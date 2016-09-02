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В Приморье построят завод минеральных удобрений

02 Сентября 2016, 19:40 | Приморье

АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) и ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ) заключили меморандум о совместной работе по проекту строительства комплекса по производству минеральных удобрений в пос. Козьмино Находкинского городского круга Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фонд рассматривает собственное участие в Проекте в форме акционерного или долгового капитала, сумма вложений Фонда составит до 5 млрд руб.

«После выхода завода на проектную мощность в 2022 г. годовые объемы производства товарной продукции составят 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола. На заводе будет создано 1950 рабочих мест», - заявил генеральный директор ЗАО «Национальная Химическая Группа» Николай Сабитов.

«Проект направлен на реализацию промышленного и экспортного потенциала региона, является одним из шагов по уходу от сырьевой направленности экономики через создание новых, современных производственных мощностей», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

В процессе реализации всех этапов создания комплекса будут привлечены мировые лидеры в области строительства заводов по производству минеральных удобрений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: фрдв  удобрения  карбамид  Козьмино  нхг  аммиак  метанол 



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Комментарии

  • Псевдоним10:03, 03.09.2016#

    Дергать надо из этой будущей помойки!!!!!!!!

  • Псевдоним10:55, 03.09.2016#

    +++

  • Псевдоним10:03, 03.09.2016#

    Дергать надо из этой будущей помойки!!!!!!!!

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