Гарантийный фонд Приморского края предоставил предпринимателям 46 поручительств

Сумма выданных Гарантийным фондом Приморского края поручительств составила 100 млн руб. За время работы фонда было заключено 46 договоров поручительства, что позволило малому бизнесу получить кредиты на сумму 167 млн руб.

Поддержку фонда получили представители малого бизнеса, занимающиеся организацией грузоперевозок, оптовой и розничной торговлей, производством молочных продуктов, строительных металлических конструкций, изделий из меха, а также те, кто занимается гостиничным бизнесом, переработкой морепродуктов, строительными работами, физкультурно-оздоровительной деятельностью, пассажирскими перевозками и лесозаготовками. Это предприниматели из Владивостока, Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Лучегорска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, сел Спасское, Покровка и Екатериновка.

В Гарантийном фонде реализуется отдельная программа по инвестиционным кредитам. В рамках этой программы заемщики получили в банках 74 млн руб. на приобретение оборудования, недвижимости, автотранспорта и проведение ремонта.

Также в Гарантийном фонде действует программа по поддержке представителей малого бизнеса в монопоселениях Приморского края. Для них комиссия фонда существенно снижена. Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли получить кредиты в размере 25 млн руб.

Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением Губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд заключил партнерские соглашения с 14 ведущими банками Приморского края. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.