Перспективы аптечного бизнеса в Приморском крае по-прежнему туманны

Фармрозница переживает сложные времена. Год от года аптеки теряют существенную часть своих доходов, и причина - не только в усиливающемся государственном регулировании. В каких условиях работает сегодня аптечный бизнес, какие инструменты используют игроки для повышения рентабельности, какие стратегии выбирают? Об этом шла речь на IX фармацевтической научно-практической конференции во Владивостоке.

Правила игры корректируются

Важную роль в регулировании фармацевтического рынка продолжает играть государство, устанавливая правила игры, не всегда понятные участникам. Одно из последних нововведений касается индивидуальных предпринимателей, открывающих аптеки. Теперь ИП может только сам выступать в роли специалиста, не имея права нанимать фармацевтов и провизоров. «Ограничение необъяснимое, - комментирует Елена НЕВОЛИНА, возглавляющая НП «Аптечная гильдия». - Почему предприниматель, открывающий ларек, может нанимать каких угодно сотрудников, а провизор или фармацевт, создавая аптеку, должен работать с клиентами только сам?»

Из позитивных изменений можно отметить снижение непосильной ставки страховых взносов с 34% до 30% (для предприятий, применяющих ОСН) и до 20% (для аптечных организаций, работающих с ЕНВД). Но есть оговорка: компании, уплачивающие ЕНВД, могут использовать пониженные тарифы только в отношении выплат и вознаграждений в пользу фармацевтов и провизоров, что тоже вызывает недоумение у владельцев бизнеса.

Медицинские учреждения теперь имеют право на ведение розничной торговли лекарствами (при условии оформления соответствующей лицензии) и начинают составлять конкуренцию аптекам. Несколько прецедентов по стране уже есть, один из них - в Сахалинской области.

Наконец, государство допустило производителей лекарств к участию в электронных торгах, и они начали активно вытеснять дистрибьюторов и аптеки, отмечает Игорь БАЛАКЕРСКИЙ, директор и старший партнер ООО ПКК «Инженерные классы». Это означает, что аптекам придется менять стратегию развития таким образом, чтобы больше внимания уделять розничному направлению и меньше - оптовому, перераспределяя людские и материальные ресурсы.

Тенденции и стратегии

Одним из ключевых факторов для клиента аптеки сегодня является низкая цена, что неизбежно ведет к ценовым войнам, совершенствованию дисконтных систем и созданию новых форматов розничных точек.

За последние годы рентабельность аптечного бизнеса ощутимо снизилась, и в такой ситуации предприятия стараются использовать любую возможность для снижения затрат и привлечения новых покупателей. Одиночные аптеки по примеру западных компаний объединяются в ассоциации («Альфега», АСНА и др.), чтобы получить у дистрибьюторов лучшие условия и цены.

Кто-то снижает затраты на хранение продукции, делая акцент на высокой оборачиваемости товара. К примеру, в аптеках приморской сети «Алекс Фарм» действует такая система: если клиент делает предварительный заказ (через интернет или по телефону), то получает скидку 10%. Товар подвозится каждый день под заказ - и тут же реализуется.

Региональная торговая сеть O`Vita сегодня делает попытку реализации дорогостоящих лекарственных препаратов в кредит, заключив договор с одним из банков.

Многие аптеки идут по пути расширения ассортимента. По данным Фармэксперта, в 2011 году национальные аптечные сети увеличили долю нелекарственного ассортимента до 73%, межрегиональные аптечные сети - до 72% (наценка по таким позициям может превышать 90%).

В то же время на рынке идет процесс специализации: сначала от аптек фактически отделились оптики, потом стали открываться салоны ортопедических изделий, магазины медтехники - в результате аптеки теряют значительную часть своего ассортимента. В то же время наблюдается и обратное движение: в условиях снижения доходности многие аптечные организации вступают на путь диверсификации. Сегодня есть примеры как родственной (аптека плюс ветеринарная аптека), так и неродственной диверсификации (когда аптечная сеть оказывает типографские услуги или входит в строительный бизнес).

Очень востребованы в нынешних условиях аптеки шаговой доступности, в связи с этим потенциал роста аптек вырисовывается на периферии: речь идет об открытии новых точек в спальных районах городов и в сельской местности, отмечает Любовь УСТИНОВА, к. ф. н., заведующая кафедрой управления и экономики фармации ВГМУ, заместитель генерального директора КГУП «Приморская краевая аптека».

Поскольку интернет сегодня охватывает большинство возрастных и социальных групп населения, присутствие компании во всемирной сети становится важным фактором развития. Речь идет не только и не столько о продажах в чистом виде (кстати, рост интернет-аптек остается стабильным, несмотря на то, что на них наложен официальный запрет), но о возможности получить информацию о расположении торговых точек, о системе скидок, наличии нужных лекарств, сделать предварительный заказ. Аптеки начинают использовать популярные форумы и социальные сети для повышения лояльности потребителей.

Медицинский туризм, который развивается на Дальнем Востоке стремительными темпами, «отъедает» у аптечного бизнеса весомую часть доходов. Пройдя лечение за рубежом, пациенты привозят оттуда большое количество лекарственных средств и биоактивных добавок.

