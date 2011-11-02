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На прошлой неделе в Приморье стартовала IV Бизнес-Премия
В Приморье дан старт ежегодной Краевой Бизнес-Премии. Напоминаем, что в этом году за престижные награды кандидаты поборются в трех традиционных номинациях: "Компания года Приморского края-2007", "Менеджер года Приморского края-2007", "Социально ответственный бизнес-2007" и впервые - в номинации для компаний среднего бизнеса "Развивающийся бизнес Приморья-2007".
4 года назад Издательская компания "Золотой Рог" впервые выступила с инициативой проведения публичного конкурса для приморского бизнеса. Идея была поддержана администрацией Приморского края и, что самое важное, самими бизнес-структурами, которые стали партнерами, спонсорами и участниками Бизнес-Премии. Просто всем нам нужна цивилизованная и прозрачная бизнес-среда, рынок добросовестной конкуренции, перестройка экономики и компаний на современные рыночные процессы. Этим запросам и соответствовал конкурс.
Задачи Бизнес-Премии остаются неизменными:
- пропаганда достижений ведущих компаний и топ-менеджеров Приморского края;
- улучшение делового климата в Приморском крае;
- формирование положительного образа бизнес-сообщества в общественном сознании приморцев;
- стимулирование открытости бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Приморского края.
Весомость и объективность нашему конкурсу всегда придал Экспертный совет Премии. Его состав год от года меняется, но неизменно в нем участвует более 50 профессионалов от аудита, консалтинга, менеджмента и представителей власти, политики и общественности - это люди известные и уважаемые в крае. Их список публикуется рядом и он будет пополнен еще представителями партнеров и спонсоров Премии.
Компания и Менеджер года
Первые две номинации Бизнес-Премии "Компания года" и "Менеджер года" начиная с 2004 года стали самыми престижными для приморских компаний и их руководителей. Главный критерий оценки - эффективность бизнеса компании.
Формула эффективности бизнеса:
- общая рентабельность производства в сравнении 2006 и 2007 гг.;
- величина чистой прибыли компании;
- индекс изменения прибыльности продаж за два года;
- коэффициент оборачиваемости активов;
- коэффициент финансовой устойчивости.
И хотя к такой формуле успеха бизнеса мы порой до сих пор слышим претензии, но в итоге эксперты согласились: формула эффективности уравнивает номинантов, независимо от отрасли, конъюнктуры рынка - от порта и горнорудной компании до торгового дома и компании-сотового оператора.
Еще сложнее было определить лучшего топ-менеджера, потому что на смену ярким, харизматичным личностям руководителей 90-х пришли технические менеджеры для реструктуризации компаний, которые стремительно рокировались по карьерной лестнице российских ФПГ. И тут одних финансово-экономических показателей явно мало. Роль руководителя в успехе компании были призваны определить эксперты.
Социально ответственный бизнес
Развивая эту тенденцию в конкурсе два года назад мы по предложению администрации Приморского края учредили еще одну номинацию "Социально ответственный бизнес", которую с прошлого года стали проводить в партнерстве с Федерацией профсоюзов Приморского края. Социальное партнерство бизнеса и власти через призму интересов работника - верный залог повышения уровня жизни в регионе и обустройства комфортного проживания дальневосточников.
При включении предприятий в ТОП-25 учитываются следующие показатели по отчетности 2006-2007 гг.:
- Отсутствие задолженности по уплате налогов в 2007 г. в консолидированный бюджет Приморского края (в т.ч. муниципальный).
- Средняя заработная плата за 2007 г. к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы.
- Среднесписочная численность работников в 2007 г. к 2006 г.
- Социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе.
- Создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров для повышения квалификации.
- Безопасные условия и охрана труда и экология производства.
- Участие в социальных проектах Приморского края.
Развивающийся бизнес
Если для малого бизнеса в Приморье администрацией края уже несколько лет проводится конкурс "Предприниматель года", а в 2007 году мы впервые провели совместную Церемонию награждения большой Бизнес-Премией и мелких предпринимателей, то средний бизнес выпадал из нашего конкурса. В январе Бизнес-клуб "Диалоги", который уже более года действует при приморском региональном отделении партии "Единая Россия", напрямую обратился к "Золотому Рогу" с просьбой организовать Краевую Бизнес-Премию и для среднего бизнеса.
Для оценки включения компаний среднего бизнеса в ТОП-25 мы предлагаем следующие показатели:
- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,
- изменение прибыльности продаж,
- величина чистой прибыли в 2006-2007 гг.,
- отсутствие просроченной налоговой задолженности,
- короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций и расширению производственной базы (основных фондов).
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