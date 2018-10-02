World Class - масштабная перезагрузка

Популярный фитнес-клуб следует самым последним трендам индустрии здоровья и красоты

Фитнес-клуб World Class 10 сентября открыл свои двери после крупнейшей реновации в истории клуба. Адепты здорового тела и духа, ликуйте! Фитнес будущего - уже здесь.

Самой важной частью обновления, разумеется, стал тренажерный парк общей площадью 700 квадратных метров. Сегодня он оснащен новейшими тренажерами Life Fitness и Hammer Strength 2018 года выпуска. Эти тренажеры четко отслеживают биомеханику тела и адаптируются под человека, чем заслужили место в нише «Люкс» и широкую популярность в индустрии фитнеса. Аналогов этим тренажерам в мире просто нет.

Также внимание любителей фитнеса привлекут изолатеральные тренажеры Life Fitness и Hammer Strength, которые дают возможность тренировки левой и правой частей тела независимо друг от друга.

Из новинок - итальянское оборудование - гребной тренажер Technogym Skillrow. Просто представьте, что вы уже на старте и гребете прямо по воде. Максимальное погружение в реальные условия и атмосферу соревнований – именно такую задачу ставили перед собой производители тренажеров. Его особенностью стала экранизированная имитация гребли и функция, позволяющая проводить соревнования. А сопротивление тренажера было разработано так, чтобы следовать естественной кривой хода в воде. Добавьте к этому возможность коммуникации тренажера со смартфоном – и вот он, самый передовой тренажер Skillrow, готов!

Ну, и конечно, функциональная зона. Она расширилась и обновилась в соответствии с новыми тенденциями в этом популярном направлении фитнеса: вертикальный лыжный тренажер Skierg, аэробайки и иннерционные беговые дорожки, канаты, мешки с песком, большая функциональная рама с рукоходом и возможностью работы с подвесными конструкциями, тренировочные сани - все это сделает ваши тренировки разнообразными и максимально эффективными.

А как насчет кардиозоны? Здесь был полностью обновлен тренажерный парк, а оборудование оснащено высокотехнологичными сенсорными консолями нового поколения Discover SE3 диагональю 21 дюйм последнего поколения. Вот что значит погружение в виртуальную реальность. Теперь тренировочный процесс стал еще интереснее, а значит и результат не заставит себя ждать.

Сайкл-студия

Здесь буквально стерлась граница между реальным и виртуальным мирами. Новая видеосистема MyRide позволит гостям клуба погрузиться в интерактивный тур по странам мира, проникаясь атмосферой городов и стран, и наслаждаясь живописным ландшафтом. Такая система объединяет «умную» физическую нагрузку с иммерсивными технологиями, создавая эффект приятного путешествия с пользой для здоровья. Помимо прочего, новые велотренажеры Life Fitness IC7 оснащены датчиками мощности и в режиме реального времени показывают индивидуальный уровень нагрузки. Ну что, поехали?!

Пилатес

Изменения коснулись и одного из набирающих обороты направления – пилатеса. Студию пилатеса оснастили дополнительным оборудованием фирмы GRATZ, с которым на данный момент можно эксклюзивно познакомится только в World Class. Это оборудование обладает уникальными свойствами: сочетание правильных размеров и оригинального натяжения пружин позволяет научить человека настоящему пилатесу.

Детский клуб

Мечта любого родителя – чтобы его малыш рос крепким и здоровым, и World Class сделал все, чтобы в стенах клуба эта мечта сбылась. Для детей появилось больше пространства, со 100 кв.м. до 160 кв.м. Это позволило полностью разделить взрослый и детский фитнес. В детском зале появились раздевалки, зал групповых программ и собственная функциональная зона, что расширило временную зону расписания – теперь дети могут заниматься спортом с утра до вечера.

Фитнес-бар

Вместе с обновлением интерьера и тренажерного парка обновилось и меню в фитнес баре, учитывающее все пожелания гостей клуба. Появились новые блюда, новые ингредиенты, необходимые для более эффективных результатов тренировок и крепкого здоровья. Тонизирующие напитки со спирулиной, пудинги с семенами чиа, смузи с семенами льна, филе трески с пюре из зеленого горошка, куриная грудка на креме из шпината с рататуем… Каждое блюдо уже рассчитано с учетом БЖУ и Ккал. И еще один приятный бонус, теперь вы можете зарядить телефоны за каждым столиком с помощью портативных устройств.

Азиз АЛИЕВ, член фитнес-клуба World Class Владивосток:

- Я занимаюсь в клубе с самого его открытия. И мой выбор обусловлен тем, что это был, есть и будет самый лучший клуб в городе. Во всех смыслах и по всем направлениям. Это и тренажерный зал, и бассейн, и уровень тренеров. И, конечно, обновленный клуб только еще раз подтвердил свое звание лучшего. Очень впечатлил новый тренажерный зал с самыми новейшими тренажерами, он стал светлее, оборудование очень удобно и грамотно расположено, прекрасное покрытие. Приятно удивила кардиозона и студия RPM. Уже успел везде потренироваться, и впечатления только положительные.

На фото: Особо впечатляет новый тренажерный зал с самыми новейшими тренажерами.

Фото Сергея КУЗЬМИНА