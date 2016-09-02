"Галапагосские острова" по-приморски

Дальневосточный морской заповедник: туризм в новом формате

Дальневосточный морской биосферный заповедник является одним из немногих заповедников России, подчиняющихся Российской академии наук. После реформы 2014 года РАН была разделена на две структуры: Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) отошли административные и имущественные функции, а собственно РАН теперь отвечает только за фундаментальные научные исследования, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В России большинство государственных природных заповедников подчиняются Министерству природных ресурсов и экологии, и у Минприроды были серьезные намерения объединить все заповедники в своей системе. Но, после реструктуризации РАН, ФАНО не спешит передавать свои охраняемые территории другому ведомству.

Как переформатирование академии отразилось на работе заповедника, в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор Дальневосточного морского биосферного заповедника Сергей ДОЛГАНОВ.

- Сергей Михайлович, как это решение отразилось на работе морского заповедника?

- Насколько это был оправданный шаг - покажет время, но в данный момент дела обстоят не очень хорошо. ФАНО еще не имеет опыта управления заповедниками, поэтому мы в их системе числимся не как уникальная природоохранная организация, а как рядовые научно-исследовательские институты. Действительно, на нашей территории проводятся научные исследования, и на достаточно высоком академическом уровне, но основной задачей заповедников все-таки остается охрана территорий. А этому вопросу не уделяется должное внимание. Думаю, просто потому, что в ФАНО сейчас никто не понимает, насколько он важен.

Негласная война

- Какие проблемы вызывает игнорирование вопроса охраны со стороны ФАНО?

- По сути дела, все, что я трачу на охрану природы, можно назвать нецелевым использованием денег из субсидий, выделенных на науку. Пока это не карается, поскольку в ФАНО идет реформирование, но значительно мешает работе. Так, с 2014 года у нас не произошло обновления материального ресурса, который столь необходим для защиты заповедника. Поскольку 98% нашей территории расположены в акватории, госинспекторам необходимо иметь современные плавсредства с мощными моторами, навигационное оборудование, средства связи. До сих пор нам не удалось не то что закупить новое оборудование, но даже то, что уже имеется, мы с трудом поддерживаем в рабочем состоянии.

Давно идут разговоры о создании оружейной комнаты, которая позволит обеспечить госинспекторов служебным огнестрельным оружием. Но, реально оценивая все требования и регламенты по организации такой комнаты, я понимаю, что это очень дорогостоящее и сложное мероприятие, которое в данный момент заповеднику не по карману: за три года наше финансирование сократилось на 18%, и мы были вынуждены закрывать дыры за счет внебюджетных доходов от разрешенной законом деятельности по оказанию платных услуг. По факту же у меня сейчас есть деньги только на зарплату. А нужно еще так много сделать: увеличить численность отдела охраны и установить как минимум три кордона, чтобы обеспечить безопасность территорий на должном уровне. Ведь заповедник, за которым никто не следит, - не заповедник.

- От кого приходится защищать вашу территорию?

- Самая главная беда заповедника в том, что вокруг него живет нищее население, которому нечего есть, негде работать. И люди, чтобы не умереть с голоду, занимаются грабежом окружающих вод. Поэтому наши нарушители - это уже не праздно шатающиеся рыбачки, случайно зашедшие в акваторию заповедника, это организованные преступные группировки, с которыми у нас идет настоящая война. Браконьеры, как правило, работают на японской технике, в разы превосходящей нашу по мощности. Поэтому лодки мы задерживаем редко, чаще «отбиваем» водолазов. Как это происходит: браконьеры, уверенные в своем техническом превосходстве, отправляют с лодки двух-трех водолазов на промысел. Как только охрана приближается, нарушители уходят от преследования, нередко оставляя своих подводных товарищей. Поэтому госинспекторы, не будучи в состоянии догнать лодку, дожидаются водолаза, который, к сожалению, всплывает уже без улова. В таком случае ему грозит административный штраф в размере 3-4 тыс. рублей. Браконьер его спокойно оплачивает и на следующий день снова выходит в заповедник.

Основной объект незаконного промысла - дальневосточный трепанг, который по большей части уходит за границу - в Корею, Китай и Японию. В летний период браконьерство стимулируют и сами туристы, желающие попробовать морские биоресурсы. Поэтому в районе Андреевки расцветает несанкционированная придорожная торговля. Продают гребешки, спизулу, крабов, креветки - в общем, все промысловые объекты, которые добываются незаконным путем. Я знаю, что правоохранительные органы принимают меры, но пока этот вопрос не решается.

Туризм в цивилизованном русле

- Заповедник занимает 10% залива Петра Великого, который своими теплыми водами ежегодно привлекает тысячи туристов со всего Дальнего Востока. Вашу территорию тоже накрывает стихийный турпоток людей, отдыхающих в Хасанском районе?

