения из регистрирующих органов о прохождении государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Более 60% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг (оценка) по базовым видам экономической деятельности (сельскохозяйственное и промышленное производство, строительство, транспорт, розничная торговля) за 2010 год относительно 2009 года составил 116,5%.

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за 2010 год составил 746,1 млрд рублей (в действующих ценах – 124,5% к 2009 году).

Промышленное производство

Индекс промышленного производства за 2010 год по сравнению с 2009 годом составил 111,5% по полному кругу производителей и 114,2% - по крупным и средним организациям.

Ситуация в отдельных сферах экономической деятельности за 2010 год по сравнению с 2009 годом сложилась следующим образом.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 83,6%. Добыто 10,4 млн тонн угля, что ниже уровня 2009 года на 1%. Допущено отставание по производству меди в концентрате (73%) и плавикошпатового концентрата (59,3%). Выросла добыча концентратов свинцовых и цинковых на 33% и 31% соответственно; материалов строительных нерудных - на 9%; концентратов вольфрамовых - на 6%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» достиг 119,5%.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил 109%.

Индекс текстильного и швейного производства составил 133,6%. Увеличился выпуск белья постельного и костюмов (в 1,7 раза), трикотажных изделий (на 31%), спецодежды (на 17%).

Индекс производства изделий из кожи и производства обуви вырос на 17%. Выпуск обуви увеличился на 27% и составил 3,5 млн пар.

Индекс производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» составил 138,7%. Увеличилось производство шпона лущенного (в 2,5 раза) и пиломатериалов (на 38%).

Индекс производства по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» составил 92,8%. Снизился выпуск книг и брошюр на 19%, изоизданий листовых - на 15%, картона - на 8%.

Индекс химического производства составил 133,3%. Увеличился выпуск лекарственных средств (в 1,9 раза), средств моющих (на 11%). Уменьшился выпуск кислоты серной - на 17%, кислоты борной - на 16%.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий составил 88,7%. Сократился выпуск изделий из пластмасс (на 30%). Увеличился выпуск полимерных дверей и их коробок на 8 %, окон - на 6%.

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 131,3%. Увеличилось производство цемента (на 28%), конструкций и деталей сборных железобетонных (на 14%).

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий вырос в 2,3 раза.

Индекс производства машин и оборудования сократился на 17%. Из бытовой техники снизилось производство машин стиральных (на 7%), холодильников и морозильников (на 35%).

Индекс по производству электрооборудования сократился на 13%. Производство аппаратуры приемной телевизионной составило 38% к уровню 2009 года.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 102,6%. Было выработано 9325 млн кВт-ч электроэнергии, что выше уровня 2009 года на 6%. Производство теплоэнергии увеличилось на 3% и составило 13 млн Гкал.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) за 2010 год, по предварительным расчетам, составил 20,7 млрд рублей, или 101,1% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года. В структуре объема сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 38,2%, хозяйств населения – 53,4%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 8,4%.

Растениеводство. В хозяйствах всех категорий посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 314 тыс. га (на 9,8% меньше 2009 года). Сокращение размера общей посевной площади произошло, в основном, за счет снижения посевов зерновых культур и сои. Из общей площади посева зерновых и зернобобовых культур убрано 92,9%, в том числе пшеницы – 95,1%, сои – 98,2%, картофеля – 99,7%, овощей – 98,6%.

Выросли валовые сборы сои на 13,5% (составили 142,2 тыс. тонн), овощей - на 4,9% (161 тыс. тонн), сократились сборы зерновых культур - на 24,9% (144,7 тыс. тонн), картофеля - на 2,7% (359,5 тыс. тонн). Урожайность с 1 гектара убранной площади составила: сои – 10,4 центнера (снизилась на 0,3 центнера), овощей – 151,8 (на 2,2), картофеля – 115,2 (на 4,5 центнера), возросла урожайность зерновых культур (на 12,1%) и составила 19,4 центнера.

Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна (82,8% краевого объема) и сои (77,3%). Производство картофеля (82,5%) и овощей (54,6%) сосредоточено в хозяйствах населения.

