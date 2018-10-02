Терпение энергетиков закончилось

Долг Дальнегорского ГОКа ставит под угрозу финансовую стабильность его контрагентов

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» потребовала от ООО «Дальнегорский ГОК» ввести режим самоограничения потребления электричества. Другого выхода нет: за десять месяцев с момента заключения договора на передачу электроэнергии комбинат ни разу не платил по счетам, пользуясь тем, что его отключение создаст проблемы для большинства потребителей северо-востока Приморья.

Сегодня Дальнегорский ГОК является самым крупным должником АО «ДРСК». Комбинат задолжал сетевой компании 172,7 млн рублей, к долгу уже добавилось более 6 млн рублей пени, все вместе сопоставимо со стоимостью годовой ремонтной программы ее приморского филиала. Долг копится с 1 декабря 2017 года, когда между сторонами был заключен договор о прямых расчетах за оказанные услуги по транспорту электроэнергии. Вполне возможно, что изменить позицию руководство ГОКа не заставит даже приближение очередного зимнего периода, когда суммы начислений за потребленную электроэнергию увеличиваются.

Сетевая компания уже обратилась в суд с иском о взыскании долга. Не исключен и вариант подачи арбитражного иска о признании ООО «Дальнегорский ГОК» банкротом. Однако судебные тяжбы идут не быстро, а должник тем временем продолжает бесплатно потреблять электроэнергию. То есть, по сути, кредитоваться у АО «ДРСК», ухудшая финансовые показатели главной сетевой компании Приморья. Тем не менее, в сентябре сетевая компания попыталась еще раз «спасти» ситуацию, не прибегая к крайним мерам. Руководителю ГОКа в рамках досудебного урегулирования энергетики направили претензию о погашении задолженности за июль (18,4 млн рублей) и август (5,3 млн рублей) и предложили обсудить судьбу долга и дальнейших расчетов за передачу электроэнергии.

- В конце прошлой недели встреча состоялась, и главный инженер комбината обещал, что с октября текущие счета они будут оплачивать согласно условиям договора. По уже сформировавшемуся долгу до 2 октября ГОК готов подписать график реструктуризации. 2 октября – дата начала процедуры самоограничения потребления электроэнергии Дальнегорским ГОКом. Если эти договоренности не будут исполняться, мы вынуждены будем вернуться к жестким правовым мерам работы, - отметил директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко.

Напомним, что полностью отключить Дальнегорский ГОК от электроэнергии сегодня технически сложно по двум причинам. Во-первых, подстанция 110 кВ, к которой подключен комбинат, одновременно является основным центром питания для населения и коммунальных предприятий Дальнегорского и Тернейского районов, большинство из которых добросовестно оплачивает приобретаемую электроэнергию и фактически покрывает затраты ГОКа на производство продукции. Во-вторых, исторически подстанция находится в ведении ГОКа, то есть технически выполнить ограничение без ущерба для добросовестных потребителей могут только специалисты комбината. Впрочем, сегодня энергетики подготовили несколько вариантов технических решений переподключения потребителей в обход сетей комбината. Это позволит исключить сети должника из схемы, без ущерба для добросовестных плательщиков северного Приморья. К решению этого вопроса планируется привлечь смежную сетевую организацию Дальнегорска.

А пока единственный способ не копить долг – снизить потребление ГОКом электроэнергии до уровня технологической брони. Соответствующее уведомление уже направлено приморским филиалом ДРСК руководству комбината.

Технически введение режима самоограничения будет выглядеть так: представители ГОКа в присутствии специалистов АО «ДРСК» отключают от питания определенные участки сети. Ключевой вопрос связан с доступом специалистов сетевой компании в электроустановки ГОКа для контроля за вводом самоограничения. ГОК обязан обеспечить доступ представителей «Приморских электрических сетей» к электро-

установкам 2 октября и 8 октября – дни, когда запланированы технические мероприятия по самоограничению для фиксирования процесса. Режим самоограничения предполагается ввести в два этапа – сначала до уровня технологической брони (17,9 МВт), а затем – до уровня аварийной брони (3,4 МВт).

При этом, снизив собственное потребление, в период действия режима самоограничения ГОК обязан обеспечить энергоснабжение других потребителей, технологически присоединенных к сетям ООО «Дальнегорский ГОК», в размере 10,8 МВт. Добавим, что о сложной ситуации с неплатежами Дальнегорского ГОКа и предстоящем введении режима самоограничения знают в администрации Приморского края, территориальном управлении Ростехнадзора, МЧС и прокуратуре. Но пока комбинат занимается «энергопиратством», по-прежнему прикрываясь тысячами людей и социальными учреждениями.

До 11 октября 2018 года комбинат обязан предоставить в сетевую организацию рассчитанный на полгода план мероприятий по подготовке к полному ограничению Дальнегорского ГОКа. Если план предоставлен не будет, то у предприятия будет два месяца на то, чтобы установить автономные источники питания и смонтировать сети для переподключения к ним производственных объектов.

Досье "Золотого Рога": Процедура самоограничения предусматривается действующим законодательством в отношении должников в тех случаях, когда у сетевой организации отсутствует техническая возможность введения ограничения без ущерба для остальных потребителей.