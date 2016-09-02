О "ПСП-ДВ" судят по проектам

В условиях жесткой конкуренции на рынке проектных услуг появляются новые фирмы с опытными кадрами

О проектной фирме ООО «ПСП-ДВ», занимающейся в Приморье архитектурной деятельностью и инженерными изысканиями, многие приморцы сегодня не столь наслышаны, как о «ДВ ПромстройНИИпроекте», из которого три с половиной года назад и выделился этот новый, но опытный коллектив. Однако его работы уже заметны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Несмотря на суету и кризис, у нас есть и заказчики, и объекты, которые мы делаем и по которым нашу новую компанию отличают сегодня и край, и Владивосток, - говорит генеральный директор ООО «ПСП-ДВ» Алексей СМОЛЬЯНИНОВ. – Так, аквапарк, который проектировали для Базы семейного отдыха «Теплое море» в Хасанском районе, кроме наших местных дипломов был отмечен и золотыми дипломами Дальневосточной выставки «Зодчество» в Хабаровске, а также благодарностями ДВ союза архитекторов и министерства строительства Хабаровского края.

«Теплое море» отмечено «золотом» выставок

Многие дальневосточники давно высоко оценили существующий шестиэтажный спальный корпус «Теплого моря» класса три звезды с открытым морским бассейном и другие достоинства этой базы отдыха. Поэтому рядом, новой очередью, было решено построить еще один комплекс. По проекту здесь будет большой аквапарк круглогодичного действия с обслуживающими его объектами – горки, ресторан, различные услуги.

Рядом с аквапарком планируется построить отдельно стоящий большой конференц-зал модульного типа, который в зависимости от необходимости можно будет трансформировать в разные по площади помещения. Уже сегодня эта база отдыха стала местом, где, в сочетании с корпоративным отдыхом на чистом воздухе у берега моря, часто проходят конференции, семинары и пр. публичные мероприятия. И конференц-зал в этом плане откроет новые возможности, тем более что под ним в два уровня запроектирована большая автостоянка.

Для отдыхающих появится и целый новый поселок из 60 гостевых коттеджей – с отоплением, удобствами, придомовой автостоянкой и пр. Здесь можно будет чувствовать себя как дома.

В ближайшее время, по мере определения финансирования строительства, этот проект начнет осуществляться.

«Сухой порт» для Артема

Традиционным для коллектива ООО «ПСП-ДВ» является промышленное проектирование. И в самом начале своей деятельности им был выполнен проект нового холодильника в Артеме общей площадью 5 тыс. кв. метров.

В этом же городе по заказу компании «Авеста» проектировщики уже около двух лет занимаются «сухим портом», под который городом было отведено порядка 10 га. По этому комплексу сделаны проект и рабочая документация на склад-десятитысячник класса «А» для товарного хранения, получено заключение экспертизы, выполняется проект большого контейнерного терминала.

Новая логистическая площадка, развитие которой поддерживается Фондом развития Дальнего Востока, имеет блестящие перспективы. Здесь уже построены железнодорожные тупики, и постепенно новые объекты один за другим будут сдаваться в эксплуатацию. В дальнейшем территория позволяет проектировать здесь и вторую-третью очереди складов.

Жилье на любой вкус

Недавно «ПСП-ДВ» завершила проектирование точечного 25-этажного жилого дома, завершающего развитие ЖК «Фрегат» в 71 микрорайона Владивостока. Его строительство недавно уже началось и ориентируется на тех, кому требуются небольшие 1-2-комнатные квартиры.

Уже по «наследству» от «ПромстройНИИпроекта» фирма взяла на себя авторский надзор над строящимся ЖК «Орлиное гнездо - 2», плюс к этому запроектировала для него четырехэтажную парковку.

Специалисты фирмы дали свои предложения по строительству новых микрорайонов в Большом Камне и сейчас продолжают работать в этом направлении. Довольно много они занимаются индивидуальными домами по частным заказам. Такие проекты выполняются вплоть до интерьеров.

Развивая город

Улица Дальзаводская во Владивостоке неудобна автомобилистам тем, что имеет одностороннее движение и постоянно забита транспортом. Поэтому одним из первых дел «ПСП-ДВ» после того, как въехали в здание на ней, где расположен известный в городе строительный супермаркет, был проект двухуровневой парковки, сделанный по просьбе арендодателя. Этот объект уже частично разгрузил тесную улицу.

На площади Луговой тоже «по наследству» от института промышленного проектирования, проектировавшего в этом месте и действующий пешеходно-торговый комплекс, и реконструкцию кинотеатра «Владивосток, по проекту «ПСП» недавно началось строительство второго уровня пешеходно-торгового комплекса. Он спроектирован с большими атриумами и эскалаторами. Площадь новых помещений составит около 7 тыс. кв. метров.

Осложняет новое строительство то, что строителям надо точно попасть новыми колоннами на уже существующие. Их установка уже началась. К концу года планируется сделать каркас комплекса. И, хотя завершние строительства надстройки заказчик продекларировал через три года, оно может закончиться значительно раньше, поскольку и объект актуален, и возможности для более быстрого строительства здесь тоже есть.

Еще один из особенно важных для города и края объектов, которым занимается «ПСП-ДВ», - это проект дома детского творчества в новой дружине «Галактика» Всероссийского детского центра «Океан».

Генпроектированием этой новой дружины занимается московская проектная мастерская №5. Предполагается, что «Галактика» будет принимать в заезд до 30% маломобильных детей с разными ограничениями по здоровью. Соответственно, для них необходимо создать специальные условия. Здесь будут свои спальные корпуса, медцентр, школа. И, хотя дом творчества проектируется двухэтажным, здесь тоже будет лифт.

Помимо этих объектов сейчас в работе у проектировщиков «ПСП-ДВ» небольшие административные здания, проекты реконструкции различных объектов и пр.

Алексей Смольянинов отмечает, что в основном работа идет с прежними заказчиками, но появляются и новые. Опыт специалистов фирмы, многие из которых занимаются проектированием уже не один десяток лет, позволяет брать в работу по всем разделам проекта большой спектр зданий и сооружений, начиная от частного дома и заканчивая крупным промышленным комплексом. Есть на это и соответствующие допуски СРО.

А будущее новой проектной фирмы понятно и без комментария из слов Алексея Юрьевича: «Берем и новых специалистов. В основном – архитекторов».

ООО «ПСП-ДВ» расположено по адресу: Владивосток, ул. Дальзаводская, 4, оф. 605, тел. 246-02-09, e-mail: psp-dv@mail.ru, http://psp-dv.ru.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.