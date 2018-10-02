Этой ярмарки прайсы…

Центральная площадь Владивостока ярко демонстрирует региональную продовольственную специфику

Здоровое питание на столе - залог здоровья и долголетия. И это возможно, если покупать продукты, которые на прилавок поступают сразу с поля, с огородной грядки или теплицы, из моря, тайги или от местных производителей-пищевиков, предлагающих свежую выпечку, молокопродукты, мясные деликатесы и колбасы, консервы, различные дикоросы.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает развитие в регионе производство разнообразной экологичной продукции и проведение в городах и поселках продовольственных ярмарок, которые будоражат магазинную торговлю и заставляют ее тоже повышать ассортимент и качество предлагаемой ими продукции и не завышать цены.









В начале этого года глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО отмечал, что Центральная площадь города - это не место для проведения продовольственных ярмарок, и их надо развивать на альтернативных площадках. По его мнению, эту торговлю с колес надо продвигать буквально по всем микрорайонам города, чтобы люди преклонного возраста меньше надрывались с авоськами, которые приходится им нести и везти домой с городской ярмарки. Эту позицию - по переносу городской ярмарки в крытый рынок - поддержал и на тот момент еще врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО на одной из своих встреч с сельхозпроизводителями.





Тем не менее, ярмарка на Центральной площади остается местной достопримечательностью и показывает свою живучесть. Она привлекательна и для производителей, и для жителей города, и для его гостей. Одновременно здесь работает около 300 прилавков. Можно, например, только удивляться, когда видишь, как китайские туристы набирают свежие морепродукты, чтобы приготовить из них блюда там, где они остановились, пребывая в городе. Некоторые жители набирают продукты большими пакетами и сумками, вывозят легкими двухколесными тележками, но больше покупают понемногу. И этому есть причина - цены ярмарки сегодня в основном стали явно выше, чем в магазинах. Только по отдельным позициям покупатель в выигрыше. Продавцы свои цены защищают тем, что считают свою продукцию хорошей по качеству. И с этим трудно не согласиться: магазинная в свежести и качестве пока уступает. Но на базаре в районе автовокзала или Луговой цены выглядят как-то демократичнее.

Безусловно, высокие цены городской ярмарки объяснимы тем, что всего за день-два фермеру или крестьянину и даже ругаемому перекупщику надо как-то оправдать свою поездку с товаром во Владивосток. Это и затраты, и время. Тот же мед. Он в этом году на ярмарке занимает целый ряд. В очередях за ним люди не ломятся, и покупают понемногу. А некоторые пчеловоды везут свою продукцию из далеких Чугуевского и Красноармейского районов.

Огурцы из Уссурийского или Хорольского района по 80-150 рублей (50 - второй сорт), когда еще сезон не отошел - это тоже нонсенс. Иную рыбу, более ценный продукт, и то здесь можно купить дешевле.

Другие цены на ярмарке в сентябре держались в таких рамках: картофель - 30-40 рублей за килограмм; лук-репка, арбузы - от 20; капуста, свекла, морковь - 35-50; тыква и сладкий перец - 50-150; дыня - от 80-100; помидоры - 80-150; творог - от 200; различная ягода - от 150 за калину до 600 за облепиху и чернику. Фрукты, виноград - по 75-250. Зелень - по 12-35 рублей за пучок или 100 грамм, а сушеные грибы - по 500. Лущеные кедровые орешки - 500 рублей за упаковку 300 грамм.

Как сообщила администрация Владивостока, городская ярмарка на центральной площади в ближайшие два месяца будет работать 5, 12-13, и 26-27 октября, и 2-3, 9-10 и 16-17 ноября.

В мэрии также напомнили, что заявку на участие в ярмарке можно подавать не позже, чем за 10 дней до даты ее проведения прямо в управление экономики и развития предпринимательства администрации города по адресу: ул. Прапорщика Комарова, 29. Ее можно также направлять на почтовый адрес администрации: 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 20 или посылать по электронной почте на: torgvlc@vlc.ru. К заявлению должны прилагаться копии необходимых для легитимной ярмарочной деятельности учредительных документов, свидетельств и документов, удостоверяющих личность. Разрешение должно быть письменно выдано или отклонено в течение 10 дней.

Фото Елена АБАШЕВА