По данным ФГУ Россельхозцентра, для проведения весеннего сева сельскохозяйственными организациями засыпано в семенные фонды 20,5 тыс. тонн зерновых культур, в том числе сои - 17 тыс. тонн; пшеницы – 6,4 тыс., овса – 6,2 тыс., риса – 4,8 тыс., ячменя – 2,9 тыс., гречихи – 0,2 тыс. тонн. Обеспеченность семенами составила: сои – 132,1%, зерновых культур – 111,4%,

Под урожай будущего года вспахано 106 тыс. гектаров зяби, что на 40,4% больше прошлого года и посеяно 0,9 тыс. гектаров озимых на зерно и зеленый корм (на 3,1% меньше).

Животноводство. По состоянию на 1 января 2011 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 61,4 тыс. голов крупного рогатого скота (увеличение по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 0,6%), из них 30,7 тыс. коров (сокращение на 1,4%); 27,2 тыс. овец и коз (сокращение на 0,4%); 76,5 тыс. свиней (рост на 6,7%); 3990,7 тыс. птицы (рост на 8,7%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 70% поголовья крупного рогатого скота (из них коров – 74,7%), свиней – 47,9%, овец и коз – 93,2%, птицы – 16,9%.

В сельскохозяйственных организациях на начало января, по сравнению с соответствующей датой прошлого года, сократилась численность крупного рогатого скота на 1% (из них коров - на 4,8%); овец и коз - на 19,1%; возросла численность птицы на 10,7%, свиней - на 11,4%.

Показатели воспроизводства стада остаются низкими. За год в сельскохозяйственных организациях получено 2,9 тыс. голов телят (на 11% меньше прошлогоднего) и 14,2 тыс. голов поросят (на 15,9% меньше).

Падеж крупного рогатого скота вырос на 31,5%, свиней - сократился на 51,8% и составил соответственно 0,5 и 2,2 тыс. голов.

Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на откорме и нагуле составили 341 грамм, свиней - 168 граммов (в 2009 году - 317 и 140 граммов соответственно).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 3 431 кг молока (на 6,5% больше 2009 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 263 яйца (рост на 1,5%).

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 30% общего объема производства мяса, 75,7% - молока, 25,6% - яиц.

Сельскохозяйственные организации реализовали: 36 тыс. тонн скота и птицы, 22 тыс. тонн молока, 55,8 тыс. тонн зерна, 59,8 тыс. тонн сои, 38 тыс. тонн овощей, 17,9 тыс. тонн картофеля и 178,5 млн штук яиц.

Лесозаготовки

Индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» составил 114,4%. Произведено древесины необработанной 3,6 млн м3 (115% к 2009).

Рыболовство

Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» вырос в 1,7 раза. Выпуск рыбы живой, свежей или охлажденной составил 51 тыс. тонн, что также выше уровня 2009 года в 1,7 раза.

Строительство

В 2010 году крупными и средними организациями за счет нового строительства, реконструкции и расширения введены в действие:

- линии электропередачи напряжением 500 Кв и выше (106,6 км);

- мощности по вывозке древесины (568,7 тыс. м3) в Тернейском районе;

- городские АТС на 21,9 тыс. номеров, АТС в сельской местности на 1000 номеров, радиорелейные линии связи (2015,4 км), волокнистооптические линии связи (216,1 км), 83 антенно-мачтовых сооружения для сотовой связи и 14 башен сотовой связи;

- водопровод мощностью 165 тыс. м3 в сутки, водоводы и сети протяженностью 31,5 км;

- учебный корпус ВГУЭС (9076 м2), две общеобразовательные школы по 154 ученических места (с. Глубинное Красноармейского района и с. Многоудобное Шкотовского района);

- амбулаторно-поликлиническое учреждение на 25 посещений в смену (реконструировано в г. Находка);

- физкультурно-оздорови-тельный комплекс (г. Артем);

- спортивное сооружение с искусственным льдом (4 682,9 м2) в с. Чугуевка и спортивный зал (859 м2) в с. Чернышевка Анучинского района;

За счет всех источников финансирования построены 6 554 квартиры общей площадью 529,7 тыс. м2, что выше уровня прошлого года на 32,8%.

