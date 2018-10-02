Чукотка обскакала Приморье по инвестициям

И свободный порт Владивосток не помог

Приморский край в лице бывшего врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО подписал на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на сумму около 120 млрд рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем временем правительство Чукотского автономного округа подписало 13 соглашений, планируемый объем инвестиций которых оценивается более 370 млрд рублей. По этому показателю регион стал лидером среди остальных участников форума.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.