Рыбный ВЭФ

Межотраслевое взаимодействие будут развивать участники XIII Международного конгресса рыбаков

Представители рыбопромышленного бизнеса и иностранных государств, госорганов – регуляторов, судостроители, производители оборудования, маркетологи, логисты, кредитные и страховые организации примут участие в XIII Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке 4-5 октября. Более 450 участников из 13 регионов России и 10 зарубежных стран на площадке конгресса обсудят те возможности и вызовы, которые ждут рыбохозяйственный комплекс страны и смежные отрасли экономики в предстоящие 15 лет.

Международное бизнес-сообщество будет представлено на Конгрессе делегатами из Вьетнама, Германии, Канады, КНР, Норвегии, Польши, США, Республики Корея и Японии.

Организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Интерес к участию в Конгрессе со стороны представителей не только непосредственно рыбопромышленного бизнеса, но и многих других отраслей и сегментов экономики совершенно не случаен.

«На сегодняшний день в силу различных причин возможности Мирового океана используются недостаточно. Также президент России Владимир ПУТИН поставил задачу увеличивать экспорт, выходить на мировой рынок. Для Приморского края, например, это очень хорошие направления. Но чтобы добиться успеха, все мы – регуляторы, рыбаки, другие отрасли экономики – должны совместно определить пути развития. Только коллективно мы можем поднять нашу рыбную отрасль на несколько ступеней вверх», - прокомментировал вице-губернатор Приморского края Валентин ДУБИНИН.

«Государство заявило амбициозные цели - построить новый рыбодобывающий флот. Этот процесс интересен всем. В конгрессе примут участие страховые компании, кредитно-финансовые структуры, потому что в рыбной отрасли сегодня много новаций, и ответы на вопросы, как реализуются эти новации и к чему они ведут, желает получить не только рыбацкая общественность, но и те, кто инвестирует в этот бизнес, те, кто заинтересован в его развитии», - отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ.

Вопросам новаций в рыбной отрасли и развитию экспорта в программе XIII МКР посвящены две панельные дискуссии. Как ожидается, участие в их работе примут представители около 40 рыбопромышленных компаний, представляющих как Дальневосточный, так и Северный рыбохозяйственные бассейны, а также иностранные участники Конгресса.

«Конгресс - одно из важнейших событий в жизни рыбаков. Я считаю, что это очень полезная площадка, - говорит представитель компании ООО «Маг-Си Интернешнл» Сергей ГУСЕВ (Магаданская область). - Мы, например, уже договорились о встрече на площадке МКР с норвежскими компаниями. Два дня работы конгресса всегда очень насыщенны в части деловых встреч. Также рыбакам и другим участникам всегда интересно мнение властей, новые законодательные и регуляторные инициативы.

Отдельным блоком деловой программы Международного конгресса рыбаков станет обсуждение представителями бизнеса и органов государственной власти развития марикультурной деятельности на Дальнем Востоке России. По мнению модератора пленарной дискуссии, президента Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елены ЯНУШ, для марифермеров сегодня особо актуальны вопросы получения необходимых для нормальной работы земельных участков, проблема избыточной зарегулированности отрасли.

Комментируя ценность МКР как площадки межотраслевого диалога, заместитель генерального директора по аквакультуре научно-производственной компании аквакультуры «Нереида» Юрий КУДРЯ отметил высокий уровень B2B-эффекта от участия в Конгрессе.

«Это обмен мнениями и опытом. Здесь можно решить разные вопросы, вплоть до подбора кадров. И это очень важно, когда в одном месте можно встретить представителей стольких отраслей. Это - своего рода «рыбный ВЭФ»: поиск партнеров, новые контакты, подписание соглашений», - сказал он.

С полным списком участников и программой XIII Международного конгресса рыбаков можно познакомиться на сайте - http://fish-forum.pro.

Досье "Золотого Рога": Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры. Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО «Центр репутационных технологий». Официальный сайт Конгресса.