Доля индивидуального жилищного строительства составила 34,8% в общем вводе жилья. Ввод жилья населением по сравнению с предыдущим годом снизился на 19,9%.

В сельской местности сдано 39,5 тыс. м2 жилья (7,5% введенного жилья по краю), 69,2% к 2009 году. Почти все жилые дома (97,6%) в сельской местности введены индивидуальными застройщиками.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 87,2 млрд рублей, 132,2% к 2009 году. Организациями малого предпринимательства выполнено 43% объема работ по краю.

По федеральной целевой программе «Государственные жилищные сертификаты» для граждан, уволенных с военной службы, из органов внутренних дел (МВД России) и органов ГУИН (Минюст России), в 2010 году приобретены 212 квартир общей площадью 10 596,2 м2; на их приобретение использовано 371 млн рублей инвестиций (за счет безвозмездных субсидий из федерального бюджета - 359 млн рублей).

Транспорт

Транспортом организаций всех видов деятельности за 2010 год перевезено 61,4 млн тонн грузов (107% к уровню 2009 года, см. табл №2).

На железнодорожном транспорте объем перевозок грузов по сравнению с 2009 годом увеличился на 11,6%. При этом снизилась погрузка рыбы (на 18,6%), зерновых грузов (на 7%), строительных грузов (на 4%) и увеличилась погрузка лесных грузов (на 14,3%), цемента (на 2,8%) и угля (на 2,2%).

С начала года отправлено 2 454 пассажирских поезда (в 2,2 раза меньше 2009 года) и 16 428 - пригородных (на 8% меньше).

Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности перевезено 40,9 млн тонн грузов (104,4% к уровню 2009 года).

Морской транспортный флот увеличил перевозки грузов: в каботажном плавании - на 12%, в заграничном - на 17%.

На воздушном транспорте во всех видах сообщения перевезено 14,6 тыс. тонн грузов (в 1,5 раза больше 2009 года). Удельный вес международных перевозок в общем объеме составил 9,8%. Перевозки пассажиров возросли на 16,4%, в том числе в межрегиональном сообщении - рост в 1,2 раза, в международном - снижение на 6,3%.

Транспортом общего пользования (без таксомоторного), по оценке, перевезено 131,9 млн пассажиров (на 2,4% меньше 2009 года), пассажирооборот составил 7 391,6 млн пассажиро-километров (рост на 10,3%).

Аварийность на транспорте. На автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов зарегистрировано 3 722 дорожно-транспортных происшествия (на 7,2% меньше 2009 года), в которых 433 человека погибли и 4 809 человек получили ранения. Зарегистрировано 442 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 458 детей получили ранения.

Связь

Объем услуг связи, оказанных организациями, оценивается в 19,4 млрд рублей (из них населению – 12,4 млрд рублей), по сравнению с 2009 годом рост составил 8,1%.

На 1 января 2011 года к сети общего пользования традиционных операторов связи подключено 503,2 тыс. основных телефонных аппаратов. Населению установлено 427,1 тыс. основных телефонов. В эксплуатации находится 899 таксофонов традиционных операторов связи, все универсальные с карточкой системной оплаты.

Число абонентских станций сотовой связи, подключенных к сетям, на 1 января 2011 года составило 3 752,8 тыс. (увеличение на 13%).

Рынок товаров и услуг

Общий объем оборота оптовой торговли составил 306,6 млрд рублей, что выше объема 2009 года на 3%. Доля субъектов малого предпринимательства составила 46% оборота оптовой торговли.

Запасы топлива. На 1 января 2011 года на складах обследуемых организаций края хранилось 1 118,3 тыс. тонн угля (на 2,4% больше, чем на 1 января 2010) и 104,9 тыс. тонн топочного мазута (на 8,5% больше).

В организациях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, увеличились запасы угля на 2,1%, мазута - на 12,1%.

В жилищно-коммунальном хозяйстве накоплено 141,8 тыс. тонн угля, что практически на уровне прошлого года и 57.9 тыс. тонн мазута (на 22,9% больше).

На топливных складах края, осуществляющих продажу угля населению и организациям социальной сферы, на начало 2011 года было в наличии 1,6 тыс. тонн твердого топлива (на 75,4% меньше 2010 года).

Оборот розничной торговли составил 176,2 млрд рублей, что на 1,4% выше объема 2009 года.

Оборот края сформирован на 86% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 14% - за счет продажи товаров на рынках и ярмарках.

Продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 82,8 млрд рублей (102,2% к 2009 году), непродовольственных товаров - на 93,4 млрд рублей (100,8%).

Оборот общественного питания составил 7,3 млрд рублей, выше объема 2009 года на 3,3%.

Запасы товаров в организациях розничной торговли на 1 января 2011 года оценивались в сумме 3,4 млрд рублей, что обеспечит 44 дня торговли.

Рынок услуг. За 2010 год населению края оказано платных услуг на 83,2 млрд рублей, или на 9% больше, чем в 2009 году.

В структуре объема платных услуг населению наибольший удельный вес составили услуги транспорта (37%), жилищно-коммунальные (25%), связи (16%) и образования (6%).

Наиболее высокий рост физического объема реализации платных услуг по отношению к 2009 году наблюдался в сфере туристских услуг - на 32%, коммунальных - на 16%, транспортных - на 13%, медицинских - на 10%, ветеринарных - на 9%, связи - на 7% и жилищных услуг - на 5%.

За 2010 год оказано услуг бытового характера на 4,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (55%), услуги парикмахерских (8%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (7%), ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи (6%), ремонт, окраска и пошив обуви, а также ремонт и строительство жилья и других построек (по 4%).

Физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, оказано свыше 57% объема бытовых услуг.

Финансы

Поступление налоговых платежей и других налогов в бюджетную систему (по оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю) за 2010 год составило 54,5 млрд рублей, из которых в бюджет края перечислено 48 млрд рублей. Более половины налоговых поступлений в бюджет края обеспечил налог на доходы физических лиц - 53%, налог на прибыль организаций - 24%, налог на имущество - 12%.

Задолженность по налоговым платежам (без учета задолженности по пеням и налоговым санкциям) в бюджетную систему края с учетом долгов предыдущих лет на 1 января 2011 года составила 5,9 млрд рублей и за 2010 год увеличилась на 3,5%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций края за январь-ноябрь 2010 года составил 26,1 млрд рублей прибыли (в 1,7 раза больше соответствующего периода 2009 года). Удельный вес убыточных организаций составил 28,7%, ими получено 6,5 млрд рублей убытка.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций края на 1 декабря 2010 года достигла 252,5 млрд рублей, из нее просроченная – 2,6%.

Кредиторская задолженность на эту же дату составила 113,9 млрд рублей, из нее 4,6% приходится на просроченную задолженность.

Задолженность по кредитам банков и займам составила 118,6 млрд рублей, из нее просроченная – 0,3%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2010 года достигла 128,7 млрд рублей, из нее просроченная – 5,5%.

Цены

Индекс потребительских цен в 2010 году по сравнению с декабрем 2009 года составил 107%, что ниже 2009 года (109,5%).

Увеличились цены на продовольственные товары на 9,7%, непродовольственные - на 4,2%, платные услуги населению - на 6,1%.

Темпы роста цен на продовольственные товары были выше, чем в 2009 году (108,7%). Более всего в 2010 году удорожание коснулось капусты свежей белокочанной (в 1,5 раза), крупы гречневой ядрицы (в 2,5 раза). Активно дорожали товары, на которые в 2009 году наблюдалось снижение или минимальный рост цен. Так, сыры сычужные твердые и мягкие стали дороже на 25%, масло подсолнечное - на 27%, картофель, лук, свекла, морковь - на 15-33%, пшено - на 33%. Продолжали расти цены на сахар (на 36%).

Сырки творожные, молоко питьевое стерилизованное, баранина, рыба мороженая лососевых пород, печень говяжья стали дороже на 18-29%.

