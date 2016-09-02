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Для риелторов введут профстандарт
Осенью в России будут приняты профессиональные стандарты для риелторов, которые уже разработаны профессиональным сообществом. Как выяснили «Известия», главная особенность нововведения - появление двух по сути новых профессий. Те, кого сейчас называют риелторами, официально станут либо агентами по недвижимости, либо брокерами по недвижимости.
Профессиональная деятельность агента в профстандарте определяется как «организация и контроль процессов подготовки, совершения и завершения сделок с объектами недвижимости и правами на них». А то, чем занимается брокер, описывается как «управление процессами оказания риелторских услуг».
Татьяна ДЕМЕНОК, президент Российской гильдии риелторов (РГР) - одного из разработчиков профстандартов, - заявила «Известиям», что обе профессии требуют разной квалификации и подразумевают разные действия.
По словам Татьяны Деменок, принятие двух стандартов положит начало нормативному регулированию этого рода деятельности.
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