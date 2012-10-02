Портовая особая экономическая зона может быть создана во Владивостоке

Инвесторов в проекте во Владивостоке тем более нет, а вот проект ПОЭЗ в Хасанском районе Приморья имеет неплохие перспективы, считают эксперты.

«Вполне вероятно появление заявки одной из первых - это Владивосток в районе порта. Обсуждается пока, какой статус: либо промпроизводственная, либо в том числе портовая, если она не будет ограничивать производственные проекты, которые там будут развиваться», - заявил замминистра экономического развития РФ Олег САВЕЛЬЕВ в кулуарах российско-сингапурского бизнес-форума.

По его словам, создание внешней инфраструктуры ОЭЗ могут профинансировать компании, также возможно участие средств федерального бюджета как через федеральную целевую программу, так и через ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ).

При этом Савельев отметил, что решение о создании новой ОЭЗ во Владивостоке может быть принято до конца 2012 года, однако в настоящее время существует много нерешенных вопросов.

Отметим, что ФГУП «Росморпорт» считает необходимым распространение ПОЭЗ на территории РФ. Об этом говорится в проекте «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года», опубликованной «Росморпортом» на своем сайте.

«Налоговые льготы, применяемые в ПОЭЗ, способствуют привлечению инвестиций в развитие портовой инфраструктуры и внедрению передовой техники и прогрессивных технологий. К настоящему времени ПОЭЗ созданы только в двух российских портах - Мурманске и Советской Гавани. Необходимо распространить этот опыт и на другие порты, через которые проходят наиболее важные грузопотоки, имеющие стратегическое значение для экономики России», - говорится в стратегии развития.

Хабаровчане это все уже проходили

Генеральный директор ОАО «ОЭЗ» Олег КОСТИН в свою очередь считает, что развитие морских портовых особых экономических зон в РФ находится под большим вопросом. По закону, если в течение трех лет зона не развивается, то может быть поставлен вопрос о ее закрытии. По словам Костина, из трех портовых ОЭЗ, созданных в РФ, нормально развивается только авиационная ОЭЗ в Ульяновске, в которой уже зарегистрировано 6 компаний-резидентов. В морские портовые ОЭЗ в Хабаровском крае и Мурманской области резиденты пока не пришли.

Совгаванский порт стал одним из трех победителей конкурса на создание портовой особой экономической зоны в июне 2008 года. Заявка на участие в открытом конкурсе была подана правительством Хабаровского края совместно с администрацией Совгаванского района и консалтинговой компанией ФОК. ПОЭЗ предлагалось разместить на восточном берегу залива Советская Гавань, на участке от мыса Вячеслава на севере до мыса Марии на юге. Ее протяженность должна составить 8 км, а общая площадь 4,5 кв. км. На территории зоны предполагается особый режим осуществления предпринимательской деятельности, предусматривающий льготы по НДС, налогу на прибыль, по таможенным пошлинам и др. В качестве основного инвестора Совгаванской ПОЭЗ выступает компания Aricom (входит в горнометаллургический альянс «Петропавловск»), интересы которой представляет дочернее ЗАО «Совгаванский морской торговый порт».

Сложности Хабаровской ОЭЗ, по словам Костина, связаны в том числе со сложным пониманием процесса развития инфраструктуры, с инвестиционной программой ОАО «РЖД». В июле этого года первый заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей ИВАШКИН заявлял, что ПОЭЗ «Советская Гавань» не удается запустить в работу из-за ограниченных возможностей РЖД и отсутствия гарантий руководства дороги по своевременной доставке грузов. «Есть резиденты, компании мирового уровня, которые готовы участвовать в ПОЭЗ и инвестировать средства, но РЖД не могут подтвердить провозную способность, заявленную под резидентов», - пояснял он.

«Если мы сегодня не решим таможенные вопросы по Транссибу и будем по 14 дней держать грузы на терминалах, толку от такой зоны не будет никакого. Транзитные грузы необходимо как можно скорее освободить от тех проблем, которые мешают их нормальному прохождению. Специалисты Высшей школы экономики подсчитали, ускорение движения грузов по территории РФ на 10% дает прирост в 4%!» - отмечает генеральный директор ОАО «ДНИИМФ», профессор Ярослав СЕМЕНИХИН.

