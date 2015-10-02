Жители Приморья получат новые iPhone одними из первых в России

В Приморском крае открыт предзаказ на iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Большинстово крупных дилеров уже объявило, что оформить предзаказ на приобретение новинок от Apple можно на их сайтах или лично в офисе компаний.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», модели для предзаказа доступны во всех конфигурациях с объемом памяти 16, 64 и 128 Гб и во всех цветовых решениях: «серый космос», серебристый, золотистый и «розовое золото».

Старт продаж в регионе состоится в 0.01 по местному времени 9 октября 2015 года.

Примерная стоимость новинок от Apple:

iPhone 6s 16 Gb - 56 990 руб.

iPhone 6s 64 Gb - 65 990 руб.

iPhone 6s 128 Gb - 74 990 руб.

iPhone 6s Plus 16 Gb - 65 990 руб.

iPhone 6s Plus 64 Gb - 74 990 руб.

iPhone 6s Plus 128 Gb - 83 990 руб.

В новых iPhone представлена технология 3D Touch, которая распознаёт силу нажатия и открывает новые способы доступа к функциям и взаимодействия с контентом. iPhone 6s и iPhone 6s Plus оснащаются дисплеями Retina HD, а также алюминия серии 7000, который используется в аэрокосмической отрасли.

iPhone 6s и iPhone 6s Plus также предлагают совершенно новый подход к фотографии под названием Live Photos, который оживляет снимки, позволяя фиксировать моменты в движении. Live Photos, 3D Touch и другие улучшения в новых iPhone стали возможны благодаря новому процессору A9 разработки Apple. Он обеспечивает ещё более высокую производительность и превосходное время работы от аккумулятора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.