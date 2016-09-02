В Приморье будут выращивать гигантских устриц

Федеральное агентство по рыболовству в сентябре начнет выставлять на торги территории для выращивания морепродуктов в акватории Японского моря. Об этом сообщает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог" с проходящего в эти часы во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы ведомства Ильи ШЕСТАКОВА, распределение участков объемом почти 11 тыс. гектаров позволит в 2016 году увеличить площади под проекты в Приморском крае до 33,6 тыс. гектаров.

На новых участках будут выращиваться гребешок, морской серый еж, дальневосточный трепанг, тихоокеанская мидия и гигантская устрица.

«Аукционы будут проходить в понятном, открытом режиме. Распределение участков позволит очень значительно уже в этом году увеличить площади. Как только инвесторы получат участки, им предстоит самая ответственная работа - выстраивание производства на полученных акваториях», - сказал глава Росрыболовства на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.