Кадровая проблема в аптечном бизнесе сохраняет свою остроту, многие руководители сетуют на высокую текучесть кадров. По словам Любови Устиновой, в Дальнереченске был прецедент, когда новый игрок, заходя на рынок, перекупил всех сотрудников у аптеки-старожила.

Дискаунтер – дорога в никуда?

Если говорить об основных форматах, представленных на рынке, то, во-первых, это классическая аптека, которая берет на себя все социальные функции (занимается отпуском льготных лекарств, наркотических средств, имеет рецептурно-производственный отдел и пр.). Второй формат - аптека-супермаркет с расширенным ассортиментом сопутствующих товаров. Третий - аптека-дискаунтер - появился совсем недавно (на Дальнем Востоке - с 2010 года) в ответ на желание покупателя приобретать лекарства по низким ценам. И в России в целом, и на Дальнем Востоке дискаунтеры уже показывают хорошую динамику, хотя со стороны профессионалов аптечного бизнеса - к ним много вопросов.

По словам Елены Неволиной, многие из классических понятий, которые определяют дискаунтер, для аптеки неприемлемы. Особенно это касается так называемого «жесткого» дискаунтера (формат, подразумевающий минимальную площадь, ограниченный ассортимент, самообслуживание, минимальное количество персонала и как следствие - минимальную торговую наценку). Но практика последних лет показала, что аптеки-дискаунтеры успешно выходят на уже сложившиеся рынки и перетягивают клиентов у компаний-старожилов.

Сначала дискаунтеры заходят на рынок с ассортиментом низкой ценовой категории и невысокого качества, поясняет Любовь Устинова, постепенно доходят до уровня среднего потребителя, а затем идут в высокоприбыльные сегменты (ассортимент непрерывно увеличивается - от 800 до 8-10 тысяч наименований). И если первыми посетителями дискаунтеров становятся люди с низким уровнем достатка, то потом приходит средний класс и в конце концов - состоятельные клиенты, которые, как выясняется, тоже умеют считать деньги. Больше всего в этой ситуации страдают классические аптеки, использующие клиентоориентированные стратегии и явно проигрывающие дискаунтерам в ценовой конкуренции.

Чтобы выжить, нужно постоянно держать руку на пульсе и корректировать свою стратегию, считает Устинова. Учитывая изменения на рынке, многие аптечные сети стали создавать собственные сети дискаунтеров под самостоятельным брэндом (это «Леко» у «36,6», «Норма» у «A5», «Будь здоров» у «Риглы»). По тому же пути пошла и «Хабаровская фармация», основав сеть аптек-дискаунтеров «Неотложка» (за полтора года открыто 16 точек в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, ЕАО). Параллельно компания продолжает развивать и сеть «Новая аптека».

«Создание «Неотложки» - это вынужденная мера, - отмечает Ольга ТЕРЕЩЕНКО, директор Центра управления розницей НП «Хабаровская фармация». - Считаю, что ценовые войны - это дорога в никуда, но, вместе с тем, мы не можем игнорировать требования времени. Сегодня с помощью «Неотложки» мы заходим на те рынки, где не можем открыть «Новую аптеку», изучаем ситуацию, просчитываем варианты. Где работать сложнее всего - так это в ЕАО: там самый высокий показатель количества аптек на душу населения, ценовые войны за потребителя идут уже вовсю, и работать приходится с минимальной наценкой. Похожая ситуация складывается сейчас в Комсомольске-на-Амуре».

Перспективы развития формата дискаунтера пока неясны. «Что будет, если все аптеки станут дискаунтерами? - рассуждает Елена Неволина. - Через какое-то время всем придется повысить цены, так как у одних упадет средний чек, у других снизится проходимость...»

- Работая в формате дискаунтера, аптека неспособна выполнять многие важные социальные функции, - говорит Александр ГРИШИН, академик РАЕН, заведующий кафедрой фармации Омской медакадемии. - Если мы направим все свое внимание на снижение цен, то получим серьезную ломку фармрынка, это приведет к обнищанию отрасли».

Ожидания и прогнозы

По словам Елены Неволиной, перечень ЖНВЛС на 2013 год остался таким же, как в 2012 году, и вполне возможно, что предельный уровень розничной наценки в следующем году останется без изменений.

Через несколько лет эксперты прогнозируют отмену лицензирования фармацевтической деятельности, что может привести к резкому увеличению численности игроков и обострению конкуренции. Во Владивостоке ощутимый рост количества аптек ожидается уже в ближайшей перспективе, считает директор аптечной сети «Аванти Фарма» Андрей СВИРИДЕНКО: «Можно прогнозировать, что после завершения саммита АТЭС многие потенциальные инвесторы направят свободные средства в том числе и в фармацевтический бизнес. Оценив ситуацию на рынке, мы пришли к выводу, что дальнейшие инвестиции в развитие сети нецелесообразны: они уже не будут столь эффективными, как на этапе создания сети».

По мнению ряда ведущих экономистов, говорить о преодолении экономического кризиса сегодня преждевременно - низшей точки падения следует ожидать в 2015-16 годах. И если в жестких кризисных условиях дистрибьюторы прекратят поставки лекарственных препаратов в кредит, многие аптеки вынуждены будут закрыться, считает Елена Неволина, поскольку в большинстве своем фармрозница «живет в кредит».

Елена ВОЛКОВА, газета "Золотой Рог".