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Названы самые "качающие" города Приморского края
Приморский край занимает лидирующую позицию по потреблению интернет–трафика на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Оператор связи «МегаФон» составил рейтинг городов Приморского края с самым большим объемом потребления мобильного дата-трафика. Лидером стал краевой центр Владивосток, что было вполне прогнозируемо. Среди городов с населением менее 100 000 жителей самым «качающим» оказался Лесозаводск.
Приморский край регулярно занимает лидирующую позицию по потреблению интернет–трафика в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке. Среднемесячный объем данных, скачиваемых приморцами, можно сравнить с 200 000 фильмов в HD-качестве. Лидером по мобильной интернет-активности стал Владивосток, следом за ним - Уссурийск, скачивающий ежемесячно всего на 30% меньше краевого центра. Обгоняя Находку, замыкает тройку лидеров город Артем. Среди небольших городов Приморского края самыми «качающими» оказались Лесозаводск, Партизанск и Арсеньев
«Потребность наших клиентов в мобильном интернете растет, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – Тенденция роста дата-трафика – повсеместная, она распространяется не только на краевой центр и крупные города, но и небольшие населенные пункты Приморского края. Для того, чтобы удовлетворить спрос наших абонентов в качественном мобильном интернете, мы активно работаем над развитием сети. Также мы предлагаем удобные тарифные планы, дающие возможность абонентам выбрать тот из них, который максимально отвечает их потребностям».
Сегодня в зоне покрытия сети 4G+/LTE «МегаФон» проживает почти половина населения Приморского края, а услуги мобильного интернета третьего поколения доступны для 95% населения региона.
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