Китайских инвесторов пригласили в партнеры

Презентация стратегических проектов Приморского края для компаний провинции Хэйлунцзян прошла на базе представительства города Муданьцзян во Владивостоке. Делегатам рассказали об особых экономических режимах, работающих в крае, а также представили комплексные инвестиционные проекты.

От лица Приморья выступила первый зам. директора Инвестиционного агентства Елена ЯСКЕВИЧ. Она представила услуги агентства, а также проекты строительства парка по утилизации твердых бытовых доходов, комплексного освоения территории в Уссурийске, проекты в сфере туризма и производства стройматериалов.

Особое внимание было уделено сектору государственно-частного партнерства. Как отметила в своем выступлении замглавы агентства, такая форма сотрудничества имеет ряд преимуществ для частного инвестора. Так, ГЧП позволяет привлекать государственные ресурсы для осуществления проекта, предоставляет доступ к сферам национальной экономики, таким как транспорт, дорожная инфраструктура, образование, здравоохранение, ЖКХ и другие, снижает административные барьеры.

«Все чаще мы слышим вопросы о предоставлении гарантий возврата вложенных средств или о предоставлении государственных гарантий. Такая форма сотрудничества, как ГЧП, расширяет возможности получения заемных средств под государственные гарантии», - подчеркнула Елена Яскевич.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.