А почему бы и не бухта Троицы?

Эксперты и стивидоры считают, что у ПОЭЗ в порту Владивостока нет будущего.

«Что такое создать особую экономическую зону в порту Владивосток? Предоставить стивидорам льготное налогообложение и превратить зону в мини-офшор? Развитию порта это не поможет, а на фоне неразвитой железнодорожной инфраструктуры, наоборот создаст дополнительные трудности во взаимодействии», - считает представитель одной из стивидорных компаний в порту Владивосток.

«Проблема в том, что создать одновременно и портовую, и промышленную зону в черте города Владивостока - весьма затруднительно, - считает генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей БЕЗБОРОДОВ. - Нет места. А просто портовая зона без промышленной - пустой звук. Поэтому надо ждать реализации планов в бухте Троицы или еще где-нибудь. Там у инвесторов и проектантов есть и деньги, и оформленная земля, и все прочее. Если же речь идет о желании «Соллерса» (компания построила автозавод на берегу бухты Золотой Рог в порту Владивосток - Прим. авт.) и об изъятиях земель вокруг завода - то это, честно говоря, не вариант. ПОЭЗ, которая будет еще лет десять судиться с городом и с бизнесменами - мало кого привлечет».

Эксперты считают, что развитие порта в бухте Троицы и создание его эффективной логистической инфраструктуры может быть весьма эффективным проектом.

Выгодность расположения бухты Троицы заключается в ее близости к стыку трех границ: России, Китая и Северной Кореи. Она находится на перекрестке различных направлений перевозок: имеет выход на Транссибирскую магистраль, находится в непосредственной близости к месту железнодорожного соединения Транссиба с Транскореей, а также является опорным портом российского МТК «Приморье-2». Расстояние от бухты до ближайших погранпереходов на Китай (автомобильный - АПП «Краскино», и железнодорожный - ЖДПП «Махалино») составляет всего несколько десятков километров. Это самая южная бухта на Дальнем Востоке России, и она идеально подходит для развития порта. Береговая полоса имеет хорошо защищающий акваторию рельеф, на подходах - большие глубины (до 20 метров), и есть все природные возможности для создания морской инфраструктуры порта (причалов, терминалов, якорных стоянок и т. д.). Эта бухта лучше других приспособлена для создания порта, способного принимать современные суда класса Panamax и Post-Panamax круглогодично и без необходимости в ледоколах.

«Этот проект может обеспечить развитие в регионе транспорта и международного сотрудничества. Он будет способствовать обучению транспортных специалистов Приморья, что поможет наладить технологии сервиса и взаимодействия. А в перспективе здесь может сформироваться крупный порт-хаб с развитой логистический инфраструктурой, способной обслуживать значительное количество международных транзитных грузов. В этом месте Россия может связать между собой в сквозной системе товародвижения такие страны как Китай, Монголию, Японию, Республику Корея и другие страны АТР. Полагаем, что указанное вполне реально - были бы инвесторы, способные решить необходимые технические, экономические, экологические и организационные задачи. А теперь зададимся ключевым вопросом: так ли уж заметен международный потенциал порта? Результаты опроса показали, что со стороны он вполне заметен, несмотря на то, что уже длительное время порт является ярким примером классического термина «bottleneck», что означает «узкое место», «пробка».

Сложилось так, что состояние дел с этим портом стало «лакмусом» конструктивной активизации позиции России в отношении развития российского Дальнего Востока. Этот порт может стать одним из инструментов реальной интеграции Приморского края и Дальнего Востока России в экономическое пространство СВА. Для Хасанского района и порта в бухте Троицы это может стать миссией, которую в международном окружении давно ожидают от России», - говорится в статье «Потенциал бухты Троицы в Приморском крае» начальника отдела транспорта ДНИИМФ, кандидатата технических наук Михаила ХОЛОШИ и старшего сотрудника Секретариата Расширенной Туманганской Инициативы (РТИ), кандидата экономических наук Руслана ГУЛИДОВА.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".