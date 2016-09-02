Президент Сигэру Мураяма: На Дальнем Востоке для бизнеса сделано много, но еще недостаточно

В преддверии второго ВЭФ президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру МУРАЯМА в интервью ТАСС дал оценку усилиям РФ по улучшению бизнес-климата на российском Дальнем Востоке.

Предлагаем фрагменты этого интервью.

- Господин Мураяма, вы уже во второй раз приезжаете на Восточный экономический форум во Владивосток. За этот год российскими властями были приняты дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. Как вы оцениваете результаты этой работы?

- Если посмотреть только на результаты работы за год, то видно, что администрация президента России Владимира ПУТИНА и, в первую очередь, Министерство по развитию Дальнего Востока один за другим реализуют планы в рамках своей новой политики…

Быстрота и решительность в осуществлении этих мер успешно повышают привлекательность российского Дальнего Востока для зарубежья, а также увеличивает интерес российских и иностранных компаний и инвесторов. Я думаю, что это превосходно.

- Дальний Восток - огромный регион, в который в том числе на ВЭФ сейчас привлекаются инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В чем привлекательность этого района для японских компаний?

- Если посмотреть правде в глаза, то возникают сомнения, возможны ли инвестиции в Дальний Восток, поскольку во всем регионе нет ни одного города с населением более 1 млн человек, а в соседних районах Дальнего Востока нет больших рынков. Население всего Дальнего Востока не превышает 6 млн 300 тыс. человек. Даже если здесь создать предприятия, то кто будет покупать произведенные на них товары? С точки зрения компаний это вовсе не привлекательно.

В России некоторые считают, что товары можно продавать в азиатские страны, но в Азии очень жесткая конкуренция. Существует устойчивое мнение, что российским товарам будет сложно конкурировать на этом рынке. Люди, занимающиеся бизнесом, связанным с Россией, понимают настроения российской стороны, призывающей создавать здесь промышленность, чтобы активизировать экономику Дальневосточного региона, но они никак не могли убедить себя в концепции «производства на Дальнем Востоке».

Если посмотреть на вопрос с точки зрения азиатских стран, то нельзя сказать, что на российском Дальнем Востоке хорошие условия для бизнеса и инвестиций. Не возникает желания вести здесь бизнес. Так что в действительности этот регион рассматривался только в качестве экспортной базы природных ресурсов.

Однако что на этот раз серьезно изменилось, так это позиция российской стороны. Политика, которую она проводит, стоит на стороне бизнеса и инвесторов, а не на стороне властей. Изменение позиции в этом направлении и является одной из причин повышения привлекательности Дальнего Востока…

Думаю, что позиция японских компаний в отношении Дальнего Востока постепенно, но все-таки меняется. Чтобы ускорить этот процесс, я думаю, очень важно создать условия, при которых было бы легко вести бизнес и чтобы было много примеров успешных проектов. По вопросу о том, в какой степени японские предприятия смогут развернуть бизнес на Дальнем Востоке, я считаю, что нужно упорно продвигаться в этой области вперед шаг за шагом.

- В мае этого года во время встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в Сочи был предложен план из восьми пунктов по развитию сотрудничества. В настоящее время идет работа по его конкретизации. Какие из указанных в нем сфер деятельности наиболее интересны и перспективны для японских компаний?

- Говоря о плане сотрудничества, включающем восемь пунктов, в том числе использование Дальнего Востока в качестве базы для развития промышленности и экспорта, нужно указать на необходимость сотрудничества частных и государственных секторов обоих государств. Нужно понять, что можно сделать на бизнес-основе, а также создать механизмы.

Нужно понять, какую поддержку могут оказать государственные и общественные финансово-кредитные учреждения. Правительства Японии и России рассчитывают на такую поддержку. Особенно на поддержку в области финансов. Можно использовать совместные фонды.

У японского бизнеса интересы есть во всех этих восьми пунктах. Я думаю, что это сферы, в которых необходимо предпринимать еще больше усилий, чтобы диверсифицировать экономические отношения двух стран…

- На Дальнем Востоке создаются условия для привлечения инвестиций, территории опережающего развития (ТОР), Владивосток получил статус свободного порта. Несмотря на это, прорыва в сотрудничестве пока не произошло. Какие препятствия стоят на пути японских компаний?

- Российский Дальний Восток - это регион, где существуют высокие риски в бизнесе для компаний не только из Японии, Южной Кореи, Китая и других азиатских стран, но и для российских компаний...

В условиях, когда даже московские фирмы сомневаются, заниматься ли бизнесом на Дальнем Востоке, бесполезно говорить об успешном привлечении иностранных инвестиций....

Однако на Дальнем Востоке наконец обратили внимание на проблемы и сейчас занимаются улучшением бизнес-климата и условий для инвестиций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.