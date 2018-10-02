Бонус за въезд

Китайские туристы начали возвращать деньги, потраченные в России

После запуска в России пилотного проекта tax free возможностями вернуть НДС с покупок воспользовались граждане 174 государств. Большую часть покупок сделали граждане Китая. При этом, во Владивостоке, улицы которого в последнее время переполнены соседями из приграничных регионов, новая технология пока не работает.

«На сегодняшний день в проекте участвует почти 300 магазинов, а за пять месяцев его реализации оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд рублей. При этом средний чек покупки составил 100 тыс. рублей. Проект крайне интересен ритейлу. Введение tax free дает значительное увеличение товарооборота, проект будет поэтапно расширяться», - заявил глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ.

Напомним, что на сегодняшний день определены возможные участники системы tax free во Владивостоке: Tigre de Cristal Resort & Casino, торговые центры «Максим», Clover House, «Черемушки», «Дружба», «Седанка Сити», торговый дом «Игнат» и кинотеатр «Уссури».

Напомним, что Приморье наряду с Москвой и Санкт-Петербургом стабильно входит в тройку регионов-лидеров по приему китайских туристов. В 2017 году край принял свыше 420 тыс. граждан Китая. При этом, почти 213 тыс. человек прибыли в край по соглашению, заключенному между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристских поездках. Прирост составил примерно 10%.

До 1 октября 2018 года в России действовал временный порядок компенсации НДС. Далее должна быть запущена электронная автоматизированная система, которая сделает возврат налога «безбумажным». В этом электронном документообороте будут задействованы операторы tax free, продавцы, таможня и налоговая.

Система tax free дает возможность иностранным гражданам получить компенсацию суммы налога на добавленную стоимость покупки. При этом сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей с учетом налога, товары не должны быть бывшими в употреблении. Однако, это не единственные ограничения. Нельзя будет получить компенсацию с автомобилей, алкогольной и парфюмерно-косметической продукции (поскольку для подакцизных товаров в законе сделано исключение), некоторых видов лекарств, табачных изделий и топлива. Не могут воспользоваться системой и граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Досье "Золотого Рога": Tax free - система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров. По новым правилам, иностранцы смогут возвращать НДС, если сумма покупки в течение одного дня составила не менее 10 000 рублей (включая НДС). Для сравнения: в Италии ставка НДС для возврата по Tax Free (в зависимости от вида покупки) - от 4 до 22%, минимальная стоимость покупок - 154,95 евро. В Японии возврат НДС возможен при покупки в 5 401 йену на расходные товары и 10 801 йену на общие товары (ставка НДС - 8%).

Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установило правительство. В перечень вошли один автомобильный пункт пропуска в Калининградской области, шесть воздушных пунктов пропуска (три аэропорта в Москве, по одному в Петербурге, Сочи, Владивостоке) и один морской пункт пропуска (Владивосток).

Пилотный проект tax free стартовал на территории РФ 10 апреля, когда был оформлен первый чек. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов проведения пилотного проекта было увеличено за счет включения городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург. С 2019 года систему tax free планируется внедрять по всей России.

По данным Минпромторга, в первые два месяца объем продаж с применением механизма tax free почти не менялся, но c июня показатели увеличились практически в пять раз. «Может показаться, что такой резкий рост связан исключительно с проведением чемпионата мира по футболу, однако, замечу, что вклад гостей чемпионата составил всего лишь 30%. Основной эффект вызван увеличением количества магазинов-участников проекта и тем, что о работе tax free в России узнают все больше иностранных граждан», - отметил г-н Мантуров.

На фото: Пока подобные витрины можно видеть только в центральной части России.

Фото из архива