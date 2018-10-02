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Из-за Приморья Санкт-Петербург не получит в свой бюджет миллиарды рублей

02 Октября 2018, 08:27 | Приморье

Потеря ледокола "Лидер" обойдётся городу на Неве в 1% промышленного производства

В случае размещения заказа на постройку ледокола "Лидер" стоимостью около 100 млрд рублей на дальневосточной судоверфи "Звезда" промышленное производство Санкт-Петербурга снизится по меньшей мере на 1%, а валовый региональный продукт потеряет 0,2% в течение четырёх-пяти лет строительства судна. Такие данные приводит "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков Infoline.

В то же время в комитете по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга изданию рассказали, что в случае выбора "Звезды" как площадки для строительства "Лидера" город рассчитывает на получение других заказов. К тому же, высокая степень кооперации компаний разных регионов позволит петербургским судостроителям принять участие в проекте сверхмощного ледокола.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что президент России Владимир Путин согласился с определением судоверфи "Звезда" единственным исполнителем строительства серии ледоколов проекта 10510. Вторым претендентом на заказ был петербургский Балтийский завод.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»:

Ледокол "Лидер", проект 10510

Разработчик проекта – ЦКБ "Айсберг"

Длина – 209 м

Ширина – 47,7 м

Осадка – 13 м

Мощность – 120 МВт

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ледокол  севморпуть  верфь  балтийский завод  Звезда  проект  санкт-петербург 



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