Увеличились цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный на 10%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 10-13%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце декабря 2010 года 3 085 рублей в расчете на месяц и увеличилась по сравнению с концом декабря 2009 года на 12%.

Из непродовольственных товаров отмечался заметный рост цен на ткани хлопчатобумажные (на 10-12%), книги, ювелирные изделия (на 15-20%), сигареты отечественные (на 23-30%). На 5-8% возросли цены на некоторые предметы домашнего обихода, часы, отдельные виды мебели, бытовых приборов и электротоваров, на 7-13% - большинство наблюдаемых строительных материалов. Отдельные виды одежды и обуви, меховых, трикотажных изделий, постельное белье, белье для детей ясельного возраста, чулочно-носочные изделия учебники для средней школы, тетради, школьно-письменные принадлежности, игрушки подорожали на 5-13%.

Цены на бензин различных марок выросли в среднем на 5%, на дизельное топливо - на 7%.

В целом рост цен и тарифов на платные услуги населению был ниже прошлогоднего, но значительные темпы роста зафиксированы на тарифы услуг связи и пассажирского транспорта. Городская телефонная связь, абонентская плата за радиотрансляционную точку, почтовые услуги стали дороже на 13-17%, телеграфная связь - на 25%. Стоимость билетов на самолет выросла на 8%, на поезда дальнего следования - на 10%; проезд пригородным поездом, городским электрическим транспортом подорожал на 14%.

В жилищно-коммунальной сфере возросли тарифы на электроэнергию, горячую воду и отопление (на 10-12%). Услуги дошкольного воспитания стали дороже на 21%.

В IV квартале 2010 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в среднем по краю 50,7 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 54,6 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2009 года цены на первичном рынке жилья возросли на 3,5%, на вторичном - на 2,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров с начала года составил 110,5%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 148,7%, в обрабатывающих производствах – 108,3%, в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды - 108% к декабрю 2009 года.

В добыче полезных ископаемых основной рост цен наблюдался в добыче и обогащении руд цветных металлов (в 2 раза) и добыче угля (на 19%).

Из обрабатывающих производств значительно выросли цены производителей на отдельные продукты питания: масла растительного (на 40%), сахара (в 1,7 раза), крупы гречневой (в 3 раза). В производстве изделий из асбоцемента, в полиграфической деятельности, производстве промышленных газов, изделий из бумаги и картона рост цен составил 14-29%.

Прирост фактических регулируемых тарифов в производстве, передаче и распределении электроэнергии составил 7%, пара и горячей воды - 9%.

Сводный индекс цен строительной продукции составил 116,1% к декабрю 2009 года, в том числе производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) – 125,1%, на машины и оборудование, используемые в строительстве – 103,5%, на прочие капитальные работы и затраты – 113,6%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки составил 104,8% к декабрю 2009 года, в том числе морским транспортом – 104,7%, автомобильным – 111,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц составил 105,9% к декабрю 2009 года. Увеличение тарифов наблюдалось на услуги городской телефонной связи, передачи данных по каналам связи, проводного вещания и почтовой связи (на 8-19%).

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 108,2%, при этом культуры сельскохозяйственные, продукция овощеводства и садоводства подорожали на 12,7%, животные живые и продукты животного происхождения - на 5,4%.

Самый высокий рост наблюдался на овощи закрытого грунта (на 22-42%), капусту, свеклу, морковь - в 1,5-1,6 раза. Яйца куриные, молоко сырое стали дороже на 8-14%.

Население и рынок труда

В 2010 году родилось 23 387 детей (незначительно больше, чем в 2009 году), умерло 28 037 человек (на 2% больше). Число умерших превысило число родившихся на 20%. Уменьшился показатель младенческой смертности: из 1 000 родившихся умерло 9,4 ребенка в возрасте до 1 года, против 10,9 в 2009 году.

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 17 758 браков (больше на 1,9%) и 10 016 разводов (меньше на 10,4%). На 1000 заключенных браков пришлось 564 развода (в 2009 году - 641).

