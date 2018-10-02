РРПК готовит новые рабочие места

27 сентября в стенах Дальрыбвтуза состоялась встреча руководства «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) и студентов. Рыбопромышленники познакомили бакалавров с программой «Новострой» и проектом по строительству берегового завода «Русский минтай». После презентации будущих специалистов пригласили пройти производственную практику для дальнейших перспектив.

Представители «Русской рыбопромышленной компании» и студенты профильных вузов по традиции встречаются в начале каждого учебного года. Взаимодействие РРПК и Дальрыбвтуза продолжается давно и приносит свои плоды – многие выпускники университета вступают в ряды организации. В этот раз о будущем строительстве супер-траулеров и берегового завода узнали первокурсники и второкурсники направлений «Технологические машины и оборудование» и «Холодильная, криогенная техника и система жизнеобеспечения».

Достоинствами супер-траулеров станут высокая мощность, универсальное производство и качественные бытовые условия. В каюты различных типов (одноместная, двухместная, четырехместная) проведут телевизионный выход и установят санитарные блоки с туалетом, раковиной и душем. Завод «Русский минтай» тоже отличится преимуществами – производительностью около 25 тыс. тонн готовой продукции в год и новыми рабочими местами.









Топ-менеджеры РРПК легко нашли общий язык с талантливой молодежью.

Для наглядности студентам не только рассказали о заманчивых возможностях, но и продемонстрировали схемы будущих агрегатов на слайдах.

«Я считаю, что совместное взаимодействие вуза и компании, плюс общий проект подготовки по специальностям, действительно поможет нам укомплектовать новые предприятия, которые мы планируем построить в ближайшее время. Надеюсь, что после презентации кто-то задумается, а кто и думать не будет - сразу пойдет в компанию сначала на практику, а потом станет ее полноправным сотрудником», - заявил Алексей БУЯКОВ, советник директора Дальневосточного дивизиона - филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Все, кто нацелен пройти производственную практику в организации, могут испытать силы с третьего курса. Компания приглашает мотористов, электриков, радиооператоров, слесарей ТО, рефмехаников и токарей. При положительной оценке результатов практики ребята получат работу.

«Студенты направления «Технологические машины и оборудование» летом приходили к нам, и ведущий специалист по технологическому оборудованию проводил их по судам, показывал наше оборудование. Если будет запрос по каким-то другим направления – покажем другие части судов. Механикам – то, что связано с механической частью. Судоводителям – то, что связано с работой судоводителей», - сообщила Марина БРАЖНИК, менеджер по персоналу.

ООО «Русская рыбопромышленная компания» является одним из лидеров по добыче белой рыбы в России и входит в четверку крупнейших держателей квот на добычу минтая в мире. Рыбодобывающий бизнес компании сосредоточен в Приморском крае, где ее и создали в 2011 году. РРПК следует принципам социальной ответственности и уделяет внимание программам, которые направлены на улучшение качества жизни в Приморье. Стратегические цели организации связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства супер-траулеров и береговых перерабатывающих заводов.

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