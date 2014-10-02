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Приморских предпринимателей приглашают найти бизнес-партнеров с Хоккайдо
Японский Центр во Владивостоке приглашает на встречу c японскими предпринимателями. Во встрече будут участвовать представители малого и среднего бизнеса Хоккайдо, которые расскажут о своей продукции и технологиях.
Встреча планируется в рамках "Совместного проекта предприятий промышленности, государственных, образовательных и финансовых учреждений по реальному развитию бизнеса в дальневосточных регионах России» под эгидой Губернаторства Хоккайдо.
Организаторы надеются, что данная встреча станет хорошей возможностью для новых знакомств и дальнейшего развития бизнеса.
Дата: 17 октябрь 2014г, 13:00
Место: «Японский центр во Владивостоке»
690091, Россия, г. Владивосток, Океанский проспект, 37, ДВФУ, 3 этаж
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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