Кредиторы "Дальневосточной транспортной группы" объединяют силы

Первое собрание кредиторов компании «Альянс Контейнер», ранее входившей в холдинг «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ), состоялось 31 августа.

Процедура банкротства предприятия, сумма долгов которого составляет порядка 260 млн руб., длится с ноября 2015 года. «Наша цель — объединить силы и придать процессу банкротства компании „Альянс Контейнер“ новый импульс через привлечение к ответственности лиц, реально принимавших управленческие решения, а это, как мы считаем, Группа ДВТГ во главе со своим бессменным лидером Раисой Паршиной», — рассказал председатель совета директоров Объединенной коллекторско-факторинговой компании (ОКФК) Денис Игнатов, представляющий интересы АО «Т-Генерация» — основного на данный момент кредитора «Альянс Контейнер».

По мнению Игнатова, возможно создание единого коллекторского пула, в который войдут реальные кредиторы холдинга ДВТГ. Общая долговая нагрузка ДВТГ составляет более 5 млрд рублей, а среди крупнейших кредиторов отдельных компаний — банк ВТБ, Сбербанк, «Газтехлизинг» и АО «Т-Генерация».

Коллекторы опасаются затягивания процесса банкротства, введения лояльных ДВТГ кредиторов и вывода активов. Для предотвращения подобного развития событий кредиторы в первую очередь планируют заменить арбитражного управляющего. В данный момент это Олег Юдин, который также является арбитражным управляющим в банкротстве ООО «Юрганз» («дочка» «ДВТГ»). Как отмечают коллекторы, фамилия этого управляющего встречается и в других процессах о банкротстве, связанных с группой. Решение о замене управляющего принимается простым большинством голосов.

Также, по мнению коллекторов, из-за применяемых ДВТГ методик управляемого банкротства могут пострадать интересы инвесторов, а именно - китайской госкомпании «Порт Далянь» (Port Dalian), которая планирует создать совместное предприятие с другой дочерней структурой ДВТГ - «Находкинским морским рыбным портом» (НМРП). «Крайне велик риск того, что порт подведет китайских партнеров, как это некогда произошло с корейскими инвесторами, которые потеряли на проекте строительства контейнерного терминала несколько миллионов долларов. Поэтому в перечне наших задач — защита инвестиционной привлекательности Приморья и имиджа России перед иностранными инвесторами», — подчеркивает генеральный директор Центра развития коллекторства и президент Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрий Жданухин.

Как напоминают кредиторы, еще в 2013 году, непосредственно перед процедурой банкротства, порт вывел большую часть своих основных средств, включая здания, сооружения, земельные участки и три причала, на структуры ДВТГ, которые также находятся в стадии банкротства (ООО Управляющая компания «ДВ-альянс»). Кроме того, в этом году оставшиеся шесть причалов порта были изъяты у НМРП по решению суда и возвращены государству в лице ФГУП «НацРыбРесурс». «Вероятно, речь идет об очередной „спецоперации“ ДВТГ с привлечением китайских партнеров и вовлечением государственных органов — ОАО „Корпорация развития Дальнего Востока“, Минвостокразвития», — считает Денис Игнатов.

Кроме того, на данный момент ОКФК совместно с Центром развития коллекторства ждут от Следственного комитета решения о возбуждении уголовного дела на основании задержки заработной платы сотрудникам еще одной дочерней структуры холдинга — компании «ДВТГ Контейнер». «В случае с такими должниками методы исключительно гражданско-правового взыскания могут оказаться недостаточными. Общий объем долговой нагрузки ДВТГ колоссален. Страдают интересы не только госбанков и инвестиционных компаний, но и простых граждан. Мы намерены объединить усилия с другими кредиторами и поставить надежный заслон незаконным действиям руководства холдинга. Одним из направлений будет предложение исключить участие представителей ДВТГ из программы работы Восточного экономического форума. Привлечение иностранных инвестиций — дело, конечно, важное, но сперва было бы неплохо разобраться с собственными долгами», — отмечает Денис Игнатов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.