На постоянное место жительства в край прибыло 24 327 человек, выбыло – 31 358 человек. Миграционный отток населения составил 7 031 человек (в 2009 году – 2 049 человек).

Рынок труда. Численность экономически активного населения в декабре 2010 года, по оценке, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1 094,2 тыс. человек (55,1% общей численности населения края). В их числе 997,1 тыс. человек (91,1%) были заняты в экономике и 97,1 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы – 8,9%).

В службах занятости края официально зарегистрировано в качестве безработных 25,7 тыс. человек, в том числе 21 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы – 2,3%). Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составляет 0,6 человека (на конец декабря 2009 года – 1,2).

Уровень жизни

Общий объем денежных доходов, полученных населением края в виде заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, пенсии и социальной помощи, доходов от собственности и процентов по вкладам сложился в сумме 403,8 млрд рублей и в расчете на душу населения – 17 тыс. рублей в месяц.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) с начала 2010 года демонстрировали положительную динамику - прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к уровню 2009 года составил 5%.

Вклады населения в 2009 и 2010 годах демонстрировали заметный рост. Если на 1 января 2008 года жители Приморского края хранили в банках 42,5 млрд рублей, на начало 2010 – 60,7, а на начало 2011 года (по оперативным данным Сберегательного и коммерческих банков) - 82 млрд рублей. В расчете на душу населения остатки вкладов составили 42 тыс. рублей. Около 56% всех вкладов население разместило в Сберегательном банке.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего за 2010 год, по оценке, составила 21 800 рублей (на 14,8% выше уровня 2009 года), реальный размер (с учетом изменения цен) вырос на 9%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях осуществляющих деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита (в 2,3 раза выше среднекраевого уровня), воздушного транспорта (в 2,1 раза), финансовой деятельности (в 1,7 раза), электросвязи (в 1,6 раза), железнодорожного транспорта, научных исследований и разработок (в 1,5 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях сельского хозяйства, охоты и предоставлении услуг в этих областях, по производству кожи и изделий из кожи, швейного производства, химического производства, пластмассовых изделий, по обработке древесины и производству изделий из дерева, по обработке вторичного сырья, в гостиницах и ресторанах, по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Пенсии. На 1 января 2011 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Приморском отделении Пенсионного фонда Российской Федерации, составила 523,9 тыс. человек (26% общей численности населения).

Средний размер пенсии составил 7 697,6 рублей, что на 5,5% больше января 2009 года, в реальном выражении (с учетом изменения цен) наблюдалось снижение на 1,8%.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2011 года сложилась в сумме 7,9 млн рублей и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5 раза. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия средств организаций для расчетов с работниками.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 322 человека. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника равна 24,4 тыс. рублей.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2010 года, относительно IV квартала 2009 года, возросла на 7,2%. При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 10,2%, непродовольственных товаров - 10% и услуг – 2,9%.

Образование

В 2010/2011 учебном году в крае работают 598 государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений и 6 филиалов, а также 15 негосударственных дневных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 186,3 тыс. учащихся. Кроме того, 2 образовательных учреждения находятся на капитальном ремонте.

В две смены работает 241 дневное общеобразовательное учреждение, во вторую смену обучаются 33 тыс. учащихся.

Кроме дневных в крае работают 45 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с численностью учащихся 6,9 тыс. человек.

Профессиональной подготовкой специалистов в крае занимаются 10 самостоятельных государственных вузов, 22 самостоятельных государственных средних специальных учебных заведения (ССУЗы), численность студентов в них (включая филиалы) составила соответственно 90,4 и 30,6 тыс. человек.

Наряду с этим работают 3 самостоятельных негосударственных вуза и столько же негосударственных самостоятельных ССУЗов. Численность студентов в них, включая филиалы, составила 4633 и 1320 человек соответственно.

На условиях полного возмещения затрат обучаются 52% студентов государственных вузов и 29% учащихся государственных средних специальных учебных заведений.

В 2010 году государственными высшими учебными заведениями края подготовлено 15,8 тыс. специалистов, средними специальными учебными заведениями – 7,4 тыс. специалистов.