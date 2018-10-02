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Чукотка обскакала Приморье по инвестициям

02 Октября 2018, 15:56 | Приморье

И свободный порт Владивосток не помог

Приморский край в лице бывшего врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО подписал на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на сумму около 120 млрд рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем временем правительство Чукотского автономного округа подписало 13 соглашений, планируемый объем инвестиций которых оценивается более 370 млрд рублей. По этому показателю регион стал лидером среди остальных участников форума.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: тарасенко  Чукотка  вэф  рубль  приморье  экономика  инвестиции  соглашение  проект  владивосток  бизнес 



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Комментарии

  • Люблю путина15:01, 03.10.2018#

    Неужели еврейский оленевод вернулся из Тель-Авива?

  • Псевдоним15:52, 03.10.2018#

    Когда же научитесь тюбитеки, говорить по Русски?? Не инвестиции, а ПРОДАЖА всего и вся. . . . . . .

  • Псевдоним15:52, 03.10.2018#

    Когда же научитесь тюбитеки, говорить по Русски?? Не инвестиции, а ПРОДАЖА всего и вся. . . . . . .

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