- Лучшие места в заливе Петра Великого принадлежат заповеднику, и в летний период мы испытываем огромный пресс от многотысячного потока людей, несанкционированно проникающих в заповедник. Бухта Астафьева в Морском заповеднике - одно из самых популярных мест среди туристов, так как недалеко находятся крупнейшие базы отдыха Хасанского района. Еще в 2012 году на берег заповедной бухты заезжали сотни автомобилей с отдыхающими, которые разбивали целые палаточные городки. Когда я начал бороться с несанкционированным туризмом, у нас произошел жесткий конфликт с оленеводческим охотохозяйством «Гамовское». Они приобрели землю в районе бухты Астафьева и всячески старались запускать туристов на ее берег, несмотря на наш запрет. Война длилась почти два года, но в итоге череда жалоб и претензий друг к другу сменилась мирными переговорами. Сейчас гамовцы охраняют землю, примыкающую к заповедным водам, а мы установили информационный центр, где турист может оформить путевку в заповедник и отдохнуть на пляже. Мы даже специально разработали экологический маршрут, который назвали «Чудесный мир бухты Астафьева». И этот вариант устроил всех: и владельцев охотохозяйства, и заповедник, и огромный туристический поток, который удалось усмирить и направить в цивилизованное русло.

- Значит, компромисс между охраной заповедных территорий и желанием людей наслаждаться нетронутой природой достижим?

- Компромисс в этом вопросе необходим! Развитие туристических продуктов выполняет не только такие «высокие» цели, как экологическое просвещение населения, но и более «приземленные», как пополнение бюджета заповедника. Последнее особенно актуально в условиях сокращения финансирования.

Поскольку основным камнем преткновения экологического туризма является отсутствие инфраструктуры, сегодня в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» по всему Приморью ведется серьезная работа. Мы выбрали нетрадиционный вектор развития инфраструктуры. Многие заповедники получают целевые субсидии и начинают строить гостиницы, пункты питания и т. д. на своей территории. Я же решил внедрить опыт национального парка «Галапагосские острова», который дал возможность создать инфраструктуру сторонним инвесторам. Таким образом, вся туристическая инфраструктура находится рядом, вне заповедника, а территория заповедника выступает только площадкой для проведения эколого-просветительской деятельности. Мы разработали более 20 туристических маршрутов для групп туристов, которые возглавляет сотрудник заповедника. Он проводит группы по экологическим тропам, рассказывает о заповеднике, об особенностях объектов показа и о важности сохранения природной среды. После экскурсии туристы могут отдохнуть на пляже и насладиться чистыми бухтами и теплым морем. И в прошлом году заповедник посетило более 20 тыс. туристов, но посетило санкционированно. То есть эти люди не оставили гор мусора, не нарушили экосистему заповедника, но при этом получили то, что хотели, - море приятных впечатлений.

- Какие туристические объекты может предложить Морской заповедник?

- Дальневосточный морской заповедник относится к кластерному типу, состоит из четырех участков, и каждый участок по-своему интересен. На Южном участке наибольшей популярностью пользуется туристический маршрут «Самый южный остров России» о. Фуругельма. Объектом показа служит батарея 130 миллиметровых орудий береговой охраны № 250, а после экскурсии туристы могут отдохнуть на пляже и искупаться в бухте. Не меньшей популярностью пользуется и водный туристический маршрут «Берег поющих сосен» вдоль побережья Восточного участка. Только здесь можно увидеть скалистые берега, поросшие соснами, с гротами и пещерами, а весной контраст соснам придают цветущие рододендроны. После морской прогулки можно зайти в бухту Среднюю и в рамках экскурсии «Гроты, бонсай и бирюзовое море бухты Средняя» отдохнуть на песчаном пляже у чистого моря. На Западном участке в б. Миноносок полуострова Краббе можно познакомиться с основами марикультуры - увидеть, как выращивают приморского гребешка. На Северном участке на о. Попова в эколого-просветительском центре заповедника работают наш музей «Природа моря и ее охрана», этнографический комплекс «Наследие» и еще шесть экологических маршрутов. Все маршруты - как для взрослых, так и для детей. И самая большая надежда на детей, ведь у браконьеров тоже есть дети. Если их дети побывают на наших экскурсиях, то они рано или поздно скажут своим отцам: «Папа, не грабь больше заповедник, ведь он сохраняет природу для нас - для тебя, меня и нашей мамы».

Досье "Золотого Рога":

Объект природного наследия

Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН в заливе Петра Великого Японского моря учрежден 24 марта 1978 года, объект морского природного наследия. За заповедником закреплено четыре района с разным режимом охраны общей площадью 64 311,6 га, в том числе 63 тыс. га морской акватории, и утверждена охранная зона вокруг морских границ шириной 3 мили, вокруг сухопутных - 500 метров. Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН - единственный в России заповедник, 98% площади которого - это акватория. В нем обитает более 5 тыс. видов растений и животных.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.