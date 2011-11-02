На прошлой неделе в Приморье стартовала IV Бизнес-Премия

В Приморье дан старт ежегодной Краевой Бизнес-Премии. Напоминаем, что в этом году за престижные награды кандидаты поборются в трех традиционных номинациях: "Компания года Приморского края-2007", "Менеджер года Приморского края-2007", "Социально ответственный бизнес-2007" и впервые - в номинации для компаний среднего бизнеса "Развивающийся бизнес Приморья-2007".

4 года назад Издательская компания "Золотой Рог" впервые выступила с инициативой проведения публичного конкурса для приморского бизнеса. Идея была поддержана администрацией Приморского края и, что самое важное, самими бизнес-структурами, которые стали партнерами, спонсорами и участниками Бизнес-Премии. Просто всем нам нужна цивилизованная и прозрачная бизнес-среда, рынок добросовестной конкуренции, перестройка экономики и компаний на современные рыночные процессы. Этим запросам и соответствовал конкурс.

Задачи Бизнес-Премии остаются неизменными:

- пропаганда достижений ведущих компаний и топ-менеджеров Приморского края;

- улучшение делового климата в Приморском крае;

- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании приморцев;

- стимулирование открытости бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.

Весомость и объективность нашему конкурсу всегда придал Экспертный совет Премии. Его состав год от года меняется, но неизменно в нем участвует более 50 профессионалов от аудита, консалтинга, менеджмента и представителей власти, политики и общественности - это люди известные и уважаемые в крае. Их список публикуется рядом и он будет пополнен еще представителями партнеров и спонсоров Премии.

Компания и Менеджер года

Первые две номинации Бизнес-Премии "Компания года" и "Менеджер года" начиная с 2004 года стали самыми престижными для приморских компаний и их руководителей. Главный критерий оценки - эффективность бизнеса компании.

Формула эффективности бизнеса:

- общая рентабельность производства в сравнении 2006 и 2007 гг.;

- величина чистой прибыли компании;

- индекс изменения прибыльности продаж за два года;

- коэффициент оборачиваемости активов;

- коэффициент финансовой устойчивости.

И хотя к такой формуле успеха бизнеса мы порой до сих пор слышим претензии, но в итоге эксперты согласились: формула эффективности уравнивает номинантов, независимо от отрасли, конъюнктуры рынка - от порта и горнорудной компании до торгового дома и компании-сотового оператора.

Еще сложнее было определить лучшего топ-менеджера, потому что на смену ярким, харизматичным личностям руководителей 90-х пришли технические менеджеры для реструктуризации компаний, которые стремительно рокировались по карьерной лестнице российских ФПГ. И тут одних финансово-экономических показателей явно мало. Роль руководителя в успехе компании были призваны определить эксперты.

Социально ответственный бизнес

Развивая эту тенденцию в конкурсе два года назад мы по предложению администрации Приморского края учредили еще одну номинацию "Социально ответственный бизнес", которую с прошлого года стали проводить в партнерстве с Федерацией профсоюзов Приморского края. Социальное партнерство бизнеса и власти через призму интересов работника - верный залог повышения уровня жизни в регионе и обустройства комфортного проживания дальневосточников.

При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по отчетности 2006-2007 гг.:

- Отсутствие задолженности по уплате налогов в 2007 г. в консолидированный бюджет Приморского края (в т.ч. муниципальный).

- Средняя заработная плата за 2007 г. к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы.

- Среднесписочная численность работников в 2007 г. к 2006 г.

- Социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе.

- Создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации.

- Безопасные условия и охрана труда и экология производства.

- Участие в социальных проектах Приморского края.

Развивающийся бизнес

Если для малого бизнеса в Приморье администрацией края уже несколько лет проводится конкурс "Предприниматель года", а в 2007 году мы впервые провели совместную Церемонию награждения большой Бизнес-Премией и мелких предпринимателей, то средний бизнес выпадал из нашего конкурса. В январе Бизнес-клуб "Диалоги", который уже более года действует при приморском региональном отделении партии "Единая Россия", напрямую обратился к "Золотому Рогу" с просьбой организовать Краевую Бизнес-Премию и для среднего бизнеса.

Для оценки включения компаний среднего бизнеса в ТОП-25 мы предлагаем следующие показатели:

- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в 2006-2007 гг.,

- отсутствие просроченной налоговой задолженности,

- короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций и расширению производственной базы (основных фондов).

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