www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

РРПК готовит новые рабочие места

02 Октября 2018, 14:38 | Приморье

27 сентября в стенах Дальрыбвтуза состоялась встреча руководства «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) и студентов. Рыбопромышленники познакомили бакалавров с программой «Новострой» и проектом по строительству берегового завода «Русский минтай». После презентации будущих специалистов пригласили пройти производственную практику для дальнейших перспектив.

Представители «Русской рыбопромышленной компании» и студенты профильных вузов по традиции встречаются в начале каждого учебного года. Взаимодействие РРПК и Дальрыбвтуза продолжается давно и приносит свои плоды – многие выпускники университета вступают в ряды организации. В этот раз о будущем строительстве супер-траулеров и берегового завода узнали первокурсники и второкурсники направлений «Технологические машины и оборудование» и «Холодильная, криогенная техника и система жизнеобеспечения».

Достоинствами супер-траулеров станут высокая мощность, универсальное производство и качественные бытовые условия. В каюты различных типов (одноместная, двухместная, четырехместная) проведут телевизионный выход и установят санитарные блоки с туалетом, раковиной и душем. Завод «Русский минтай» тоже отличится преимуществами – производительностью около 25 тыс. тонн готовой продукции в год и новыми рабочими местами.

 


 

 
Топ-менеджеры РРПК легко нашли общий язык с талантливой молодежью.

Для наглядности студентам не только рассказали о заманчивых возможностях, но и продемонстрировали схемы будущих агрегатов на слайдах.

«Я считаю, что совместное взаимодействие вуза и компании, плюс общий проект подготовки по специальностям, действительно поможет нам укомплектовать новые предприятия, которые мы планируем построить в ближайшее время. Надеюсь, что после презентации кто-то задумается, а кто и думать не будет - сразу пойдет в компанию сначала на практику, а потом станет ее полноправным сотрудником», - заявил Алексей БУЯКОВ, советник директора Дальневосточного дивизиона - филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Все, кто нацелен пройти производственную практику в организации, могут испытать силы с третьего курса. Компания приглашает мотористов, электриков, радиооператоров, слесарей ТО, рефмехаников и токарей. При положительной оценке результатов практики ребята получат работу.

«Студенты направления «Технологические машины и оборудование» летом приходили к нам, и ведущий специалист по технологическому оборудованию проводил их по судам, показывал наше оборудование. Если будет запрос по каким-то другим направления – покажем другие части судов. Механикам – то, что связано с механической частью. Судоводителям – то, что связано с работой судоводителей», - сообщила Марина БРАЖНИК, менеджер по персоналу.

ООО «Русская рыбопромышленная компания» является одним из лидеров по добыче белой рыбы в России и входит в четверку крупнейших держателей квот на добычу минтая в мире. Рыбодобывающий бизнес компании сосредоточен в Приморском крае, где ее и создали в 2011 году. РРПК следует принципам социальной ответственности и уделяет внимание программам, которые направлены на улучшение качества жизни в Приморье. Стратегические цели организации связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства супер-траулеров и береговых перерабатывающих заводов.

Фото автора.

Надежда ТОРМЫШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ррпк  Русский минтай  Дальрыбвтуз 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru