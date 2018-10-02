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Ловись, рыбка, без разницы какая!
Морская рыбалка придает отдыху в приморском городе особый колорит
Побережье Владивостока - это несколько сот километров сильно изрезанного берега, и, как поговаривают бывалые рыбаки, нет такого места на нем, где не стоило бы попытать своего счастья, чтобы наловить свежей рыбы.
Вода у берега, за исключением единичных мест, «живой морепродукт» вполне устраивает, хотя жителям и гостям города по каким-то санитарно-гигиеническим соображениям купаться в ней запрещается. И здесь ничего не поделаешь - на страже человеческого здоровья стоит государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Впрочем, уха из свежевыловленной в городе рыбы в основном вкусна, полезна и хорошего качества, хотя иногда может попахивать нефтепродуктами.
Первая морская рыбалка новичка во Владивостоке сегодня может начинаться не с подготовки снастей и наживки, а со знакомства с опытом мастеров рыбной ловли. Кстати, для этого не обязательно личное знакомство. Заочное имеет даже определенные преимущества, поскольку позволяет обобщить опыт различных экспертов. Найти этот опыт можно довольно просто на сайтах, которые освещают проблемы приморской любительской рыбной ловли - fishers.spb.ru, fishing-vl.ru, ulov.ru и других. Мастера достаточно откровенны, поскольку успех рыбалки очень сложен, и поймать большую рыбу или много рыбы - это каждый раз особое приключение.
Популярный подледный любительский лов для владивостокцев - это особая тема и пока не ко времени. А вот рыбалка по чистой воде стоит внимания именно сейчас, когда ряд видов морской рыбы начинает подходить в остывающие прибрежные воды.
Удачнее всего рыбалка по чистой воде во Владивостоке - с плавсредств - лодки или катера. Если своих нет, то к услугам желающих, в основном приезжих, есть большой спектр предложений по маломерному флоту и по провожатым-знатокам, которые всегда готовы доставить фанатов рыбалки туда, где клюет - за 500-2500 рублей в час или 8000-20000 в день. В качестве трофеев обещаются лососевые - сима и кета, гипероглиф, окунь-терпуг, ерш, треска, лакедра, палтус и другие. Безусловно, чисто экономически такая рыбалка чаще неоправданна, но на уху, да еще компанией всегда можно наловить. Кстати, кальмара вблизи города с берега тоже почти не поймать. И настоящий хороший лов его возможен только ночью.
Что же касается асов морской рыбалки, то они зачастую и с берега берут улов в несколько десятков килограмм, который, собрав, с трудом можно донести домой. В этом морская рыбалка зачастую не менее увлекательна, чем рыбалка на пресноводных водоемах. Ловят с берега рыбу во Владивостоке в основном спиннингами, удочками длиной 5-8 метров и донками-закидушками.
Добычей даже начинающего рыбака обычно становятся такие виды, как камбала, ленок, корюшка-малоротка и зубатка. Несколько сложнее ловится красноперка, но она тоже вполне доступный объект. С причалов в определенное время ловятся терпуг, минтай, навага, очень привередливый пиленгас (кефаль), которого браконьеры обычно якорят, и даже сельдь. Очень редко добычей с берега становится лосось.
Надо отметить, что при морской рыбалке даже вблизи берега в Приморье не исключена опасная добыча. К таким трофеям можно отнести собаку-рыбу (фугу) или акулу. Иногда попадаются малознакомые приморцам тропические виды рыб, которые летом иногда приплывают к нашим берегам.
Конечно, в выборе места рыбалки во Владивостоке есть свои предпочтения. Особенно любимы пирсы и причалы, включая причалы ВМТП, «Дальзавода» и пр., работники которых коротают свободное от работы время или технологические перерывы, забрасывая удочки в бухту Золотой Рог. Во время хода рыбы это оказывается очень успешным. Другие предпочитают причалы в районе Спортивной набережной, на о. Русском, на Песчаном. А непосредственно с берега рыбаки-любители предпочитают места, где менее вероятны зацепы – на полуострове Песчаном, в районах Седанки, Чайки, Второй Речки, на Маяке, в районе Канала на острове Русском.
Особую привлекательность морской рыбалке во Владивостоке придают высокие цены на рыбу в магазинах города. Для наиболее бедных горожан это сегодня не просто увлечение и отдых, но и один из честных способов заработать и разнообразить свое скудное питание.
На фото: В портовом Владивостоке на крючок можно поймать много чего…
Фото Анны ЧУМИНИНОЙ
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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