На площадке ж/д эстакад спецморнефтепорта «Козьмино» улучшены условия труда

На площадке железнодорожных эстакад ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» построен новый административно-бытовой корпус. Более 100 работников участка слива нефти уже разместились в новом здании.

Административно-бытовой корпус позволил улучшить условия труда и отдыха работников участка слива нефти – самого многочисленного на площадке ж/д эстакад и на всем предприятии. Для них предусмотрены четыре раздевалки с индивидуальными шкафчиками на 25 мест каждая, душевые, комната приема пищи, оборудованная всей необходимой техникой, химчистка и помещение для сушки спецодежды, швейная мастерская, склад для инвентаря, кабинет инженерно-технического персонала, класс производственного обучения на 30 человек, сообщила пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».

Строительство нового административно-бытового корпуса заняло четыре месяца. Здание выполнено из трехслойных панелей типа «Сэндвич» и рассчитано на наружную температуру воздуха до -24 градусов Цельсия, оборудовано охранной и пожарной сигнализациями и системой оповещения людей о пожаре, системой голосового оповещения технологического назначения. На весенний период запланировано окончание работ по благоустройству территории: укрепление откосов, устройство пешеходных дорожек, укладка плитки и высадка газона.

Как рассказал «ЗР» директор площадки ж/д эстакад Дмитрий Клеянкин, строительство в столь короткие сроки нового здания для комфортного размещения работников – наилучшее доказательство эффективной политики в области охраны труда и социального обеспечения в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».