Находкинский нефтетерминал справится с чрезвычайными ситуациями

Руководство и коллектив «РН-Находканефтепродукт» еще раз продемонстрировали: предприятие готово к любым чрезвычайным ситуациям

В конце сентября, в пятницу, на Находкинском нефтетерминале проведено комплексное учение. По легенде - группа лиц совершила теракт: в результате ракетного удара оказались разрушены два резервуара, в одном из которых находилось дизтопливо, из-за чего произошло возгорание нефтепродуктов. Но благодаря оперативным и четким действиям руководства «РН-Находканефтепродукт» и персонала ситуацию удалось удержать под контролем.

Сотрудники нефтетерминала не допустили глобального пожара и предотвратили попадание нефтепродукта в акваторию бухты Новицкого. Тем самым с поставленными задачами – на самом деле это были комплексные учения по защите персонала и территории - предприятие справилось на отлично.

Тема учений - «Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате террористического акта с применением высокоточного оружия». Обстановка на нефтетерминале в этот день была максимально приближенной к реальной - свидетельствует присутствовавший там корреспондент «ЗР».

«В ходе имитации подрыва резервуара высокоточным оружием мы хотели на практике отработать вопросы последовательного руководства и управления силами и средствами предприятия совместно с аварийно-спасательными формированиями и службами Находкинского городского округа, - поясняет начальник штаба руководства учением, специалист гражданской обороны Андрей БУГАЕВ. – Мы преследовали несколько целей. Во-первых, проверить организацию оповещения и своевременность предоставления информации; во-вторых, убедиться в готовности служб нефтетерминала и договорных подразделений к устранению последствий ЧП и взаимодействию с внешними аварийно-спасательными формированиями. В-третьих, проверить соответствие оперативных мероприятий планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращению разливов нефтепродуктов, охраны портовых средств и т.д. фактическим действиям сил предприятия и взаимодействующих организаций. И, наконец, позволить участникам учения попрактиковаться в анализе обстановки, оценке последствий чрезвычайной ситуации, принятии решений по безопасному выполнению производственной деятельности объекта в условиях сложившейся обстановки».

Учения состояли из четырех этапов. Первый включал организацию мероприятий по обеспечению защиты работников и устойчивого функционирования нефтетерминала в условиях чрезвычайной ситуации. Тем самым оценивалась оперативность оповещения о случившемся и введения режима ЧС, сбора руководящего состава и эвакуационной комиссии, приведения в готовность пункта управления и выполнение неотложных мероприятий, в т.ч. и силами собственного нештатного аварийно-спасательного формирования.

Второй – касался последствий чрезвычайной ситуации для нефтетерминала и возможности его работы в сложившихся условиях. Третий этап был посвящен проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий теракта для предупреждения катастрофы на объекте. И, наконец, последний - подведение итогов комплексного учения с подробным анализом действий всех категорий обучаемых и оценка практических действий.

Наблюдение за ходом учений впечатляло: зрелищно, масштабно и очень слаженно. Подвергшаяся теракту зона была немедленно оцеплена, эвакуация сотрудников проводилась грамотно и быстро, для чего был подан специальный транспорт и оперативно был развернут санитарный пост, где оказывалась помощь пострадавшим. Тем временем дежурные караулы провели первичную разведку зоны ЧС, а аварийно-спасательные службы, включая специально подготовленное нештатное формирование, приступили к тушению пожара, сбору нефтепродуктов, зачистке загрязненной поверхности и разбору разрушенных конструкций. Причем там, где уровень загазованности превышал допустимую концентрацию, работы производились в защитных средствах органов дыхания.

Для того чтобы остановить выброс нефтепродуктов из места повреждения продуктопровода и растекание по производственной площадке, в месте разгерметизации трубопровода был оперативно наложен магнитный пластырь. А для предотвращения угрозы попадания нефтепродукта в акваторию бухты Новицкого были установлены два ордера бонового заграждения.

Помимо ответственных лиц нефтетерминала за происходящим следили представители нескольких структур - Находкинского ЛО МВД России на транспорте, 1 ОФПС по Приморскому краю, Управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа, Находкинского филиала «АМП Приморского края», Управления ФСБ России в г. Находка и отдела МВД России по г. Находка.

«Мы довольны ходом комплексного учения, - говорит внешний наблюдатель, заместитель начальника инспекции АМП Находка Владимир АНДРЕЕВ. – Все прошло четко, оперативно и грамотно. Руководство нефтетерминала продемонстрировало полное владение ситуацией и способность к мобилизации всех ответственных служб, а коллектив – знание и выполнение алгоритма действий. Жители Находки могут быть спокойны: предприятие не только само по себе не несет угрозы ни экологии бухты Новицкого, ни городу, но и оперативно справляется с любым чрезвычайным происшествием».

Отметим, что подобные учения на нефтетерминале – не редкость. На предприятии вообще очень серьезно относятся к вопросам обеспечения безопасности. Нефтетерминал сертифицирован по международным стандартам экологической безопасности на производстве ISO 14001, отвечает требованиям охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001 и имеет сертификаты Bureau Veritas Certification в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии и ISO 9001. Причем требования стандартов распространяются не только на все подразделения нефтетерминала, но и на подрядчиков.

«Мы действительно готовы к любым внештатным происшествиям, и успешно завершенные учения продемонстрировали это в очередной раз, за что я очень благодарен всем участникам, - говорит генеральный директор «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. – Как того требует закон, мы имеем заранее разработанные планы ликвидации различных чрезвычайных ситуаций и договоры с соответствующими профессиональными формированиями. А главное, умеем пользоваться и человеческими, и техническими ресурсами и взаимодействовать с внешними спасательными службами.

Кроме того, на предприятии продолжается реализация программы реконструкции опасных производственных объектов, рассчитанной до 2016 года, – и главный акционер НК «Роснефть» не жалеет на нее средств, - что позволит нефтетерминалу стать одним из самых безопасных предприятий региона как с точки зрения организации рабочего процесса, так и в плане соблюдения экологии».

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.