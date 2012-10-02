«Дальприбор» - навстречу Дню машиностроителя

Чтобы быть успешным, надо постоянно искать вектор развития.

Профессиональные праздники - славная традиция, доставшаяся нам от прошлого. В эти дни мы подводим итоги, говорим об общих проблемах. Итоги работы ОАО «Дальприбор» впечатляют. Сегодня ОАО «Дальприбор» - единственное в России предприятие-изготовитель авиационных средств поиска, ориентированное на производство гидроакустического оборудования для Военно-Морского Флота РФ.

За последние годы увеличился военный заказ, размещаемый на предприятии, был разработан и поставлен в серийное производство ряд изделий для морской авиации и кораблей ВМФ: авиационные гидроакустические буи, радиотелеметрические буи, контрольно-проверочная аппаратура для предполетной проверки буев, корабельная аппаратура для измерения скорости звука в морской воде. Завершаются государственные летные испытания авиационной радиогидроакустисческой системы, оснащенной буями нового поколения. К выполнению новых разработок ОАО «Дальприбор» широко привлекает научные организации Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, что позволяет реализовывать разнообразные наукоемкие проекты.

Важным конкурентным преимуществом завода стал тот факт, что мы смогли сохранить костяк трудового коллектива. Как утверждает от лица госзаказчика И.С. КОЖИН, начальник Морской авиации РФ, генерал-майор авиации, Герой Российской Федерации: «Высококвалифицированные специалисты такого уровня в последнее время - это большая редкость, тем более специалистов, которые занимаются именно вооружением, сейчас мало... Завод всегда держит свою марку».

Предприятие эффективно развивает свои производственные мощности, увеличивает количество выпускаемых изделий, активно участвует в разработках военной и гражданской продукции и успешно работает в системе менеджмента качества ИСО-9001 и ГОСТов Министерства обороны РФ, обеспечивая высокое качество выпускаемой продукции.

За прошедшие пять лет объем производства на заводе увеличился на 200% без увеличения численности основных рабочих, а рост чистой прибыли составил 392%. Ремонт основных фондов составил свыше 50 млн рублей, закуплено оборудования на 53,8 млн рублей.

2011 год стал своеобразной точкой отсчета для «Дальприбора». Мы сконцентрировались на развитии. Предприятие находится в постоянном поиске новых идей, технологических решений, за счет чего обеспечивается выпуск новых видов продукции, повышается конкурентоспособность компании в целом. Налажен полный цикл по выпуску продукции - от ее проектирования и тестирования до постановки на серийное производство.

В рамках реализации федеральной программы энергосбережения, утвержденной президентом России, на базе ОАО «Дальприбор» в 2011 году введена в эксплуатацию новая линия по производству светодиодных осветительных приборов промышленного назначения, которые являются основой энергосберегающего освещения во всем мире. Лампы, которые производит «Дальприбор», выгодно отличаются от китайских аналогов: они проходят тестирование в лаборатории предприятия на предмет соответствия российскому ГОСТу, российским стандартам электрической безопасности и сложным климатическим условиям.

Прежде всего, мы внедрили светодиодное освещение на своем предприятии - уменьшили затраты и убедились в его эффективности. Крупные предприятия края (ОАО «Уссурийский локомотиворемонтный завод», НК «Альянс» и др.) приступили к выполнению собственных задач по энергосбережению и оптимизации затрат на базе нашей светодиодной продукции.

Сегодня ОАО «Дальприбор» становится одним из крупнейших инжиниринговых центров России, выполняющих полный комплекс работ по созданию систем автоматизации технологических процессов на предприятии. Мы берем на себя весь комплекс работ: от предпроектного исследования до гарантийного обслуживания системы. В течение трех лет успешно выполнили автоматизацию нескольких гидроузлов для КГУП «Примводоканал».

Развитие направления по автоматизации позволило сформировать команду специалистов, которые грамотно проектируют и делают монтаж различных систем: по энергоснабжению зданий и сооружений, разнообразных систем безопасности (от простейших сигнализаций до интегрированных охранных комплексов). Сегодня мы оказываем полный комплекс услуг по электроснабжению и электроосвещению зданий, сооружений, офисов: от проектирования до электромонтажа и дальнейшего обслуживания созданной системы электроснабжения и электроосвещения.

Чтобы быть успешным, надо постоянно искать вектор развития, искать тренды, которые сформируют реальность завтрашнего дня. Одним из таких значимых трендов стали энергоэффективность и энергосбережение. Поэтому на стадии проектирования системы электроснабжения, по согласованию с заказчиком, мы предлагаем решения, делающие здание более энергоэффективным. Изучаются возможности по использованию альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи). Проведена серия предварительных переговоров с отечественными и зарубежными компаниями-производителями. Имеется опытный образец ветрогенератора с комплектом технической документации.

Думаю, со мной согласятся все руководители предприятий машиностроительной отрасли: завод - это не стены, завод - это люди. Поэтому на «Дальприборе» социальная программа всегда будет в приоритете. На предприятии существует система поощрений за добросовестный труд, осуществляется дополнительное страхование от несчастных случаев, заключаются договора о целевой подготовке молодых специалистов. Предприятие поддерживает живую связь с ветеранами Великой Отечественной войны, некогда трудившимися на заводе.

Четыре года подряд команда ОАО «Дальприбор» побеждает в общекомандном зачете на спортивном слете предприятий Союза машиностроителей России. В этом году нам не было равных в гиревом спорте, пулевой стрельбе, бадминтоне. Это значит, что мы сильны не только мастерством и опытом, но азартом и упорством!

И работники, и акционеры предприятия ОАО «Дальприбор» с уверенностью смотрят в будущее. Хватит выживать, надо жить и развиваться! Перед нами большие задачи, но только так возможно движение вперед!

Роман ТИТКОВ, генеральный директор ОАО «Дальприбор».